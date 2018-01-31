Зачем Луценко решил наказать Азарова за "вышки Бойко"

Не поверите, на четвертый год после Революции достоинства экс-премьер Николай Азаров и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов объявлены в розыск!

Как написал в среду в Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко, подозрения бывшим объявлены по двум фактам.

Факт первый - соучастие в незаконном завладении добытым «Укргазвыдобування» и «Укрнафтой» сжиженным газом в особо крупных размерах, что нанесло ущерб государству в размере 2,2 млрд грн.

Факт второй - завладение денежными средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 3,2млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок, названных, с легкой руки журналистов, «вышками Бойко» (поскольку закупались они при министре энергетики в правительстве Азарова - Юрии Бойко).

Не знаю, как поводу первого факта и соучастия Азарова и Арбузова в схеме завладения сжиженным газом, а вот по поводу второго факта есть кое-какие противоречия и нестыковки...

При Януковиче никто из силовых структур, понятное дело, и слышать не хотел о скандальной истории с закупками «вышек Бойко». Хотя журналисты неоднократно и достаточно подробно писали о нем еще с 2011 года.

Именно журналисты указали: за схемой приобретения вышек по значительно завышенной цене маячит тень Юрия Бойко, на момент покупки вышек возглавлявшего министерство энергетики, а позже ставшего вице-премьер-министром по вопросам ТЭК в правительстве Азарова.

Характерно, что скандал возник буквально сразу - после первой майской закупки «Черноморнафтогазом» в 2011 году буровой вышки через компании-прокладки, записанные на латвийских бомжей,за 400 млн долларов. По мнению экспертов, цена вышки у посредников на 150 млн долларов превышала цену производителя. Несмотря на это, через полгода после этого «Черноморнафтогаз», как ни в чем не бывало, спокойно закупает через посредника еще одну вышку за те же 400 млн долларов…

В 2014 году Генпрокуратура взялась за расследование этого дела, положив в основу наработки журналистов. Уже в марте 2014 года по статье превышение служебных полномочий из-за нанесение государству миллиардных убытков, в связи передачей Курченко сжиженного газа,был арестован глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин. Впрочем, вскоре он выходит на свободу, становится народным депутатом, а осенью этого же года против него прекращается расследование уголовного дела.

Любопытно, что все это время, и даже в начале 2015-го, высокопоставленные прокурорские чины не раз утверждали: Юрий Бойко (на тот момент тоже депутат нового созыва Верховной Рады)- не подозреваемый. По делу «вышек» он проходит как свидетель. Правда, в стране гуляет информация, что некий следователь Генпрокуратуры подготовил-таки проект представления о снятии депутатской неприкосновенности с Бойко, однако генпрокурор Виктор Шокин, а затем и его преемник Юрий Луценко отказываются давать ход этому делу. В чем проблема – непонятно (подозрения в отношении Бойко аналогичны тем, по которым нынче Азаров и Арбузов объявлены в розыск – участие в схеме продажи Курченко сжиженного газа по заниженным ценам и закупка вышек - по завышенным).

Следующий «всплеск» по делу вышек произошел в июле 2016 года. Тогда был задержан экс-замглавы «Нафтогаза» Александр Кацуба. Мол, в схеме с закупкой у латвийских бомжей «вышек Бойко» главную скрипку играл как раз не Бойко, а Кацуба. Но и эта версия не прошла. В феврале 2017 года Луценко впервые сообщает, что по «вышкам Бойко» Кацуба пошел на сделку со следствием. В июне, в интервью одному из украинских изданий, генпрокурор снова повторит: «Он (Кацуба) дал показания на тех, кто организовал схему закупки бурильных установок для «Черноморнефтегаза». Он указал на людей, которые носят депутатские значки. До сих пор». Но, сказав «А», не скажет «Б»: стоит ли понимать под этими депутатами главу парламентской фракции «Оппозиционный блок», того самого Юрия Бойко?

Кстати, самого Кацубу к лету реабилитируют, выпустят на свободу, суд снимет арест с имущества, а уголовные дела закроют.

С тех пор – тишина. «Искрило» только время от времени. То появится информация, что Бакулина вызывают на допрос. То (в начале декабря 2017-го) Луценко снова заинтригует появлением прогресса в расследовании «вышек Бойко» и возможным внесением материалов на снятие депутатской неприкосновенности в парламент... Наконец – бац - Азаров и Арбузов объявлены в розыск по «вышкам Бойко».

Вопрос - зачем объявлять в розыск тех, к кому не дотянутся? Ведь известно – эти славные деятели находятся в России, и та ни при каких обстоятельствах их не выдаст.

Может, проще предъявить обвинения тому, кто еще находится в Украине и до сих пор носит депутатский значок, хотя ущерба и вреда стране нанес не меньше, чем «московские постояльцы»?

Или это такой хитрый пиар-ход, чтобы сбить волну критики в свой адрес?

Николай Бабич