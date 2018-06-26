Зачем России посол Зурабов

Кремль рассматривает Украину не как политического партнера, а как территорию для экспансии российского бизнеса… Зурабов будет заниматься обеспечением интересов чиновничества и капитала…

Министр здравоумерщвления, главный рвач страны, плесень нацпроекта «Здоровье» – такими заголовками пестрели материалы центральной российской прессы, где главным героем неизменно фигурировал нынешний советник Президента России Дмитрия Медведева, экс-министр здравоохранения и социального развития, экс-глава Пенсионного фонда РФ Михаил Зурабов. В последние дни его имя звучит все чаще, когда речь идет о преемнике Черномырдина. Кандидатура Михаила Зурабова на должность посла России в Украинеуже внесена для рассмотрения в Комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Глава этого комитета Алексей Островский не сомневается, что комитет даст добро на такое назначение. И не беда, что у Зурабова отсутствует дипломатический опыт. Ему не впервой располагаться в новом кресле, не имея профессиональной подготовки. Михаил Юрьевич был первым в российской истории министром здравоохранения, не имеющим профильного образования.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОВЕТЧИК

Экономист-кибернетик по образованию, Зурабов и в школе особо интеллектом не блистал – тихоня-троечник по всем предметам, кроме иностранного и физку льтуры.

Многие солидные московские издания в свое время давали нелестную характеристику чиновнику. Вот только некоторые выдержки из материалов о Зурабове.

“Все зурабовские реформы – будь то монетизация льгот или закупка карет “скорой помощи” – неизменно отличаются миллиардными масштабами и размахом. Работать по мелочам министр не привык. Этот принцип он вынес еще со времен своего занятия бизнесом: чем больше денег, тем меньше их считают… Ежегодно стараниями Зурабова объем бюджетных средств, выделяемых на медицину, пухнет, точно пациент, болеющий свинкой. А вот что происходит с этими миллиардами дальше, мало кому известно”.

“Учрежденные в свое время или самим Зурабовым, или его родственниками и знакомыми фирмы все как одна работают в области здравоохранения и социальной защиты: занимаются лекарствами и пенсиями, обеспечивают больницы медицинской техникой и предметами ухода за пациентами… Общее ощущение такое, что имя Михаила Зурабова сопровождает людей от рождения до смерти. Под его крылом они получают льготы и лишаются льгот, принимают лекарства и испытывают в них недостаток, лежат в больницах и даже отправляются в лучший мир. Эдакий языческий бог, единый во многих лицах и держащий в руках людские судьбы: от сперматозоида до венка”.

“Михаил Зурабов никогда не отвечает на брошенные ему в лицо обвинения. Какие бы скандалы ни сотрясали Минздрав, министр упорно делает вид, будто ничего особенного не происходит. Ни аресты в фонде медстрахования, ни обыски в Пенсионном фонде – ничто не может вывести Зурабова из равновесия. Даже когда выяснилось, что одну пятую всех контрактов на поставку медоборудования он отдал фирме своей жены (так, по крайней мере, утверждают наши источники), министр не промолвил в ответ ни слова”.

Чем же заслужил Михаил Юрьевич такое отношение к своей персоне со стороны масс-медиа?

Зурабов пришел в большую политику давно и стал универсальным советчиком для первых лиц Российской Федерации. В 1998 году его назначили советником Президента Бориса Ельцина. Главы государства менялись, за Путиным пришел Медведев, но Зурабов в этой должности пребывает и по ныне. На протяжении свыше десятка лет он, конечно, не только раздавал советы, а и успел побывать в кресле председателя правления Пенсионного фонда РФ и министра здравоохранения и социального развития РФ. И след по себе оставил.

КОРРУПЦИОННЫЙ ШЛЕЙФ

Несмотря не солидный пост чиновника, Зурабов частенько оказывался в центре крупных коррупционных скандалов. Будучи гендиректором страховой компании «МАКС-М», он провел эксперимент по обязательному медицинскому страхованию, который обошелся Москве, по данным столичной Счетной палаты, в 60 миллионов долларов. Его упрекали в монополизации рынка страховой медицины и непосредственно связывали с коррупционным скандалом, разгоревшийся в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, отвечающего за закупку лекарств для льготников. Главный арестованный, директор фонда Андрей Таранов, был не просто подчиненным министра Зурабова, а его давним деловым партнером по страховой компании «МАКС».

Поговаривали, что в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) государство покупало лекарства у фирм, связанных с именем Зурабова, при этом цена медикаментов зачастую превышала рыночную. Причем в результате такой деятельности, министр теоретически обогащался на $770 млн.

В будущность пребывания Зубарова в должности министра здравоохранения, отрасль явно не процветала. Финансирование лечебной науки, больниц и поликлиник начало снижаться, а стоимость лекарств, наоборот, резко поползла вверх. Среди наиболее разрушительных новаций Зурабова – попытка ликвидировать сеть детских поликлиник и сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

Сейчас российские журналисты пытаются узнать судьбу 32-х миллиардов, выделенных государством на строительство 15 федеральных центров высоких медицинских технологий. В 2006 году Зурабов обещал, что они начнут работать через два года (т.е. в 2008 году). Пока построен только один центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе, а два возведенных в спешке центра в Красноярске и в Краснодаре съел грибок, теперь их, скорее, всего придется сносить.Кроме скандалов, связанных с профессиональной деятельностью, Зурабов отличился и имущественным скандалом. В 2002 году жена будущего министра Юлия Зурабова получила в аренду 7 гектаров земли в Подмосковье, а затем оформила их в собственность. За участок заплатили смешные деньги. Каждый квадратный метр обошелся им в 23 рубля 44 копейки (говорят, коммерческая цена земли в этом месте составляет как минимум тысячу триста долларов за сотку.) После депутатских обращений прокуратура установила, что земля была выдана незаконно, поскольку захватывает территорию реки Малая Истра, являющейся источником питьевого водоснабжения.

– Направлением господина Зурабова – отставного министра, “героя” разрушения систем социального обеспечения и здравоохранения России и в целом одного из самых одиозных “деятелей” – послом РФ в Киеве будет, несомненно, воспринято и российским, и братским украинским народами как оскорбление, – высказал свое мнение по поводу возможного назначения Зурабова главный коммунист страны Геннадий Зюганов.

По его мнению, “эта затея имеет смысл лишь в том случае, если в Кремле решили действовать по принципу “клин клином вышибают” и в условиях «прославления в Киеве националистов» послать им Зурабова в виде ответного “подарка”.

Почему выбор Кремля пал на Зурабова и как повлияет его назначение послом в Киеве на дальнейшее развитие украинско-российских отношений, мы спросили у московских экспертов.

Станислав Белковский, российский политолог, директор Института национальной стратегии:

ЗУРАБОВ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА И КАПИТАЛА

Назначение Михаила Зурабова послом России в Украине вполне логично. Оно отражает нынешнее состояние, уровень и качество российско-украинских отношений.

Зурабов – это профессиональный бизнесмен, который фактически на всех государственных постах, куда направляла его родина, занимался собственным бизнесом – страховой компанией “МАКС” и еще несколькими компаниями, подконтрольными влиятельным людям, которые выдвигали его на большие государственные посты.

Сегодня Кремль уже рассматривает Украину не как политического, а тем более геополитического партнера, а как территорию для экспансии российского крупного капитала. Сегодня Россию в первую очередь интересуют вопросы бизнеса, а не политики. И Михаил Зурабов как бизнесмен, который хорошо знает, как договариваться с крупным капиталом и который лично знаком с крупнейшими российскими бизнесменами, имеющими интересы в Украине, может быть в этом случае весьма полезен. Ясно, что Виктор Черномырдин, который занял это пост в 2001 году в качестве личного друга Леонида Кучмы, изначально был ориентирован на политические вопросы. А Зурабов – яркое отражение восприятия Украины сегодняшним Кремлем. На политическую составляющую развития двусторонних отношений это назначение не повлияет. Он будет заниматься обеспечением интересов российского крупного капитала, в том числе и вопросами приватизации, в частности таких предприятий как Укртелеком и Одесский припортовый завод.

Коррупция сегодня является основой основ существования российского чиновничества и крупного российского бизнеса. В этом смысле Зурабов ничем особенным не выделяется. Скорее, он замешан был не столько в коррупционных скандалах, сколько в разработке и реализации социальной политики Кремля в 2000-е годы. В качестве министра здравоохранения и социального развития и в качестве реформатора социальной сферы и системы пенсионного обеспечения Зурабов был не столько идеологом, сколько исполнителем.

Для Кремля отсутствие дипломатического опыта – это благо. Если бы Москва назначила профессионального дипломата, такого, как, например, Григорий Карасин, кандидатура которого обсуждалась, то его не смогли бы задействовать в решении бизнес-вопросов и построении деликатных финансовых схем. А Зурабов в этой области может быть вполне эффективен.

Евгений Минченко, директор Института международной экспертизы, вице-президент Российской ассоциации связей с общественностью:

РАЗ НЕ БЫЛО СУДА, ЗНАЧИТ, НЕ БЫЛО КОРРУПЦИИ

Посол в Украине – это, конечно, важная фигура, но все-таки ключевые вопросы завязаны на первых лицах. Украина для России входит в число приоритетных стран, эту тему курирует лично президент, и в нее активно вовлечен премьер-министр. Нельзя переоценивать значимость посла в Украине.

Решение о назначении готовилось в достаточно закрытой атмосфере, рассматривались разные варианты. Сложно комментировать кандидатуру Зурабова, поскольку раньше в российско-украинские отношения он не был вовлечен.

У Зурабова как у министра здравоохранения и социального развития в Росси действительно не очень хороший имидж. С его именем связывают знаменитую реформу с монетезацией льгот, которую потом пришлось корректировать. В какой-то степени Зурабов играл роль такого себе громоотвода, как Чубайс при Ельцине.

Губернаторский корпус характеризует Зурабова как достаточно жесткого менеджера с четко понятной концепцией, ясной системой принятия решений.

К коррупционным скандалам есть вопросы. Но я так понимаю, коррупционный скандал – это когда есть решение суда. А я о таких решениях ничего не знаю и стараюсь не делать выводов о коррумпированности тех или иных людей на основании сообщений СМИ. Если ничего не было доказано, то можно предположить, что эти факты не соответствовали действительности.

Достаточно много бывает послов, которые не имеют дипломатического опыта. Работа посла – в первую очередь – работа политическая. Ключевой момент для посла России в Украине и вообще для российской политики в Украине сегодня – это неэффективная практика ставок на какие-то конкретные персоналии, неэффективная практика кулуарных договоренностей, поскольку они все равно не соблюдаются. Схемы элитных зговоров не работают.

Анна Ященко