Кандидатура посла в Украине внесена для рассмотрения в Госдуму

Кандидатура Михаила Зурабова на должность посла России в Украине внесена для рассмотрения в Комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками.

Об этом сообщил глава комитета Алексей Островский. Он сказал, что вопрос будет рассмотрен в ближайшее время и выразил надежду, что члены Комитета согласятся на назначение Зурабова.

Островский также прокомментировал заявления некоторых своих коллег по поводу отсутствия у Михаила Зурабова дипломатического опыта: "Закрытость и непубличность г-на Зурабова, о которой говорят некоторые эксперты, по моему мнению, является значительным плюсом для нового посла, поскольку публичные заявления некоторых послов Российской Федерации зачастую осложняли их деятельность в стране пребывания", - сказал Островский.

Еще одним "плюсом", по его мнению, является тот факт, что Зурабов хорошо знает бизнес-элиту Украины.

Эхо Москвы