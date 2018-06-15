Редакция бюджетного кодекса как очертание избирательной программы Тимошенко?

Эксперимент пообещают перед выборами, а практическая реализация его – уже будет происходить после выборов, когда все можно будет откорректировать и даже отменить... Предвыборные штабы едва лишь разворачиваются, призыв рекрутов, которые по привычке мечтают подзаработать на выборах, еще не объявлен, учитывая относительное безденежье, на передовой разведроты неторопливо обмениваются локальными ударами. Однако одна из сторон уже начала артподготовку, которая все усиливается. Правительство Тимошенко и ее фракция в Раде начали привлекать законодательный потенциал, который до сих пор бездарно тратился на подковерную и публичную борьбу как с партнерами, так и из “недопартнерами” по коалиции.

Кто против моратория на проверки?

Отмашка стартовым флажком состоялась на Левобережье – на инсценированном вече с председателями сельских Советов, и на Правом Берегу – на совещании с тщательным образом отобранными посланцами малого и среднего бизнеса. Совещание было организовано в пику протестующим, которые представляли эту самую прослойку населения. Именно там и были озвучены инициативы (некоторые на то время были готовы, некоторые - писаны на колене), которые, если сложить их вместе, превращаются в наметки к предвыборной программе кандидата в Президенты. Украинцам вскоре расскажут, что отличие этой программы от писулек конкурентов в том, что она уже почти реализована.

По линии поддержки малого и среднего бизнеса тридцать с лишним постановлений правительства, подготовленных по большей части ведомством Кужель, призваны облегчить регуляторное иго на шее предпринимателей и сделать – по крайней мере к выборам – разрешительную систему более милостивой. На этом направлении электорального удара ключевым является единоличное объявление моратория на любые проверки предпринимателей, кроме тех, которые касаются платежей в бюджет. Конечно, проверки отечественных пожаро-санэпид-архитект-надзоров стоят предпринимателям денег, нервов и седины, однако они установлены законом. Несовершенным, правда, законом, которого никто не отменял.

Зато его приостановил своим постановлением Кабмин. Но покажите мне политическую силу, которая обжалует эту и другие похожие по духу постановления в суде или позволит себе засомневаться в их юридическом совершенстве.

Поэтому, объявляя мораторий на проверки вопреки Закону, Тимошенко и ее команда сделали беспроигрышный ход. Политтехнологам – аплодисменты.

Следующий электоральный удар наносится по линии местного самоуправления. Прошел месяц после совещания с сельскими председателями (23 мая), на котором они получили спецвыпуск правительственной газеты с перечнем проектов решений, которые будут приниматься правительством в поддержку самого запущенного звена местного самоуправления, – сельского. За это время поменялся подход к начислению зарплат сельским председателям (они стали менее зависимы от субъективизма председателей райсоветов) и объявлен тот же мораторий на проверку сельсоветов.

Но то были хлопушки по сравнению с салютом, который должен прозвучать в честь местного самоуправления.

Районные чиновники без бюджетного стула

На кону – новая редакция Бюджетного кодекса, поддержка которого остатками фракции “Нашей Украины”, хранящей лояльность Президенту, не могла не обсуждаться на неожиданной встрече В.А. и Ю.В.

За годовой период между его первым и вторым чтением настоящий документ изменился до неузнаваемости. Из сухого канцелярского набора статей, которые нормируют такие прозаические вещи, как отношения между Минфином и распорядителями бюджетных средств, а также регламентируют внедрение обреченного на фиаско в условиях Украины программно-целевого выполнения бюджета (такой порядок не действует в коррумпированных государствах), настоящий документ превратился в предвыборный манифест БЮТ. «Регионы это осознают» и пытаются не допустить высадки десанта в их глубокий тыл – в те донецкие, луганские, харьковские села и города районного значения, где местные депутаты от БЮТ расскажут, кто действительно стоит на страже интересов местного самоуправления.

Да, документ значительно совершенствует своего предшественника, принятого еще в 2001 году, до неузнаваемости изменив тогда унаследованную еще с советских времен бюджетную систему. Новая редакция Кодекса более четко прописывает все процедуры бюджетного процесса, на нюансах которых стоит остановиться в отдельной публикации.

Главный электоральный посыл в другом – 12 тысяч с гаком местных бюджетов Украины, в том числе и сельские (с населением территориальных обществ свыше 401 человека) выводятся на прямые трансфертные отношения с Министерством финансов Украины. Это будет значить, что чиновник департамента территориальных бюджетов Минфина будет считать дотации села Грач в Володарском районе на Киевщине, смт Калиновка в Васильковском районе, села Белая Водка Лохвицкого района на Полтавщине и бюджетам тысяч других украинских сел. Будет считать, конечно, специальная компьютерная программа. Упрощенно говоря, она призвана определить разницу между доходами и расходами соответствующего бюджета, которая должна быть компенсирована госбюджетом (или, напротив, изъята – ведь есть такие бюджетообеспеченные села, как Петропавловска Борщаговка или Княжичи под Киевом). В госбюджете 2010 будет специальное дополнение, где будут перечисляться тысячи сельских бюджетов с теми тысячами или десятками тысяч дотаций, что им принадлежат.

Предвыборную привлекательность такого подхода тяжело не заметить.

Во-первых, селам будут напоминать, что их элегантно освободили из-под гнета районных государственных администраций. Не удалось убрать их из Конституции – так мы выдернули из-под них бюджетный стул, и районные чиновники теперь будут хватать ртом воздух.

Во-вторых, тщательным образом продумано время эксперимента – его пообещают ПЕРЕД выборами (ведь изменения вступают с 1 января 2010 года) и будут расхваливать по пути к ним, а практическая реализация эксперимента – болезненная, преисполненная сотен технических ошибок – уже будет происходить ПОСЛЕ выборов, когда все можно будет откорректировать (скажем, продлить трансфертные взаимоотношения между Киевом и селами с населением от тысячи человек) или вообще отказаться от нововведений. А если на выборах победят оппоненты – поставить им в вину, что порушили гениальную идею.

В-третьих, селам будут напоминать, что программно-вычислительный центр их бюджетного достатка находится в Киеве на улице Грушевского.

В-четвертых, в проекте бюджета-2010, невзирая на безденежье, трансферты селам таки будут увеличены по сравнению с текущим годом – для госбюджета это относительная мелочь, а электоральная отдача от этой инвестиции будет ощутимой.

До 2001 года, когда в Украине действовала бюджетная «матрешка» и области делили деньги на свое политическое усмотрение между районами и городами, Минфин был переполнен ходоками из областей, которые выпрашивали дополнительные дотации или просили уменьшить исключения. С 2001 года Минфин облегченно вздохнул – поток просителей обмелел (кто-то что-то потерял, однако то другая тема). Со следующего года в бюро пропусков Минфина появятся новые посетители – сельские председатели – в надежде убедить, что их села в херсонской прерии с киевских холмов не видно, компьютерная программа ошиблась и теперь нечем платить зарплату секретарю сельсовета.

А пока БЮТ приложит все усилия, чтобы новая редакция Бюджетного кодекса была проголосована, пусть даже для этого нужно будет проголосовать за Шамшура на должность министра иностранных дел. Правительственная реклама, в которой сельским жителям сообщат, что они проснулись в новой, более справедливой бюджетной среде, будет записываться, по-видимому, вскоре после результативного голосования.

А будет ветировать Президент или нет новый Бюджетный кодекс, будет зависеть не так от его идеологии, как от того, выигрывают или нет от новой системы межбюджетных отношений его Хоружевка с Безрадичами.

P.S. Только что Верховная Рада Украины приняла закон №2709 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". За это решение проголосовали 232 народных депутата из 436 присутствующих в сессионном зале: от Партии регионов - 0, от БЮТ - 153, от НУ-НС - 33, от КПУ - 27, от Блока Литвина - 19.

Станислав Голубенко