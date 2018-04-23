Украинский интерес. Отголоски реинтеграции, трактовки Лаврова и шалости Трампа

Признание украинским парламентом закона, называющего Россию оккупантом части территории Донецкой и Луганской областей, предсказуемо вызвало определенные подвижки в позиции западных партнеров Украины. Не стоит питать иллюзии, будто на Западе готовы к максимальной эскалации отношений с Россией. Принятие закона анонсировал Петр Порошенко во время ежегодного приема для иностранных дипломатов, который прошел в Мариинском дворце. Президент подчеркнул, что Россию совместными усилиями необходимо вынудить выполнять Минские договоренности, особо отметив, что тактика Кремля за сто последних лет мало изменилась. На экспертном уровне в США и ЕС официальному Киеву предлагают подчеркнуть, что новый закон не противоречит «Минску-2».

Реакция России оказалась весьма предсказуемой. В Москве собрался Совет безопасности под руководством Путина, а Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не согласна с возложенными на нее обязанностями государства-оккупанта. Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что принятый Верховной Радой закон перечеркивает Минские договоренности. Впрочем, шеф российской дипломатии сослужил себе плохую службу недавним заявлением о том, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не угрожала Украине применением ядерного оружия. На этом глава МИД РФ не остановился и приплел якобы сделанное в 1994 году украинским руководством специальным заявлением, которым официальный Киев обещал не потакать антироссийским и неонацистским тенденциям. Интересно, что раньше об этом документе Россия не упоминала. Похоже, российский обер-дипломат решил не разделять события недавнего прошлого от нынешних идеологических основ российской политики.

17 января в Европейском парламенте обсуждали влияние российской пропаганды, и эта тема напоминала лакмусовую бумажку для многих европарламентариев. Было бы странным ожидать от нескольких сотен политиков полной консолидации по этому вопросу, но некоторые «защитники свободы слова» слишком уже засветились в постоянном подыгрывании интересам Кремля, а критики действий России не всегда имеют возможность доказать собственную правоту. Пока придется согласиться с выводом европейских парламентариев: на пропагандистском фронте силы ЕС и России не равны.

Дональд Трамп накануне годовщины своей инаугурации сделал ряд резонансных заявлений. Он обвинил Россию в помощи Северной Корее в обход международных санкций и в беседе с Нурсултаном Назарбаевым высказался за возможный перенос площадки для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе из Минска. В этом заявлении, как представляется, куда больше дипломатической игры аксакала постсоветской политики из Казахстана, решившего воспользоваться аудиенцией в Белом Доме для повышения внешнеполититической субъектности своей страны, чем подготовленной интриги, но в Беларуси заметно занервничали. Не секрет, что переговоры Трехсторонней контактной группы Александр Лукашенко преподносит как свидетельство мощного миротворческого потенциала Беларуси. Впрочем, пока более важной выглядит намеченная на конец января встреча Курта Волкера и Владислава Суркова, чем переговоры в Минске.

Евгений Магда