Вехи недели. Прорыв Нацполиции, экономический Гройсман и элементы воздействия

Резонансное убийство юриста Ирины Ноздровской, если верить руководству Национальной полиции, раскрыто, подозреваемый в нем Юрий Россошанский взят под стражу Вышгородским судом на два месяца. Сам он якобы признался в преступлении, но не раскаялся. Интересно отметить, что адвокаты Ноздровской не спешат доверять выводам следствия. Об одном можно сказать с высокой долей уверенности: убийство не удалось развернуть в повторение событий во Врадиевке.

Ситуация на Донбассе продолжает оказывать значительное влияние на Украину в целом. Об этом, и не только об этом говорил Петр Порошенко во время встречи с представителями Украины в Трехсторонней контактной группы в Минске. Очевидно, что приоритетом для нашей делегации будет борьба за освобождение украинских пленных. В этом контексте интересны два факта: практически одновременно со встречей Порошенко с украинскими представителями в ТКГ, Путин в Москве принимал своего кума Медведчука, а Верховная Рада готовиться к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса, предусматривающего, в частности, признание России агрессором.

Пока потенциальные участники президентской гонки играют мускулами и разрабатывают стратегию борьбы за голоса, премьер-министр Владимир Гройсман решил сосредоточиться на обеспечении экономического роста. Он озвучил стремление добиться 5-процентного роста украинской экономики в наступившем году и в Мариуполе обрушился с критикой на инициаторов блокады транспортного сообщения с ОРДЛО, принесшей заметные убытки отечественной экономике. Глава правительства называет приоритетами своей работы повышение обороноспособности Украины и экономический рост, осталось понять, как это будет реализовано на практике.

Михеил Саакашвили, оказавшийся под дамокловым мечом заочного приговора грузинского суда, намерен изменить тактику политического поведения. Лидер «Руха новых сил» отказался от проведения ежевоскресных вече и намерен сосредоточиться на продолжении поисков «300 спартанцев», необходимых для изменения политической системы Украины. Для этого Саакашвили намерен возобновить поездки по регионам, впрочем, не отказываясь от прихода на допросы. Правда, давать образцы своего голоса для экспертизы Михеил Николозович отказался.

Опубликованная телекомпанией «Рустави-2» «расписка Порошенко ФСБ», датированная еще 2007 годом, не только вызывает сомнения в своей достоверности. Все более очевидная тенденция использовать иностранные СМИ для формирования информационной повестки дня в Украине и воздействия на ведущих представителей ее политической элиты. Это – только верхушкой айсберга публикаций последних месяцев, и продолжение, к сожалению, следует.

Евгений Магда