Украинский интерес. Всплеск агрессии на Донбассе, маневры в Генассамблее и победа по очкам в Стокгольме

100-летие украинской дипломатической службы прошло фактически в рабочем режиме. Сотрудников МИД поздравили Петр Порошенко, подчеркнувший необходимость действовать с «проевропейским акцентом», Павел Климкин, выразивший уверенность в том, что на этот раз Украина сможет победить, и его коллега из Канады Христя Фриланд, выступлению которой аплодировали весьма активно. Ничего личного: Канада в следующем году возглавит G-7, и Украине необходимо поддерживать и развивать отношения с государством, в котором существует наша мощная диаспора.

Тем временем на Донбассе Россия сделала ставку на эскалацию напряженности, дав отмашку боевикам на использование РСЗО «Град» и объявив о выходе своих военных из Совместного центра координации и контроля, существующего с осени 2014 года. Россия демонстративно играет мускулами с расчетом на встревоженную реакцию Запада и его готовность воспринять кремлевский сценарий введения миротворцев на восток Украины. Правда, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер уже назвал ее действия «позором», а в Берлине и Париже выразили готовность повлиять на решение Москвы. Члены Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о прекращении огня с 23 декабря, но рассчитывать на продолжительное его соблюдение, откровенно говоря, не приходится.

Интересно развивались дипломатические отношения на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украина не только добилась принятия резолюции о состоянии соблюдения прав человека в Крыму, в которой Россия названа оккупантом, а ее действия осуждены мировым сообществом. В данном случае большое значение имеет сам факт принятия резолюции, поскольку тема соблюдения прав человека чувствительна для многих государств. После этого нашей делегации пришлось уклониться от голосования за резолюцию о сохранении статуса Иерусалима, поскольку любое участие в нем могло привести к обострению отношений либо с Израилем, либо с арабским миром, чего сегодня наша страна позволить себе не может.

Решение Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нефтегазом Украины» разочаровало сторонников бокса, предпочитающих эффектные нокауты. В споре между двумя энергетическими монополиями такого быть не может, поэтому «Нефтегазу» придется заплатить около 2 миллиардов долларов за уже потребленный газ, но он избежал претензий на сумму от 47 до 56 миллиардов долларов по правилу «бери или плати», и не должен платить за «голубое золото», якобы поставляемое на территорию ОРДЛО в последние годы. Осталось для полноты картины дождаться вердикта по спору о цене транзита российского газа по украинской территории, который должны обнародовать в первом квартале 2018 года.

Досрочные парламентские выборы в Каталонии выиграли сторонники отделения региона от Испании. Их лидер Карлес Пучдемон из Брюсселя в ультимативном тоне предложил переговоры испанскому премьеру Мариано Рахою, но тот не удостоил его ответом. Рождественские и новогодние праздники, вероятно, немного собьют остроту противостояния, но не ликвидируют его полностью.

Евгений Магда