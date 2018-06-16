Тимошенко: Кто-то думает, что Янукович исправился, но сохранились кидки

Януковичу помешал страх ответственности... Мы бы довели это до логического завершения, если бы не истерия Президента... Дело не в Порошенко и не в Балоге, а Президенте... Когда слушала сегодня Юлию Тимошенко во время пресс-конференции, которую она решила дать впервые за все время переговорного процесса с Партией регионов, меня, наивную, никак не покидали мысли – кто же больше, как бы это поделикатнее сказать, – лукавит. Юлия Владимировна, которая заявила, что проект Конституции, появившийся в СМИ, - совсем не тот документ, который они с ПР согласовали? Или спикер ВР Владимир Литвин, который говорит, что это – тот самый пресловутый проект? Или Виктор Федорович, который не захотел избираться Президентом в парламенте и «благородно» вышел из переговорного процесса?

ЯНУКОВИЧУ ПОМЕШАЛ СТРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Видно было, что Юлии Тимошенко хотелось как можно быстрее поопровергать все “неправдивые” относительно нее заявления, которые в последнее время звучали в СМИ, в ВР и от Президента, она начала довольно спокойно – с поздравления Европейской народной партии с победой на выборах в Европарламент.

– В первую очередь, хочу начать с того, что сегодня известно абсолютно точно: Европейская народная партия победила (на выборах) в Европарламент. Европейская народная партия – это партия, которая объединяет почти все лидерские партии Европейского Союза и куда входит наша политическая сила.

Тимошенко сделала откровенный намек своим оппонентам:

– Выборы в Европарламент, где принимали участие почти все действующие правительства ЕС доказали: совсем не факт, что те политические силы, которые сегодня преодолевают кризис, находясь при власти, обязательно будут слабыми во время выборов. Думаю, так же и наша команда будет действовать и побеждать кризис.

– Но единственное, на чем я хотела бы сейчас остановить внимание... – резко перескочила она. – Много месяцев с начала кризиса говорится о том, что люди, общество поддерживали объединение всех политических сил со всеми, без исключения, чтобы можно было противостоять экономическому кризису. И я с горечью сейчас констатирую, что, к сожалению, грязная работа политиков отдельных, абсолютная неосведомленность в деталях переговорного процесса, непонимание экономической ситуации, в которой оказалась Украина, по сути дела, помешали объединить все политические силы вокруг двух очень важных целей. Первое – это предотвращение кризиса, который сегодня кипит по всему миру. И в самом деле, только единение давало нам надежду и давало нам все основания рассчитывать, что Украина будет на порядок более сильной во время этого тяжелого кризиса. Это значит единодушное голосование законов, согласованного, абсолютно, во всех комитетах и фракциях проекта закона о бюджете. Вопрос – почему до конца не захотели объединиться в единую мощную национальную команду и защитить каждого человека в стране? Думаю, причина только одна – просто страх. Страх некоторых крупных политиков, которые возглавляют политические силы, брать на себя ответственность за кризис, за его преодоление, брать на себя ответственность принимать непопулярные решения во время кризиса. Просто страх! И для себя приняли очень простое решение, не важно, что будет со страной, не важно, что нужна защита стране, а важно бороться за свои рейтинги. И сбросили, по сути дела, все на мои плечи.

ЮЩЕНКО ДЕКЛАРИРУЕТ СВОИ ЖЕЛАНИЯ КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

– Ничего... – покачала головой Юлия Владимировна. – Хочу сказать, что, в отличие от всех этих политиков, у меня страха нет. И я точно знаю, что кто бы истерически не вопил, не кричал, не бил и не сучил ногами, кризис будет преодолен, пенсии будут проплачены, невзирая на то, что лидер государства уже давно объявлял то неуплату пенсий, то дефолт, то завал расчетов с «Нафтогазом». Хочу обратиться к лидеру нации – не демонстрировать странную позицию, когда свои желания он декларирует как действительность. Вопреки желанию Президента Украины страна будет держать экономическую, финансовую, энергетическую стабильность. А те, кому страшно сегодня объединяться и брать на себя ответственность, пусть готовятся к выборам, пусть зарабатывают дешевые рейтинги, а мы будем бороться за страну. Потому то, что не произошло единения всех политических сил в одну команду для защиты страны от кризиса, – это плохо, но я не прекращу работы, чтобы это рано или поздно, но обязательно состоялось, и чтобы мы имели возможность демонстрировать в стране покой и стабильность, прогнозируемость и, безусловно, достоинство.

СОХРАНЕНИЕ НЫНЕШНЕЙ КОНСТИТУЦИИ – НЕ ПОБЕДА, А СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

– Второе, вокруг чего нужно было объединяться, и о чем, к сожалению, сейчас никто акцентировано не говорит, – Конституция, которая действует в Украине и которую отредактировали во время политических противостояний 2004 года, не способна обеспечить нормальное функционирование государственности. Не только во время кризиса, в в принципе не способна. Хочу напомнить, что в 2004 году, защищая избрание Президента Ющенко на должность, подкорректировали Конституцию, и наша политическая сила была категорически против этого. И тогда произошло, по поручению Ющенко и при его поддержке, существенное уменьшение полномочий Президента страны, минимум вдвое, и перенесение этих полномочий в сектор парламента и правительства. Тогда был сделан довольно гигантский шаг, который разбалансировал полностью все государственное управление страной. Если кто-то думает, что сохранение сегодняшней Конституции – это победа Украины, то это - тяжелое и сокрушительное поражение. А принять конституционные изменения можно только 300 голосами. Ни одна фракция и даже существующая сегодня коалиция не способны самостоятельно провести конституционную реформу. Для этого нужно масштабное единение в Верховной Раде вокруг главных тезисов Конституции. Пока мы этого не сделаем, Украина все будет ослабевать и ослабевать, и никакие президентские выборы не смогут навести порядок без изменений в Конституцию. Не имеет значения, кто придет на президентскую должность, если он не будет иметь большинства в парламенте. Обязательно появится вопрос создания коалиции, внесения премьер-министра. Дальше продолжится тот же хаос, распри, несбалансированность. Потому, по моему мнению, было бы государственной, правильной позицией менять Конституцию и давать стране сильную Конституцию.

Следующее заявление, которое я хочу сделать, – этот труд, этот колоссальный труд по созданию проекта Конституции, который был бы компромиссным для всех политических сил, не завершился, не был доведен до логического завершения. Потому не существовало ни одного проекта, который был бы официальным и мог подаваться, и публично обсуждаться. Хочу обратить на это внимание.

Хочу также заявить, что все проекты Конституции, которые вращались в СМИ, не являются идентичными... И мне очень жаль, что до того, как официальный проект изменений в Конституцию со всеми необходимыми подписями по регламенту был внесен в ВР, началась такая массировання, масштабная истерия, которая уничтожила, по сути дела, работу, которая могла бы принести Украине перед президентскими выборами нормальную Конституцию.

НЕИДЕНТИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ КОНСТИТУЦИИ РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ – Сразу хочу опровергнуть все слухи и все заявления, которые громко звучали, – что наша политическая сила стояла на позициях пролонгации полномочий ВР. Задолго до того, как начали говорить о принятии любой Конституции, наша фракция приняла решение о том, что никакой пролонгации полномочий парламента быть не может. И потому сразу отпадает первый истерический лейтмотив относительно компрометации и конституционного процесса, и нашей политической силы.

Второе, на чем бы я хотела остановиться, – начиная с Помаранчевой революции наша команда и я лично боролись за свободу слова, потому вносить в Конституцию что-нибудь, что сужало бы полномочия прессы, – такого быть не может. Но абсолютно недопустимо, что владельцы СМИ формируют политику, пользуясь правом собственности. Именно поэтому я хочу четко опровергнуть любое наличие в проектах ограничения работы СМИ.

Третье – вы все хорошо понимаете, что при четком делении полномочий между Президентом и премьер-министром, между правительством и президентской властью, и парламентской властью наша команда принимала ОЧЕНЬ тяжелые на себя обязательства. В том числе то, что мы уступаем дорогу тем, кто пойдет на выборы, а мы будем наводить порядок в исполнительной ветви власти. Потому наша команда никогда не могла торговаться и обсуждать любые преференции относительно президентской кампании. Этого не было в системе переговоров в Блоке, который я возглавляю. И все предложения, которые касались любых концепций относительно президентских выборов, что звучали – о выборах Президента в парламенте, об ограничении возраста президента 50-ю годами и так далее – мы не разделяем и не будем разделять.

То, что вывалили эту информацию и начали вокруг этого плести интриги, мне кажется, было преждевременным и абсолютно необоснованным. Мне очень досадно и больно, что через эти громкие заявления, через абсолютно неидентичные проекты Конституции, которые распространялись как грибы после дождя, создавалась такая иллюзия страха. Я не хочу, чтобы с такой иллюзией страха жило общество, а особенно люди, которые доверяют мне лично и нашей политической силе. В то же время хочу отметить, что изменения в Конституцию, которые нужно делать, у нашей политической силы есть. Они начали разрабатываться еще в сентябре 2007 года. Хочу всем напомнить, что я, как лидер политической силы, которая шла на внеочередные парламентские выборы объявила сбор подписей относительно референдума, чтобы определиться, какую форму правления воспринимает общество: жесткую и упорядоченную президентскую или парламентскую форму правления – такую же жесткую и упорядоченную. Единственное чего нельзя допускать – это смешивание этих двух систем, от чего мы страдаем уже много-много лет. Потому в сентябре 2007 года мы собрали шесть миллионов подписей для того, чтобы провести референдум и спросить у людей, какую форму правления они хотят. Однако в то время, если вы помните, именно Президент страны завалил этот референдум, не поддержал его, не подписал указа, невзирая на то, что это была его обязанность.

Думаю, что у меня будет еще много времени доказать, что парламентская форма правления жестче, более управляемая и более гармонизирована, чем любая другая. Потому что в президентской форме правления Президент определенное время не опирается на большинство в парламенте, а иногда и не опирается и на поддержку определенных правительственных решений, таким образом, он значительно слабее, чем премьер-министр, избранный всенародно во время парламентских выборов, поименно избранный, который опирается на большинство, которое должно возможность формировать власть. То, что я не делала никаких публичных заявлений, пока мы пытались прийти хоть к какому компромиссу в депутатских кругах, чтобы внести проект Конституции, который бы не был холостым выстрелом, говорит лишь о том, что ни одного компромисса достигнуто не было. С 2007 года наша политическая сила имеет свой четкий проект Конституции. Тот проект Конституции, который был распространен в СМИ, какую-то часть нашей Конституции отображает. Потому сейчас хотела бы отметить, что в ближайшие дни наша политическая сила официально внесет в парламент свой сбалансированный, такой, как мы хотели видеть, как мы отстаивали проект Конституции. Я убеждена, он может достаточно существенно изменить ситуацию в стране. При том, что мы внесем эту Конституцию, мы еще и ее будем защищать во время президентской кампании, объяснять людям, чтобы та грязь, которую искусственно создали вокруг нашей политической силы, да и персонально вокруг меня, просто был смыт правдой и откровенностью в этих вещах.

ДЕСЯТЬ ПУНКТОВ НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ Дальше Тимошенко отметила десять пунктов, которые сегодня предлагает ее политическая сила.

– Первое – реформа правосудия. Все знают в каком оно состоянии, потому мы считаем, что это структурное изменение номер один, которое должно состояться в Конституции. Следующее – Центральная избирательная комиссия. Вы знаете, что ЦИК формируется на основе политических квот. Именно поэтому во время выборов она зависима от политических сил. Ее нужно по-другому формировать. Это есть в этой конституции. Четвертый пункт, который я хочу озвучить, – полная масштабная, глубинная реформа местных органов самоуправления. Дальше – Генеральная прокуратура. Сегодня вопреки мировой практике прокуратура в Украине совмещает надзор и следствие. Ни одна другая силовая структура не может попасть в суд, потому что Генпрокуратура превратилась в санпропускник. Хочет дает (разрешение) на проход в суд, хочет не дает. Шестой пункт – демонополизация силовых структур. Седьмое, по моему мнению, очень главное, – предоставление беспрецедентно больших прав парламентской оппозиции. Самое главное право – оппозиция будет назначать своим составом руководство и членов счетной палаты. Счетная палата будет наделяться правом не только устанавливать, но и возбуждать уголовные дела и напрямую идти с ними в суд. Скажите, какая еще открытость нужна? Это та модель, которая давала стране надежду на выздоровление, на очистку. Восьмое – право людей напрямую обращаться в суд с требованием возбудить уголовное дело против чиновника и должностного лица. Девятое – вы знаете, что 12 миллионов людей получили миноритарные акции, маленькие акции приватизированных предприятий. Они им ничего не дают, их права никак не защищены. Именно поэтому в этой Конституции было прописано императивное право людей, которые имеют такие акции, ежегодно получать долю прибыли того предприятия, которая равняется размеру их акций. Это была фундаментальная прямая защита 12 миллионов людей, которые должны были получать последние десять лет дивиденды от своих акций, а получали пустоту и несправедливость. Последнее – в этой Конституции наша политическая сила настаивала на отмене неприкосновенности для всех: Президента, судьи, парламентариев. И было предоставлено право возбуждать уголовное дело против кого-либо.

МЫ БЫ ДОВЕЛИ ЭТО ДО ЛОГИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ, ЕСЛИ БЫ НЕ ИСТЕРИЯ ПРЕЗИДЕНТА

– Мы бы довели это до логического завершения, если бы не истерия, которую устроил Президент Украины. Если бы не его заявления о том, чего он не знает и о чем он даже нет представления.

Именно поэтому я хотела бы, чтобы вы знали, что такие изменения в Конституцию с четким разграничением полномочий между Президентом и правительством будут воплощены в жизнь. Жаль просто, что не сейчас. Жаль, что все, что так тяжело строилось, сегодня через грязную кампанию, которая ведется высшими должностными лицами, разрушено.

Однако, думаю, во время избирательной кампании я с нашим проектом Конституции дойду до каждого села, города, района, до каждого человека, каждого учебного заведения. Я объясню, чтобы все эти истерические кампании не трогали мое честное имя и честное имя нашей политической силы.

КТО-ТО ДУМАЕТ, ЧТО ЯНУКОВИЧ ИСПРАВИЛСЯ, НО СОХРАНИЛИСЬ КИДКИ

Дальше премьер выразила готовность отвечать на “все вопросы”.

– Допускаете ли, что на Виктора Януковича было внешнее влияние, возможно, кого-то из-за границы? В чем, по вашему мнению, заключаются слабости БЮТ в переговорном процессе, ведь не удалось же убедить ПР в создании широкой коалиции?

– Переговорный процесс, который мы проводили со всеми фракциями, обнаружил довольно фундаментальные разногласия в видении изменений к Конституции. Еще раз хочу подчеркнуть, что выход из переговорного процесса, причем возлагая абсолютно незаслуженно и фальшиво ответственность на партнеров по переговорному процессу, говорит о том, что чести в политике нет. Кто-то думает, что Янукович исправился и стал таким политиком, который уже чувствует ответственность за страну. Но, к сожалению, сохранились кидки. Думают, что кинули БЮТ, что кинули Тимошенко. Думают, что вышли из переговорного процесса. Но, собственно, он сказал это в своем заявлении: «Страшно брать ответственность за кризис на себя перед открытыми президентскими выборами». Вот и все объяснения.

Кроме того, желание ограничить доступ к открытой избирательной кампании. Именно поэтому и вышли из переговорного процесса, потому что гарантированной победы эта конституция на президентских выборах не давала.

Думаю, я проведу огромное количество встреч со специалистами и с прессой. Я объясню каждый шаг, каждое действие. Позиция моя всегда защищала государственные интересы, и, как по мне, ни разу я не дала оснований понимать что-то по-другому.

Есть основания? Я готова дискутировать, но я не воспринимаю упреки, которые базируются на слухах и сплетнях.

– Сегодня Владимир Литвин сказал, что проект Конституции, который был распространен в СМИ, правдив, – то есть тот, который был согласован вами и ПР. Так, выходит, он обманывает общество? – Честно говоря, я не хочу комментировать партнеров по коалиции. Пусть все эти заявления остаются такими, как их сделал человек. Но могу сказать твердо, что, к сожалению, президентская кампания, которая началась и на которую пойдут все, кто только возможно... Думаю, будут кандидатами свыше 50 человек. Она как раз и толкает на те шаги, которых, по моему мнению, не должно было быть между партнерами.

– Вы заявили, что в ближайшие дни будете вносить свой проект Конституции во ВР. На чьи голоса рассчитываете? Как в дальнейшем будете договариваться о чем-то с Януковичем, если вы в который раз подчеркиваете, он не отошел от своего прошлого? – Хочу сказать, что мы надеемся на то, что государственническая позиция будет побеждать. Мы ее будем обсуждать, будем искать компромиссы. Но для того, чтобы прекратить все эти разговоры, мы хотим внести наш, бютовский проект Конституции в парламент.

В 2007 ГОДУ МЫ СПАСАЛИ ЮЩЕНКО ИЗ ПЛЕНА ПАРТИИ РЕГИОНОВ – Виктор Ющенко сегодня на пресс-конференции заявил, что прошлые недельные переговоры были прямым вариантом украинского ГКЧП. Он сказал, что для Януковича это была очередная замануха с вашей стороны. – Хочу господину Президенту напомнить, что когда-то он делал такие вещи, которые назывались «универсалами». То есть делал коалицию с ПР, подавал кандидатуру Януковича на должность премьер-министра. С единственной только разницей – как потом выяснилось, – Ющенко просто пошел в плен к ПР. И в 2007 году мы вместе его спасали из этого плена и полной пропасти. Но мы спасли не Ющенко, а страну. Сегодня переговорный процесс велся абсолютно на равных. Все ключевые позиции, которые отстаивал БЮТ много лет, были приоритетом.

Вы знаете, что обсуждалось вхождение ПР в существующую коалицию. Принципы, которые мы декларировали, категорически не меняются.

В этом есть существенная разница.

То, что Президент сегодня использует такие громкие слова, – думаю, для того, чтобы лишить страну, а в первую очередь – правительство, (возможности) противостоять кризису, лишить страну получить логичнуювласть.

КАК Я МОГУ БРОСИТЬ СТРАНУ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА И ПОЙТИ НА ВЫБОРАХ В ОТПУСК! – Подтверждаете ли вы то, что лично встречались с Виктором Януковичем в переговорном процессе? Означает ли заявление о том, что вы свою Конституцию донесете до каждого избирателя, что вы идете на выборы? – Хочу еще раз опровергнуть тезис, что это раздел на двоих. Потому что переговоры велись параллельно со всеми лидерами всех фракций без исключения! Думаю, если бы не разрушительная деятельность Президента, то все-таки смогли бы объединиться вокруг важных изменений в Конституцию, безусловно, без выборов Президента в парламенте.

Мне очень жаль, что так произошло.

Были встречи с Литвином, Януковичем, “Нашей Украиной”, всеми лидерами. И с коммунистами. Я на одном уровне вела со всеми переговоры.

Потому я не опровергаю таких встреч. Они были и были направлены на консолидацию вокруг изменений в Конституцию.

Я сделала уже заявление, что наша команда полностью входит в президентскую кампанию. Я лично буду принимать в ней участие. Более того, я убеждена, что мы сможем одержать победу. Я и моя команда.

– Какого кандидата будете считать своим самым главным конкурентом?

– Безусловно и беспрекословно моим главным конкурентом на выборах будет Виктор Янукович. Еще с 2004 года понятно, что наши команды конкурируют. Именно между нами будет разворачиваться борьба.

– Как вы видите свой рабочий график на время выборов? Пойдете в отпуск?

– Как я могу бросить страну во время кризиса и пойти в отпуск?! Я буду вести правительственную деятельность и защищать страну от кризиса. А избирательную кампанию будут делать депутаты.

ДЕЛО НЕ В ПОРОШЕНКО И НЕ В БАЛОГЕ, А САМОМ ПРЕЗИДЕНТЕ – Когда вы в последний раз видели Виктора Медведчука? – Думаю, все эти инсинуации, которые разворачиваются вокруг этого, являются лишь инсинуациями. Хочу сейчас сообщить всем и обществу, что Конституцию в 2007 году разрабатывала специальная рабочая группа специалистов, которую я обязательно назову по фамилиям, по должностям. Эту группу возглавлял человек, который работает моим официальным советником.

Кроме того, была группа из 25 депутатов, которая еще полтора года назад читала эту Конституцию, выверяла каждую букву.

Потому я раз и навсегда отбрасываю то, о чем вы сейчас спрашиваете. Не связывайте Конституцию с отдельными фамилиями, а с Блоком, который я возглавляю, и со мной лично.

– Еще недавно вы называли Виктора Балогу концентрацией всего зла, которое существует в политике. Однако недавно проводили с ним переговоры. Как это так? – Пример Виктора Балоги и многих других членов команды Ющенко, в том числе Петра Порошенко, Мартыненко, Третьякова свидетельствует о том, что Президент Украины свои черные мнения, действия переводил на своих помощников, руководителей Секретариата. И что мы сейчас видим? Балога ушел, а политика Секретариата не изменилась, политика Президента не изменилась.

Потому я лишний раз думаю: возможно, дело не в Порошенко, не в Балоге, а дело в самом Президенте. Потому нужно прекратить искать Козлов отпущения. Думаю, сейчас мы видим настоящее лицо Президента.

Записала Ксения Лесив