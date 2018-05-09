Украинский интерес. Непростой разговор в Харькове, уловки Путина и оружейные новости из-за океана

Сам факт визита польского президента в Украину выглядит позитивным на фоне неоднозначных заявлений тамошней элиты. Наивно было бы ожидать, что Анджей Дуда откажется от темы захоронений, но речь в Харькове шла не только о них. Если Варшава намерена демонстрировать высокую степень вовлеченности в проблемы европейской безопасности, ей придется интенсифицировать диалог с Киевом. Перспективы будущего сотрудничества обозначены через заинтересованность в поставках сжиженного газа и организацию совместного таможенного досмотра на границе. За кадром осталось военно-техническое сотрудничество, составляющее важный компонент двустороннего сотрудничества.

Читайте такжеВ Польше ответили на слова Путина о Смоленской катастрофе "ищите бомбу в Варшаве"

Анджей Дуда поддержал идею введения «голубых касок» на Донбасс по украинскому алгоритму. Польша в следующем году станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и сможет поддерживать эту инициативу. Пока же Павел Климкин в Нью-Йорке поставил знак равенства между отношением к международному праву КНДР и РФ и призвал не верить обещаниям России. С его словами перекликается подписанная 20 членами Совета Европы декларация с призывом не допустить возвращения российской делегации в ПАСЕ. Президент Ассамблеи Стелла Кириакидес была вынуждена признать после встречи с российскими парламентариями, что между ПАСЕ и Россией – пропасть по политическим вопросам. Отмечу, что лидеры ЕС продлили санкции против России на очередные полгода без обсуждения.

Действия Владимира Путина на уходящей неделе показали, что внешнеполитический компонент его президентской программы будет не основным в ходе избирательной кампании. Показательный блиц-визит на Ближний Восток стал реакцией на фактическое признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, но вряд ли у Кремля достаточно ресурсов, чтобы тягаться с Белым Домом за влияние в регионе. И публичные комплименты Дональду Трампу ситуацию не изменят.

В отношении Украины позиция Путина остается скучной и предсказуемой: употреблением словосочетаний «националистические батальоны» и «государственный переворот в Украине» он дает сигнал подконтрольным медиа, а его «миротворчество» выглядит не очень искренним. Путин особо не скрывает, что Россия, с одной стороны, не имеет на украинские события достаточного влияния, с другой – не собирается выпускать нашу страну из сферы своего влияния. Публичное упоминание Виктора Медведчука хозяином Кремля сделано не от хорошей жизни – его куму в Украине не слишком уютно.

Ободряющие новости пришли в Украину из-за океана. Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором 350 миллионов долларов предусмотрены для оказания помощи Украине. Не менее острым инструментом влияния могут стать новые санкции Канада включила нашу страну в перечень государств, которым может экспортировать оружие, и этот шаг выглядит гибридным предупреждением Кремлю в духе любимых там «многоходовочек». Сосед и партнер Штатов с заметным украинским лобби запросто может стать поставщиком летального оружия. Конечно же, оборонного свойства. По крайней мере, вероятность такого развития событий становится все выше.

Евгений Магда