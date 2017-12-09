Путь борьбы с коррупцией Украина еще не прошла – посол США

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что украинские власти, хотя и сделала много шагов для борьбы с коррупцией, однако путь этот государством пока не пройден.

Читайте такжеУкраина должна бороться с коррупцией, чтобы уменьшить рычаги влияния РФ - посол США«Хотя украинские власти стали более открытыми для граждан и сделали много достижений в борьбе с коррупцией, начиная с 2014 года, все-таки мы все признаем, что этот путь еще не пройден и много еще нужно сделать», – цитирует слова Йованович посольство США в Украине в "Твиттере".

Согласно сообщению, сегодня, во Всемирный день борьбы с коррупцией посольство провело для украинской молодежи антикоррупционную квест-игру.

Как сообщал УНИАН, посольство США призвало украинские власти к активизации работы по созданию антикоррупционного суда.

В последнее время к Украине приковано особое внимание стран Запада и международных организаций, которые выразили свою поддержку работе антикоррупционных органов в Украине после ряда событий – критики, в частности в адрес НАБУ,со стороны генпрокурора Юрия Луценко, после регистрации в Верховной Раде законопроекта о возможности парламенту увольнять руководителей антикоррупционных органов; после устранения народного депутата от «Самопомочи» Егора Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.