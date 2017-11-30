В США напомнили Украине о необходимости создания Антикоррупционного суда

Посол США в Украине Мари Йованович вновь высказалась за необходимость создания независимого антикоррупционного суда в Украине. Об этом она сказала в онлайн-интервью изданию Liga.net.

Йованович подчеркнула, что борьба с коррупцией в Украине является наиболее важным испытанием для украинского правительства и народа.

"Важнейшими задачами являются реформа системы правосудия, продвижение вперед на пути реформирования судебной системы, продвижение вперед на пути создания настоящего Антикоррупционного суда и продолжение борьбы с коррупцией", - сказала она.

Посол отметила, что в США гордятся тем, что оказывают поддержку новосозданным антикоррупционным органам в Украине, и в частности Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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"Я считаю, что НАБУ и САП хорошо сотрудничают вместе, и, наверное, сейчас есть более 100 дел, которые, откровенно говоря, заблокированы на уровне суда. Поэтому важно двигаться дальше в создании независимого Антикоррупционного суд для того, чтобы эти дела можно было рассмотреть", - сказала Йованович.

В связи с этим дипломат отметила, что Антикоррупционный суд должен иметь возможность привлекать к ответственности тех лиц, которые виновны, или увольнять, если нет.

Посол выразил надежду, что уже в декабре будет принято необходимое законодательство, которое запустит создание Антикоррупционного суда.

"Мы очень сильно надеемся, что в декабре будет принято законодательство о создании нового антикоррупционного суда. Это то, что, по моему мнению, сказал президент Порошенко, а также другие в Верховной Раде", - отметила Йованович.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября президент Украины Петр Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР меры для отзыва законопроекта № 6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета ВР создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

По словам главы государства, представление и регистрация нового законопроекта об Антикоррупционном суде невозможны из-за законопроекта № 6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии ВР, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать.

9 ноября парламент трижды голосовал за отзыв законопроекта «Об антикоррупционных судах» из повестки дня сессии, однако безуспешно.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать быстрое создание высокого специализированного Антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре при участии международного сообщества.