Вехи недели. Лакмусовые годовщины, переворот в Луганске и будоражащие рейтинги

Уже традиционно в конце осени в Украине наблюдается всплеск политической активности накануне «украинского рамадана», связанного с периодом новогодних праздников. Мало кто позволяет себе отказаться от высказываний в отношении Майданов 2004 и 2013-2014 годов, не оставляет равнодушным и День памяти жертв голодоморов. Правда, в контексте стремления «защищать идеалы Майдана» в последнее время слышно все меньше слов и видно все меньше действий. Заметно и стабильное стремление России испортить праздник в Киеве, уменьшить его влияние для миллионов людей, пропустивших через себя и Оранжевую революцию, и Революцию Достоинства.

Голодомор можно отнести к важнейшим событиям в новейшей украинской истории, ведь осуществление геноцида варварским путем и в огромных масштабах характеризует сталинский режим как людоедский. Российская политическая элита каяться не собирается, более того – поощряет циничные шуточки на тему пыток голодом. Странно, что находятся в Украине политики (даже с депутатскими значками), способные пренебрежительно отзываться об общенациональной трагедии. Жаль, что есть политики, способные употреблять слово «геноцид» ради политической конъюнктуры, смешивая грешное и праведное.

Именно в категории трагикомедии прошла смена власти в подконтрольном России Луганске. Ветерану борьбы против Украины Игорю Плотницкому оказался не по зубам собственный подчиненный, «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет. У того не только автоматчиков и БТР-ов в управлении накопилось побольше, но и кураторы в России оказались посноровистее. В результате Плотницкий утешился статусом «уполномоченного по выполнению Минских соглашений», а луганских сепаратистов возглавил бывший сотрудник СБУ Леонид Пасечник. Суета в Луганске выплеснулась активизацией боевиков на линии соприкосновения, в результате чего боевые действия на Донбассе стали самыми интенсивными за несколько последних месяцев.

Интересно, что Пасечник заверил: смена власти в Луганске не повлияет на обмен пленными, о котором на минувшей неделе активно рассказывал Виктор Медведчук, также заверивший, что смена власти в самопровозглашенной ЛНР на обмен 74 граждан Украины на 304 фигурантов списков сепаратистов не повлияет. Даже ДНР-вский «вождь» Захарченко выразил уверенность в обмене пленными до Нового года. Правда, Медведчук не преминул подвергнуть критике проект закона об реинтеграции Донбасса и усилил привычную позицию Кремля, подчеркнув, что введение на восток Украины «голубых касок» приведет к длительному замораживанию конфликта.

Кровопролитный конфликт на Донбассе является главной проблемой для большинства граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса-«двадцатитысячника», проведенного несколькими социологическими структурами страны. Безусловно, такой масштабный опрос выглядит попыткой замерить температуру общества накануне фактического старта президентской кампании. Лидерами рейтинга в президентской номинации являются Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук. Появление рок-звезды в шорт-листе «надежд нации» вызвало горячие споры в социальных сетях, на которые лидер «Океана Эльзы» публично не отреагировал. Порошенко традиционно стремился подчеркнуть необратимость европейского выбора Украины, а Юлия Тимошенко настаивает на том, что украинцы будут счастливыми только после смены власти в стране.

Евгений Магда