Так был ли сговор США и России насчет Украины?

Когда в феврале в Мюнхене вице-президент США Джозеф Байден предложил осуществить перезагрузку российско-американских отношений, многие украинские СМИ интерпретировали, это как неформальное согласие Вашингтона «отдать Украину и Грузию» в сферу влияния Москвы. Не только украинская пресса назвала эту заявку «мюнхенским сговором», подобное мнение высказали эксперты, находящегося в Вашингтоне института Катона, независимого исследовательского центра, заявив об этом на заседании профильного комитета по иностранным делам Конгресса США. «Реализация того, что сказал Байден, означала бы признание со стороны американской администрации права Кремля на осуществление той политики, которая была заявлена российскими силовиками летом прошлого года. А эта политика строится на том, что у России есть так называемые привилегированные интересы на постсоветском пространстве. Это – по сути - зеленый свет для экспансионистской и агрессивной политики российских силовиков не только по отношению к своим гражданам и институтам российского гражданского общества, но и по отношению к соседним странам», - заявили эксперты. Первые сто дней президентства Обамы российская пресса смаковала теплую встречу нового госсекретаря Хиллари Клинтон и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «тайное письмо» Обамы к Медведеву и перспективы нового американо-российского сотрудничества. В то время, как европейские наблюдатели заметили , что из риторики нового президента Америки практически исчезли Чехия и Польша, не говоря уже об Украине и Грузии. Запустит ли байденовская «кнопка перезагрузки» российско-американских отношений новый сценарий украино-российских или украино-американских двусторонних отношений? Московские ученые- международники любят повторять, что для Запада (неважно будь-то ЕС или Штаты) Украина - лишь функция отношений Россия – Запад. Мы пытались выяснить, был ли всплеск российско-американских любезностей «мюнхенским сговором» или это не более, чем дипломатическое обмахивание оливковыми ветвями двух администраций больших государств, которые наговорили друг о друге слишком много всего плохого, и у которых есть общие интересы? Наконец, будет ли в меню июльской московской встречи президента США Барака Обамы и Дмитрия Медведева вопрос Украины? Об этом УНИАН спросил у экспертов.

Сергей Коноплев (США), руководитель Гарвардской программы Черноморской безопасности: Россия очень хорошо для своего интереса проводит политику «разделяй и властвуй», пользуясь поддержкой Германии, Франции и Италии

Прежде, чем говорить о том, что может происходить в треугольнике США - Россия - Украина, я предлагаю немного вернутся в прошлое и вспомнить, что происходило после развала СССР, когда Украина появилась, как страна. Тогда для США главной целью было нераспространение ядерного оружия. И только, когда Украина отдала все ядерное оружие, возникла иная политика США к России и иная к Украине. Россию собирались ввести в цивилизованный круг других стран. Ввести, а не отталкивать, как делают это сегодня по отношению к отдельным государствам. Но пришел Ельцин. И в 1995 году был принят так называемый стратегический курс со странами СНГ. Тогда даже был принят документ, предполагающий, что Россия должна не дать никакой внешней силе влиять на Украину, Россия является главной гарантией прилегающего региона. Россия обязывалась защищать российские меньшинства в странах СНГ. В тот период Билл Клинтон заявил в Чикаго, что Россия имеет право решать вопросы в прилегающем к ней регионе, так же как США имеет право решать вопросы в регионе, прилегающем к США, например, в Панаме и Гренаде. И США всегда давали понять, что Россия имеет право осуществлять влияние в зоне ближнего ей зарубежья.

С приходом Буша восемь лет назад и с началом неоконсервативной политики США, одним из главных направлений политики было усиление демократии новых независимых государств. Украина и Грузия попадали в эту категорию, поэтому для нас в общем-то все шло хорошо. Россия при декларируемом сближении с США тем не менее потеряла ценность крупного партнера США. И России дали это понять, позволив продвижение НАТО на Восток. Что происходит сейчас? Украина и Грузия не разобрались у себя дома. Украина стала терять престиж и в глазах США, и в глазах ЕС, и то же самое происходит в Грузии. В одной из немногочисленных аналитических публикаций прошлого года вообще высказывается мнение, что Украина уже не так важна для внешней политики США. Все внимание США занимает на первом месте – Афганистан, на втором месте – Афганистан, на третьем – тоже Афганистан. И уже на четвертом: Ирак и все остальные проблемы, которые США будет решать либо сами, либо в коалиции со своими союзниками. Россия в число этих союзников пока не входит. Я думаю, что сепаратных договоров по Украине США не ведет. У Обамы достаточно сильные советники по России. И министр обороны Гейтс, большой специалист по России, только на словах готов идти далеко, решая вопросы с Россией, но в узком кругу хорошо известно, что он продолжает быть сторонником сдерживания России. Я не вижу ничего, что бы свидетельствовало о том, что могли бы быть какие-то договоры по Украине. Ведь общеизвестно, россияне при малейшем проявлении слабости своего партнера устанавливают свое влияние. США не может этого позволить. Но ситуация нехорошая: Украина и Грузия перестали вести себя, как договаривались. Россия говорит на более понятном языке и для ЕС, и для США. Она говорит и договаривается с отдельными странами, и через них ведет свою политику. И мы должны признать, Россия очень хорошо для своего интереса проводит политику «разделяй и властвуй», пользуясь поддержкой Германии, Франции и Италии. А имидж Украины демонстрируется, как ненадежного партнера, который ворует газ, при этом идет попытка дискредитировать само понятие демократии.

Возвращаясь к вопросу сговора. Я не вижу индикаторов тайного сговора и сценариев обменов типа «Россия помогает в Афганистане и помогает сдерживать Иран или Северную Корею, а за это США «закроет глаза» на рост российского влияния в Украине».

Вскоре состоится визит Обамы в Москву, и я не верю, что это будет прорыв. В основном все переговоры будут строится на вопросах ядерного разоружения.

Эндрю Уилсон (Великобритания), политолог, старший научный сотрудник по вопросам политики при Европейском Совете по международным отношениям, автор нескольких книг об Украине:

Украина способна оказать влияние на формирование американской политики…

Политика администрации Обамы по отношению к таким странам как Украина еще не сформулирована. Специалисты по Украине, которые должны быть официально ответственными в Госдепартаменте или в Совете национальной безопасности, еще не назначены, они еще ждут официального одобрения Конгресса США. Поэтому мы не можем говорить, что есть люди, которые формулируют политику в отношении вашей страны, просто пока еще рано. Хотя есть некоторые фигуры, которые являются ответственными за украинскую политику.

Опасность, как ее называют, реалистической политики по отношению к России заключается в том, что многие чувствительные темы российско-американских отношений будут зажаты и даже проигнорированы. Это касается, в том числе, и проблем с ЕС, а не только таких стран, как Украина. Но Украина по-прежнему способна оказать определенное влияние на формирование новой украинской политики в американской администрации. Мы знаем, что скоро ожидается выпуск доклада Национального разведывательного совета США, который даст свои прогнозы, оценки и планирование, в том числе и по вопросам внешней политики в вашем регионе.

Тем не менее, я понимаю ваши опасения. Ведь американская политика относительно Украины еще четко не сформулирована. А в российских СМИ ведется много разговоров про Украину, где ее называют несостоявшимся государством или «failed state». Известно, что Путин в контексте бухарестского саммита фактически повторил те же тезисы, что Украина не является устойчивым проектом. Публикуется много спекуляций. Но все эти разговоры о дезорганизации Украины - чаще всего публичный акт выдавания желаемого за действительное. Я не думаю, что концепция несостоявшегося государства применима к Украине. Украина - не Сомали. Конечно, мы можем говорить о не совсем правильных политических стратегиях. Есть другие проблемы, но Украина по-прежнему контролирует свои территории, есть региональные проблемы, но это не похоже на такие страны, как Пакистан, где государство даже не пытается контролировать отдельные свои территории. Украина имеет свои специфические проблемы, она заходит в политические тупики и противостояния. Справедливо пишут об укоренившейся коррупции и возврате политических технологий админресурса в период выборов. Конечно, всем известны экономические проблемы Украины. И можно сказать, что Украина сложное государство, где совпали серьезные политические и экономические проблемы. Но модный в России тезис про «failed state» неприменим к вашей стране. Есть два таких неоспоримых критерия существования государства: эффективная власть (то есть власть, способная реализовывать свою политику) и народная вера в это государство (в провалившемся государстве нет эффективной власти и нет народной веры в него). В Украине, как бы вы не ругали власть, она осуществляет контроль за своими территориями, она проводит (хорошую ли плохую, второй вопрос) политику. И, бесспорно, есть народная вера в свое государство.

Валерий Егозарьян: руководитель Центра изучения международных отношений Института общественного проектирования (Российская Федерация):

Нет договоренностей США с Россией: это ваше, а это не ваше

Не было никаких таких особых договоренностей. Объективно, я понимаю, что беспокоит Украину, но Украина всегда входила в сферу интересов России, входит и, я надеюсь, что будет входить. Как оценивать эту сферу интересов? На Украине принято оценивать отрицательно: раз сфера интересов России - значит будет плохо. Но мне кажется, что если нас соединяют здоровые экономические интересы, то что плохого в сфере интересов? А то, что из риторики Обамы «выпали» Польша, Чехия, Украина и Грузия, то это понятно. На самом деле был нелегкий год. Обама занимается внутриэкономическими и внутриполитическими проблемами. И как только Америка переживет этот период, отстроится внутренний механизм, они опять будут более активным во внешней части. Нет договоренностей США с Россией: это ваше, а это не ваше. Два больших механизма растут, динамика меняется, они то договариваются, то сталкиваются. Так все и происходит.

Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне, член клуба политологов «Валдай», которых ежегодно приглашает к себе администрация РФ:

Москва не сможет определять повестку дня украино-американских переговоров Возможное улучшение российско-американских отношений не сильно повлияет на американскую политику в отношении Украины. Во-первых, те позитивные моменты в российско-американских отношениях, которые могут реализоваться (но не факт, что они реализуются) в значительной мере связаны с заключением нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Гораздо меньше разговоров ведется о других аспектах российско-американских отношений. Тут главной проблемой является колоссальный уровень недоверия, который испытывают две страны и две элиты по отношению друг к другу. И через возврат разговоров, через подписание документов о контроле над вооружениями возможно начать какое-то восстановление этого доверия. Пока это доверие не восстановится, ни о каких-то серьезных политических переговорах говорить не приходиться. К концу этого года, когда закончиться срок нынешнего договора о сокращении наступательного вооружения, и по результативности подписания нового станет понятно, насколько успешно будут развиваться наши отношения. (Срок действия нынешнего договора о Сокращении наступательного вооружения, СНВ-1 заканчивается 5 декабря - УНИАН ).

Визит Барака Обамы в Москву в июле этого года будет важным индикатором отношений. И если не удастся договориться и не начать восстанавливать позитив в двусторонних отношениях, то вскоре эти отношения вернутся к той же модели, которая была при администрации Джорджа Буша. Безусловно, никаких разменов США по поводу Украины делать не будет. Штаты никогда не согласятся на право вето Москвы в вопросах политики в отношении Украины, украино-американских отношений или европейского выбора Украины. Здесь есть однозначная позиция новой администрации, и Москва не сможет определять повестку дня украино-американских переговоров или украино-НАТОвских переговоров. Москва не имеет к этому никакого отношения, учитывать ее позицию можно, но монополии у нее нет. Как известно, Дмитрий Медведев говорил о зоне привилегированных интересов России, США отвергает само понятие зоны интересов. Поэтому возврата к признанию зоны российских интересов на постсоветском пространстве не произойдет. На это не пойдет ни одна американская администрация, поскольку будет нанесен удар по интересам США в этом регионе, и их репутация будет подвергнута сомнению. Хотя, конечно, есть проблемы в американо-европейских отношений, связанные с тем, как ЕС и США видят архитектуру глобальной безопасности и региональную европейскую безопасность. Украина отчасти стала заложницей разницы во взглядах на эти проблемы. И думаю, что тут вопрос не столько политический, но и стратегический. Надо думать, что именно может гарантировать наибольшую безопасность большой Европы и Украины и не вызвать негативной реакции России. Но эти разногласия не станут причиной того, что судьба Украины будут решаться без участия Украины. Пока пошли вторые сто дней Барака Обамы. США заинтересованы в сильной независимой Украине, и Штаты будут вести переговоры на сравнительно равных условиях.

Вообще-то вся политика на постсоветском пространстве является большой проблемой для российско-американских отношений, это не только Украины касается. Это и Молдова, и Грузия, и средняя Азия. И все это еще толком никто не обсуждал, и не факт, что Москва и Вашингтон смогут договориться по этим вопросам. На самом деле чисто практически любые улучшения российско-американских отношений при условии, чтобы США не входила в закулисные переговоры по поводу судьбы постсоветского пространства (а США не будет входить ни в какие закулисные переговоры) могут помочь странам бывшего СССР, поскольку они являются в каком-то смысле заложниками этих противоречий. Пока эти страны мало принимают участия в своей собственной судьбе. И пока Москва относится крайне болезненно к любым телодвижениям Запада, США, НАТО в зоне постсоветского пространства. У нее обычно следуют серьезные нервные реакции. Но если двусторонние отношения России и США улучшатся, то от этого только выиграет региональная безопасность. Думаю, что администрация Обамы пойдет не по пути формального провозглашения целей, как это сделала администрация Буша. А по пути попыток решить реальные проблемы, которые есть в сфере безопасности без решения формальных проблем членства в НАТО, подписания каких-то договоров, создания каких-то особых стратегических отношений. Упора на формалистику сегодня не будет. Но сохранится американская позиция: никому нельзя запрещать вступать в НАТО, и Москва не имеет права никому этого не запрещать. Украине нет смысла волноваться. Вашингтон не пойдет на сговор с Москвой по проблемам ситуации на постсоветском пространстве. А если вдруг между США и РФ начнутся переговоры о политической, финансовой, военной ситуации на постсоветском пространстве, я убежден, что обговариваемые страны будут полноценными участниками таких переговоров.

Опрашивала Лана Самохвалова