Холодницкий запретил разглашать детали следствия по делу сына Авакова

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий запретил разглашать детали следствия по делу сына министра внутренних дел Арсена Авакова ввиду того, что уже некоторая информация, составляющая тайну следствия, попала в СМИ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Холодницкого, в САП проверят достоверность информации о том, что будто бы в МВД знали накануне о следственных действиях по Авакову-младшему.

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"Учитывая, что есть много инсинуаций, прокуратурой запрещено разглашать данные предварительного расследования в дальнейшем. И детективам, и прокурорам, и процессуальным руководителям, и пресс-службам обоих ведомств (НАБУ и САП - УНИАН). Поэтому, если какая-либо информация, которая составляет тайну следствия, будет разглашена без разрешения старшего группы прокуроров, это будет расценено как преступление. Это надо прекращать. Следствие в эфире уничтожает нашу правовую систему", - заявил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 31 октября появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына Авакова - Александра.

Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо. Экс-замминистру внутренних дел и частному лицу было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Третьего задержанного доставили в Киев для вручения подозрения.

По состоянию на утро 1 ноября в Соломенский райсуд Киева еще не поступило ходатайство САП об избрании меры пресечения Авакову-младшему.