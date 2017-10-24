Полиция отпустила задержанного в Святошинском суде корреспондента УНИАН

Правоохранители отпустили задержанного в Святошинском райсуде Киева корреспондента УНИАН Сергея Лефтера.

По его словам, его держали в Шевченковском райуправлении полиции Киева два часа.

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Лефтер рассказал: «По факту продержали два часа... В райотделе я написал объяснение, в котором я описал причину своего пребывания в Святошинском суде, и также написал заявление о совершении уголовного преступления правоохранителями по ст. 71 - препятствование журналистской деятельности».

Также, как заявляют люди, которые находятся возле Шевченковского райуправления полиции, правоохранители задержали в суде журналиста издания «Страна.ua», которого также уже отпустили.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещения и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек.

Сегодня утром спецназовцы в Святошинском райсуде задержали корреспондента УНИАН Лефтера и ряд сторонников Коханивского. По словам Лефтера, его несколько раз ударили. Несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

Спивер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии УНИАН заявил, что Лефтер из помещения Святошинского райсуда Киева в автозак попал случайно, и для квалификации действий полицейских нужно, чтобы Лефтер написал соответствующее заявление.

«В зале суда было очень много журналистов, и большинство из них работали даже во время горячей фазы. Возможно, это был единичный случай (задержание корреспондента), что не является правилом для полиции. Мы извиняемся перед УНИАН и Сергеем Лефтером за то, что ему были причинены такие хлопоты», - сказал Шевченко.

На уточняющий вопрос, почему к Лефтеру применяли силу сотрудники правоохранительных органов даже после того, как он показал им удостоверение журналиста и представлялся корреспондентом УНИАН, спикер ответил: «Они могли ошибиться. Там было довольно горячо. Возможно, удостоверение не увидели. Если будет заявление, то будем разбираться по заявлению. Такое иногда бывает, когда в помещении находится много людей - журналистов и не журналистов... Если ваш Сергей чувствует, что в отношении него нарушен закон, он может это засвидетельствовать заявлением. Я не видел, что случилось с Сергеем. Результат - он оказался в автозаке. Из автозака мы его оперативно освободили, потому что у нас никаких претензий к журналистам нет, но в суматохе он мог, что называется, попасть под горячую руку. То есть, полицейский не разобрался, что он журналист, или мог не убедиться, или допустить ошибку, или что угодно. Чтобы выяснить, для этого нужно написать заявление, чтобы Сергей написал, что случилось».