"Бездомные" депутаты-миллионеры

На сайте Верховной Рады появился традиционный квартальный отчет о выделении компенсации парламентариям стоимости аренды или найма жилья. Список состоит из 171 народного избранника, причем абсолютное их большинство, судя по декларациям, - люди небедные, скорее, с лихвой обеспеченные.

Сумма на «жилищную» компенсацию нардепам в этом году отведена немалая - 35,3 миллиона гривен (в 2016 году - чуть более 29 миллионов гривен). Сама компенсация выросла с 1 сентября до 19,5 тысячи гривен в месяц (ранее лимит составлял 13 тысяч гривен). Так отреагировали в Раде на обращение руководители отелей «Киев» и «Национальный» с просьбой увеличить финансирование проживания депутатов с 460 гривен в сутки до 650 гривен. Что и было сделано. Аргумент приводился веский – последние три года размер компенсации не пересматривался, но за это время существенно выросли коммунальные тарифы и минимальная зарплата.

В следующем году, скорее всего, компенсация еще вырастет в объеме, как и зарплата нардепов – соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в Верховной Раде. Кроме того, в проекте госбюджета-2018, который в ближайшее время будет рассмотрен и принят парламентом, планируется увеличить расходы на финансирование Верховной Рады почти на полмиллиарда гривен – с нынешних 1,22 миллиарда до 1,67 миллиарда. Так что «бездомным» народным депутатам можно рассчитывать на еще большую помощь рядовых украинцев, которые, имея, по данным Госстата, среднюю зарплату чуть более 7 тысяч гривен, с пониманием относятся к тяготам «ближних» в лице «бедных» народных избранников.

А, чтобы самых нуждающихся избиратели знали, так сказать, в лицо, УНИАН просмотрел декларации парламентариев из компенсационного списка и составил топ-10 его представителей, которые держат под матрацами миллионы наличкой, но своей «жилищной льготой» пользоваться не гнушаются.

Точных цифр, сколько каждый конкретный депутат истратил в минувшем квартале или 2017-м году на жилье за госсчет, публикации ВР не содержат. Однако, большинство любителей пожить за кровные налогоплательщиков пользуются этой привилегией из года в год, таким образом, информацию о соответствующих расходах, которые мы понесли за нардепов в прошлом году, можно добыть из их деклараций. Поэтому, в подборке ниже указаны затраты на жилищное обеспечение конкретных фигурантов списка в 2016-м году. Некоторые из нижеперечисленных личностей в прошлом году компенсацию то ли не брали (может, до этого года не знали о такой чудесной опции, а теперь исправились), то ли по ошибке не задекларировали, а вот в 2017-м не поленились облапошить своих избирателей.

Евгений Мураев – бывший «регионал», сейчас беспартийный, член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. За 2016 год наличкой задекларировал 2 миллиона долларов, 1 миллион евро и 13 миллионов гривен. Но перед возможностью получить «жилищную» компенсацию в размере 168,3 тысячи гривен (в прошлом году) не устоял. И в текущем году устоять не может.

Геннадий Чекита – член депутатской фракции «Блок Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам цен и тарифов, ценообразования, регуляторной политики, кооперации, защиты прав потребителей комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики. По итогам 2016 года он скопил наличными 1,9 миллиона долларов, 450 тысяч евро и 423,6 тысячи гривен. За прошлый год его «жилищная» компенсация составила 168,2 тысячи гривен.

Александр Пресман – член депутатской группы «Видродження», член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Наличку лично он не задекларировал, но вот его жена показала в наличии 1,8 миллиона долларов, 720 тысяч евро, 5,1 миллиона гривен. Любопытно, что Пресман задекларировал квартиру в Киеве площадью 43,4 квадратных метра, однако получить «жилищную» компенсацию в 2017-м не побрезговал. В прошлом году она составила 168,3 тысячи гривен.

Борислав Розенблат – бывший «регионал», затем - представитель фракции партии «Блок Петра Порошенко», сейчас беспартийный, был исключен из БПП, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства. На сегодня в отношении него НАБУ ведет уголовное расследование о причастности к «янтарному делу». Наличными парламентарий, по итогам 2016 года, задекларировал 1,7 миллиона долларов. При этом, в 2016-м году он не стал пользоваться правом на «жилищную» компенсацию, зато в 2017 году не отказался от такой возможности и включен в списки получателей этой депутатской льготы (о сумме можно будет судить по декларации, поданной по итогам года).

Анатолий Денисенко – беспартийный, председатель подкомитета по вопросам приватизации государственного и коммунального имущества, национализации, реприватизации, банкротства, залога, лизинга, концессии, аренды, распределения продукции, управления имуществом, находящимся в государственной и коммунальной собственности Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики. За 2016 год задекларировал наличными 1,2 миллиона долларов, 750 тысяч евро и 23,4 миллиона гривен. Объем полученной «жилищной» компенсации в 2016 году составил 168,3 тысячи гривен.

Евгений Геллер – бывший «регионал», ныне член группы партии «Видродження». За 2016 год задекларировал наличкой 1,2 миллиона долларов и 378 тысяч евро. И взял «жилищную» компенсацию – 168,3 тысячи гривен.

Вадим Нестеренко – член депутатской фракции «Блок Петра Порошенко», член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений. За 2016 год наличкой задекларировал 893 тысячи долларов, 655 тысяч евро и 8,7 миллиона гривен. Кроме того, задекларирована и квартира в Киеве площадью 143 квадратных метра, но указано «другое право использования». Видимо, поэтому депутату в 2016 году понадобилась «жилищная» компенсация в 168,3 тысячи гривен.

Антон Киссе – бывший «регионал», ныне член фракции группы «Видродження», член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия. За 2016 год наличкой задекларировал 600 тысяч долларов, 130 тысяч евро и почти 2,8 миллиона гривен. Но, несмотря на эти немалые суммы, взял из бюджета еще и «жилищную» компенсацию. Правда, в отличие от коллег, у него она составила всего 36,6 тысячи гривен.

Олег Мусий – беспартийный, экс-министр здравоохранения при премьере Арсении Яценюке, сейчас – заместитель главы комитета, председатель подкомитета по вопросам обеспечения евроассоциации Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. По итогам 2016-го года он задекларировал наличкой 197 тысяч долларов, 29 тысяч евро, 270 тысяч гривен. Кроме того, задекларировал квартиру в Киеве площадью 93,7 квадратных метра, которая находится в общем пользовании с женой (стоимость недвижимости не указана). В пошлом году он получил «жилищную» компенсацию в «скромном» размере в 28 тысяч гривен.

Евгений Балицкий – бывший «регионал», а ныне член фракции «Оппозиционный блок». За 2016 год наличкой задекларировал «всего лишь» 19 миллионов гривен. Но взял и компенсацию на жилье – 168,3 тысячи гривен. Ну, а что, копейка ж рубль бережет.

Как видно, люди в списке «бездомных» народных депутатов – толстосумы. Тем не менее, от «жилищной» помощи, которая, как и сама зарплата парламентария, лежит на плечах налогоплательщиков, народные избранники не отказываются – ведь все по закону.

Компенсация затрат на проживание только одного депутата составляет, в среднем, 168 тысяч гривен в год. Эти средства можно было бы перенаправить на действительно требующие государственной поддержки сферы. Например, в медицинскую, на нужды «Охматдета», где ждут спасения смертельно больные дети.

Ведь у нас власть – для народа, а не народ для власти, да?..

Нана Черная