Украина не получила ответа от Сербии об участии ее граждан в конфликте на Донбассе – посол

Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявляет, что украинская сторона информировала Белград об участии сербских граждан в конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией боевиков, но реакции сербской стороны на это не получила, передает радио Свобода. «Мы посылали информацию правительству Сербии, но, к сожалению, не получили ответа», – сказал посол.

Читайте такжеГрицак назвал число граждан Сербии, которые воевали на Донбассе на стороне боевиковПрезидент Сербии Александар Вучич заявил, что Украина является дружественной для Сербии страной, и добавил, что сербские суды приняли вердикты в отношении лиц, которые воевали за рубежом. «Не знаю, что еще мы должны сделать. Ни один человек не имеет разрешения государственных органов Сербии участвовать в военных действиях за рубежом, на Донбассе, в Крыму или в любой части конфликта между Россией и Украиной», – сказал Вучич.

Как сообщал УНИАН, СБУ 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке «ЛНР», с начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

«Мы уже посылали этой стране данные в отношении боевиков, которые воевали против украинской армии на Донбассе», – заявил председатель СБУ Василий Грицак.

По словам главы СБУ, большинство из этого сербского подразделения дислоцировалась в районе Алчевска. «Мы имеем конкретные адреса и очень много фамилий», – сказал Грицак.

Он напомнил, что в 2014 году в Сербии приняли закон, согласно которому граждане этой страны должны привлекаться к ответственности за участие в вооруженном конфликте на Донбассе, «как только до них дотянутся руки правосудия Сербии».