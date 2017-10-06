"Золото Януковича", арестованное в швейцарском банке, принадлежит Кацубам - СМИ

Золото, арестованное Генпрокуратурой в начале сентября этого года, принадлежит семье Кацуб. Об этом журналисты ТСН узнали от надежных источников во власти, говорится в сюжете.

Ранее, Генпрокурор Юрий Луценко сообщал об аресте в швейцарском банке полтонны золота, которое принадлежит окружению Януковича. Но потом об этом золоте не было ни одного упоминания.

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Источники ТСН утверждают, что владельцами золота являются Кацубы, один из которых - Александр - недавно вышел из СИЗО благодаря сделке со следствием. Брат Александра - Сергей - опроверг, что золото принадлежит ему.

А вот Генпрокуратура эту информацию отказалась комментировать, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что за границей арестовали более чем полтонны золота, которое было вывезено из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.