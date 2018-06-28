Как регионалы коммунистам Первомай чуть не испортили

1 мая Майдан Незалежности украсили две сцены, одна – напротив другой. Цветовое решение оригинальностью не отличалось. На чисто красной «окопались» коммунисты, на бело-голубой выстроились представители Федерации Профсоюзов Украины под руководством нардепа-регионала и по совместительству председателя ФПУ Василия Хары.

Никто не хотел уступить Майдан «противникам» и перейти в другое место… а объединиться и отпраздновать 1 мая вместе они тоже не могли. (Для непосвященных объясняем суть конфликта: коммунисты своими периодическими голосованиями в парламенте поддерживают нынешнюю коалицию и правительство, в то время как Регионы ждут – не дождутся, по крайней мере, по официальной версии, отставки правящего кабинета и внеочередных парламентских выборов) Так вот и праздновали… перекрикивая друг друга, расстреливая со сцен уничижительными репликами противную сторону.

Для полноты картины добавим, что «красную» сцену среди прочих украшал своим присутствием коммунист Александр Ткаченко, которого считают отцом тендерной палаты в Украине – едва ли не официального символа отечественной коррупции. Но организаторов двух митингов не подтолкнуло к объединению и весьма непрозрачный намек на недавние заслуги регионалов – маячившая на той стороне фигура Василия Хары, замеченного в попытке, протолкнуть через ВР создание «модернизированной тендерной палаты». Призванной «пристраивать» миллионы гривен социальных отчислений работодателей Украины…

Первомай на главной площади столицы превратился в «битву на языках» - каждая из двух сил стремилась как можно громче презентовать себя, как «народных защитников».

Кстати выяснилось, что полученная какофония располагает к отвлеченным мыслям не хуже «медитативной» музыки. Как-то само собой вспомнилось, что 1 мая, или Международный День труда - это далеко не советское изобретение. Этот праздник жив даже в странах развитых демократий, если там традиционно сильно левое и профсоюзное движение. Правда, только у нас Первомай отмечают три-четыре дня. Везде, будь-то влюбленная в левую идею Греция, сдержанная Чехия, отдельные земли Австрии и Германии, ограничиваются одним днем, как и указано в календаре. Но Украина - страна «состоятельная», и может позволить себе повеселиться. Тем более, что на носу выборы, а тут такая возможность показать народу, кто его любит по-настоящему…

От размышлений, стоит ли отмечать праздник труда четырьмя днями загула, отвлек лидер конфедерации свободных профсоюзов Гай Райдер. Вернее его речь, зачитываемая с бело-голубой сцены бравым диктором. Признаюсь, я даже похвалила про себя «продвинутых» профсоюзников – регионалов. Сумели же они где-то раздобыть, перевести с английского и хорошо поставленным голосом начитать выступление международного профсоюзного лидера.

Ну и сам Гай Райдер заслуживает внимания. Во всяком случае, он не предлагает в связи с кризисом грабить богатых, и отбирать нажитое в пользу мирового пролетариата. Текст его выступления содержит рекомендации, как строить работу в период криза, есть там и размышления о пользе государственного регулирования, и рассуждения об истоках кризиса – но никакой классовой ненависти.

Жаль только, что готовили речь Райдера видимо в глубокой тайне от приглашенных лидеров. Несколькими минутами ранее все тот же Хара с пеной у рта требовал от правительства выплатить долги по зарплате и поднять экономику. Любопытно, почему же только у правительства. Ведь статистика возглавляемого господином Харой парламентского комитета социальной политики свидетельствует о прямо противоположном: у государства пока долгов по зарплате нет. (По данным украинских СМИ, на 1 апреля, задолженность бюджета, то есть правительства, по зарплате приближалась 11 миллионам гривен, в то время как общая задолженность по зарплате достигла более полумиллирда гривен - долги частных предприятий). Так что уместнее было бы предложить подавать в суд на собственников предприятий, они-то и накапливают основные долги по зарплате. Но на собственников и олигархов представитель парламентской фракции крупного капитала и по совместительству профсоюзный лидер не наезжал…

Это упущение исправили с «другой» стороны Майдана. Петр Симоненко в своей обычной тональности возглашал: «Украинские олигархи и не хотели и не хотят бороться с кризисом, они каждый день залезают в карман простого народа и грабят простой люд. Эта власть – ярмо на шее простого народа. Эти люди даже отобрали у нас право бесплатно умирать, сделав вход на кладбище платным. И только компартия способна помочь промышленному пролетариату».

По словам Петра Николаевича, именно представители компартии научили в период кризиса захватывать предприятия и требовать выплаты зарплаты. И правильно, надрывался Петр Николаевич, пусть они еще требуют национализации предприятий. «Наверное, слухи, что у невестки Симоненко, жены его сына Андрея, есть своя клиника, это неправда, - подумала я, - А то бы он побоялся призывать к такому, уважал бы частную собственность. Просто представил бы, как у его невестки государство отбирает, простите, национализирует, клинику и «заводит» туда, к примеру, директором медсестру или фельдшерицу, как это было в 1917-м». Но Петр Николаевич, как оказалось, еще не закончил обличать. По его словам, сегодня профсоюзы стали прислужниками политических партий, и сегодня «эти прислужники пытаются испортить нам праздник»... На второй сцене в это время радостно стали свистеть, и перекрикивать. Там как по заказу как раз оказался какой-то профсоюз клоунов. Симоненко ударился в отчаянную импровизацию: «Но я не виню простой люд. Их просто обманули. Я обвиняю тех олигархов, которые хотят дезориентировать народ и рассорить настоящих защитников трудящихся». В его выступлении было столько чувства и негодования по поводу профосоюзных лидеров - прислужников олигархов, что я прям сама прониклась. Нет, Симоненко – молодец. И знаете, несмотря на весь цирк, на на эту потешную перебранку с двух сцен на Майдане, Симоненко все-таки был главным на празднике международной солидарности трудящихся. Он победил «профосоюзы»!

Наверное, дело в том, что лидер коммунистов ходит с этими старушками на майские и октябрьские праздники колоннами уже больше десяти лет. Они по-настоящему считают его своим лидером, и он в каком-то смысле тоже считает их своими. И его митинг был в разы многочисленнее «профсоюзного». Нет, и тут и там были молодые ребята, которые честно признались, что «пришли заработать полтинничек гривен». Я их не осуждаю - не грех поработать в кризис, даже если это официальный выходной Первомай.

Но тут были сотни и сотни старушек, которые приковыляли на Майдан с палочками и с красными бантиками на пиджаках. И задай я им вопрос, о том, какую сумму они получили за участие в мероприятии, то они просто плюнули бы мне в лицо. Возможно, они плюнули бы в лицо даже тем, кто попытался бы им сунуть тот самый полтинничек. Да не возможно, точно – это было видно по их глазам.

И это было не единственным приятным моментом «коммунистического Первомая». По левую сторону Майдана было много творчества. Участники сами придумывали смешные лозунги, сами мастерили транспаранты и рассаживались с ними возле фонтанов. Тут было много очень много чувства и личной убежденности… И пусть никто не обидится за аналогию, но после Майдана 2004 года, только коммунисты (причем чистые коммунисты без всяких коммерческих и ситуативных политических довесков) сумели сделать идейное мероприятие. Пусть даже они трижды не правы в своей политической концепции и вряд ли могут претендовать на перспективу.

И мне показалось, что добротная (отдадим должное), в стиле агитпропа стебная музыка регионалов и профсоюзов по искренности серьезно проигрывает концерту Компартии, где были не римейки, а только старые песни о главном: о подвиге, Родине и надежде.

Маша Мищенко