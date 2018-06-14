Вехи недели. Канонада в Калиновке, выкрутасы под куполом и испытание образованием

Взрывы на огромных артиллерийских складах в Калиновке вызвали диалектическую реакцию в украинском обществе. Речь не о недалеких комментариях о «салюте в честь дня рожденья Порошенко», речь куда о более серьезных вещах. С одной стороны, стоит подчеркнуть слаженность действий государственных органов и волонтеров, не допустивших человеческих жертв во время неожиданной техногенной катастрофы. С другой – политический резонанс от взрывов, вызвавший слаженную атаку соратников Арсена Авакова на начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Если первый факт стоит всячески приветствовать, то второй вызывает откровенное недоумение и сожаление. Если ряд политиков забыл, что Украина продолжает гибридное противостояние с Россией, то стоит вспомнить, что его инструментами являются дестабилизация ситуация внутри страны.

Интересно, что парламентарии во время непленарной недели прилагали максимум усилий для привлечения к себе внимания. Андрей Парубий провел экскурсию по местам спикерской славы, предпочитая не вспоминать о количестве досрочно закрытых заседаний Верховной Рады и КПД парламентского созыва в целом. Юлия Тимошенко сумела оббежать «запрет» на свой доступ в эфире ведущих телеканалов, существующий, похоже, только в воображении лидера «Батькивщины». Похоже, Леди Ю настойчиво ищет новые каналы донесения своей подчеркнутой бодрости до потенциальных избирателей.

В унисон выступили президент и премьер, словно опровергая многочисленные предположения о существующих между ними разногласиях. Петр Порошенко на Ивано-Франковщине подчеркнул, что самое страшное в украинской экономике уже позади. Владимир Гройсман сообщил, что готовит «бюджет экономического развития», в котором приоритетными будут вопросы безопасности обороны, поддержки АПК и фермерства, стимулирования малого и среднего бизнеса. Интересно, удержатся ли парламентарии от соблазна нового наступления на упрощенную систему налогообложения, от которого предостерегал их в начале сентября глава государства? Пригодятся ли 1,7 миллиарда долларов, по словам Юрия Луценко, уже конфискованных у Виктора Януковича (как представляется, это далеко не все средства бывшего президента)? Возобладает ли здравый смысл над корпоративными интересами во время принятия главного финансового документа страны на следующий год?

Сегодня мы наблюдаем тот редкий случай, когда принятому и вступившему в силу закону «Об образовании» нужна максимально эффективная защита властей. Передачи его на экспертизу в Венецианскую комиссию недостаточно, необходимы слаженные действия законодательной и исполнительной власти, президента, чтобы не просто защитить нормы закона, а показать, что Украина способна вести диалог со своими партнерами. Этого формально не требует Соглашение об ассоциации с ЕС, но этих навыков потребует европейская и евроатлантическая интеграция, о приверженности которой говорит официальный Киев.

Евгений Магда