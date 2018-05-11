Годовщина газеты “Левый берег”: тусовка с диагнозом изысканной левизны

Чтобы поздравить «коллектив мастеров пэра», собрались журналисты, эксклюзивные носители политологической мысли и сами объекты журналистского творчества – Тигипко, Чорновил, Шандра, Червонопиский, Смешко...

На прошлой неделе общественно-политический еженедельник «Левый берег» отметил первую годовщину своей деятельности на украинском медийном пространстве.

Медийная тусовка, что собралась под крылом издания, считает благородной миссией распространение вируса здоровой «левизны», особенно если это делать через реализацию лучших европейско-французских традиций «левобережности».

– Когда мы придумывали название «Левый берег», то понимали риски нового бренда, – объяснил шеф-редактор издания, политический эксперт Кость Бондаренко. – Ведь нам могли указать – опять делят страну. Левый берег в городах Украины – это спальные районы. Левый берег Украины – это часто ориентация на Россию. Но мы имели в виду «левый берег» в его европейском, французском понимании. Левый берег Парижа – это символ изысканности и аристократизма. Это сердце французской столицы. Это парламент, Эйфелева башня, Люксембургский сад, Сорбонна. Потому в нашем понимании газета «Левый берег» должна стать синонимом изысканности и передовой мысли в Украине».

Чтобы поздравить «коллектив мастеров пэра» – как назвал свою команду шеф-редактор – в VIP-зал столичной гостиницы «Премьер-палац» собрались отечественные и российские журналисты, эксклюзивные носители политологической мысли да и сами объекты журналистского творчества, в частности Сергей Тигипко, Тарас Чорновил, Владимир Шандра, Сергей Червонопиский, Игорь Смешко.

На входе в «греческий зал» под классическую музыку струнно-смычкового квартета уважаемых гостей, кроме Костя Бондаренко, похожего в своем наряде на отца влиятельной корсиканской семьи, встречали картонные силуэты Леонида Кучмы, Арсения Яценюка, Леонида Кравчука.

“Яценюк” согнул левую руку так, будто собирался «засадить» ею куда-то в пространство. А первый Президент привычно разводил руками – “имеем то, что имеем”...

– Считаю, нам удалось собрать настоящих мастеров пэра, интеллектуалов и в эпоху коммерциализации и погони за сенсациями стать площадкой передовой общественно-политической мысли, – стратегически рассказывал Кость Бондаренко.

– “Левый берег” – издание, которое отошло от так называемой «западной школы» журналистики, когда журналист превращается в обычного собирателя комментариев, а не интерпретатора событий, и претендует на признание. Это газета высокопрофессиональной субъективной информации, которая отвечает лучшим традициям украинской журналистики, – скромно резюмировал шеф-редактор, отмечая со сцены авторов, корреспондентов, партнеров и просто друзей газеты и их вклада в развитие профессии.

Умом, честью и совестью коллектива стал главный редактор газеты Олег Базар.

– У нас хорошие, требовательные, умные читатели. Без них газета мертва. У нас лучшая аудитория в Украине, – высказался главред, чем значительно поднял и без того завышенную (в лучшем амбициозном понимании) самооценку многих присутствующих на церемонии. Недаром накануне ему предложили взять в качестве девиза газеты популярное еще со времен Французской революции: «За Базар – ответишь!»

За системность и надежность (видимо, всегда своевременно сдает материалы) отметили Виталия Портникова, который сказал коротко: «Главное в газете – команда». За жажду к сенсациям вспомнили Артема Шевченко. Путешественником года с левого берега на правый стал Егор Чичеринда. Также не прошла мимо внимания журналистской братии «придирчивость взгляда» Алексея Мустафина. А непоправимым оптимистом стал футбольный фанат Александр Гливинский.

Почетного звания «друг газеты» был удостоен Владимир Горбулин. Исключительную эксклюзивность “ньюсмейкера года” в который раз подтвердил бютовец Андрей Портнов. И наконец, за «самое честное интервью» левобережники поблагодарили Сергея Тигипку.

– Я имею опыт некоторых проектов в средствах массовой информации. Могу сказать, что это дело хитрое. Не знаю, как они выживают, но они действительно хорошие авторы. Но они же дорогие. Когда получаю такие награды, всегда кого-то благодарю: жену, маму. Но сейчас хочу сказать: Соня – это твоя награда, – поблагодарил Тигипко журналистов газеты и, в частности, автора интервью с ним - Соню Кошкину.

Соня была признана “символом газеты”, за что получила мягкую черную кошку с розовыми ушами.

– У нас в роли журналистов пробуют себя и действующие политики, и бизнесмены, – сказал Кость Бондаренко и не без оптимизма сообщил, что за год деятельности тираж газеты вырос втрое – до 90 тысяч экземпляров, а территориальный масштаб распространения приближается к общенациональному уровню.

Один из этих экземпляров был замечен у Тараса Чорновола. Газета гордо выглядывала из левого кармана его пиджака и не сомневалась, что будет использована исключительно по назначению. То есть прочитана и передана для прочтения в другие руки.

– Мы пытаемся быть оптимистами. Кризисы приходят и уходят. А печатные СМИ должны развиваться. Журналисты должны говорить правду, – определил перспективы развития газеты шеф-редактор и пригласил всех на традиционный антикризисный чай. Во время неформального общения, конечно, не обошлось без других обязательных атрибутов журналистской кухни.

Андрей Лавренюк

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН