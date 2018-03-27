Украинский интерес. Заокеанские маневры, проблемы с "образованием" и манипулятивный "Запад-2017"

Петр Порошенко провел насыщенную встречами, переговорами и выступлениями неделю за океаном. Вопрос миротворческой миссии на Донбассе постепенно превращается в элемент «большой игры». Демарши соседей Украины после принятия закона «Об образовании» Верховной Радой становятся все более заметными. Учения «Запад-2017» не вылились в агрессию России против Беларуси.

Сентябрь – традиционное время обсуждения мировых проблем на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украина остается одной из зон повышенного внимания, поэтому президенту и дипломатам пришлось потрудиться не только в публичных выступлениях, но и в кулуарах Ассамблеи. Да и выступления Петра Порошенко дали развернутую официальную позицию в отношении ситуации в Крыму, перспектив миротворческой миссии на Донбассе и отношения Украины к перспективам реформирования Объединенных Наций. Критика в адрес России звучала не только из уст украинских представителей, она постепенно становится трендом в отношении Запада к действиям Кремля.

И встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом, и переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо – хороший ответ всем, кто предполагал, что после смены власти в Вашингтоне с Украиной не захотят иметь дело. Конечно, случай с Канадой особый – влияние там украинской диаспоры велико. Но в целом заокеанский визит Петра Порошенко выглядит и насыщенным, и удачным.

Президент дал асимметричный ответ ожиданиям о поставках Штатами Украине летального оружия, побывав в военной академии Вест-Пойнт и предложив сотрудничество с аналогичными учебными заведениями нашей страны. Помог Порошенко и Сенат, выделивший полмиллиарда долларов в бюджете-2018 на потребности обороны Украины, что позволит Вооруженным Силам получить немало необходимого оборудования и вооружения.

Появление «голубых касок» ООН на Донбассе не стоит воспринимать как панацею и легкий путь к урегулированию. Хотя бы по той причине, что решение Совбеза ООН по этому вопросу будет растянуто во времени, и даже при самом благоприятном стечении обстоятельства не будет принято до президентских выборов в России. Обсуждение параметров миротворческой миссии – хороший тест на способность украинской дипломатии добиваться своего в условиях, когда немало наших союзников не прочь вернуться к business as usual с Россией.

Реакция соседей Украины на принятие парламентом закона «Об образовании» все больше напоминает демарш. Понятна позиция Венгрии, где в следующем году парламентские выборы, и политики не упускают повода подчеркнуть свои усилия по защите венгров в приграничных странах. А вот отказ президента Румынии Клауса Йоханниса от визита в Киев – тревожный звоночек, поскольку двусторонние отношения только недавно встали на путь нормализации. Этот вежливый отказ, ко всему прочему, может осложнить и выстраивание доверительных отношений между Киевом, Кишиневом и Бухарестом, актуальность которых существенно выросла в контексте скандальных действий президента Молдовы Игоря Додона. Похоже, украинской власти необходимо пересмотреть алгоритмы сотрудничества парламента и правительства по чувствительным вопросам международных отношений в регионе. Очевидно, что объяснять постфактум всегда сложнее, чем проводить разъяснительную работу превентивно.

Учения «Запад-2017», несмотря на подчеркнутые не только Украиной, но и странами НАТО опасения, не стали попыткой захвата Беларуси российскими войсками. Более того – президенты стран Союзного государства даже не встретились, чтобы вместе понаблюдать за маневрами своих армий. Похоже, Владимиру Путину было достаточно нагнетания страстей вокруг предстоящих маневров и похищения в Гомеле украинского гражданина Павла Гриба, а Александра Лукашенко устроил кредит в 700 миллионов долларов, полученный от России во время проведения учений.

Евгений Магда