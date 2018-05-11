Борис Немцов: Если в Украине есть фанаты путинизма, приезжайте в Сочи
«Власть смертельно боится…Они хотят «распилить» олимпийский бюджет в пятнадцать миллиардов и злятся, что все об этом узнали… Писали, что я гомосексуалист и корейский шпион»... Интервью
26 апреля состоятся выборы мэра Сочи. В России выборы - дело ничем особо не примечательное, а результат всегда прогнозируемый. Но в этот раз общественный и международный резонанс от Сочинских выборов будет посильнее, чем от президентских. Ведь среди кандидатов – непримиримый борец с властью, уроженец этого города, Борис Немцов. За два дня до голосования мы связались с Борисом Ефимовичем и задали ему несколько вопросов.
«Абхазцы, у которых есть российские паспорта, тоже могут проголосовать на выборах мэра Сочи…»
Борис Ефимович, как проходит ваша избирательная кампания? Как ваше настроение? Где вы с людьми встречаетесь, ведь наверняка вам не дают арендовать приличное помещение?..
|Борис Немцов. Фото АР
Тогда на выборы в Сочи можно было позвать и жителей Приднестровья и жителей Крыма, у многих из них есть российские паспорта...
И жителей Израиля тоже можно позвать, ведь у многих из них тоже есть российские паспорта. Вообщем, приезжайте к нам в Сочи, голосуйте все!
В Сочи вовсю работают спецслужбы. Есть тут такой генерал Берилло. Он объявил, что в Сочи готовится Оранжевая революция, сюда стянуты ОМОН. Десять минут назад я просил перестать арестовывать моих агитаторов. По телевизору идет разнузданная геббельсовская пропаганда. Вчера был показан ролик, из которого следует, что я – корейский шпион.
А какой Кореи - Северной или Южной?
Не знаю. Еще говорили тут, что я - гомосексуалист.
Ну, в это не поверит ни одна здоровая женщина России.
И при этом ни на радио, ни на телевидении я даже за свои деньги не могу купить ни одной минуты времени. Я не могу разместить статьи в газетах. Это все из-за страха людей, которые хотят потратить на Олимпиаду 15 миллиардов долларов, хотя цена Олимпиады – 2 миллиарда долларов. Но главное, что готовящаяся в Сочи зимняя Олимпиада, это Олимпиада по-садистски. В результате строительства дворцов собираются выгнать из своих домов три тысячи человек, пока их переселяют в санатории, а потом обещают дать квартиры. Сами дворцы и стадионы будут построены на болоте, потому что место строительства - это Имертинская низменность. Мы сделали доклад, в котором описали, какое воровство и беспредел они планируют. Планируют построить дорогу стоимостью сто сорок миллионов долларов за один километр. Для сравнения: американские автострады стоят три-четыре миллиона долларов за километр, а немецкие – пять миллионов евро. Ну, конечно, в России видели воровство, в Украине тоже его видели. Но такого беспредела мир не видел вообще. Конечно, Путин разозлен, что все это стало известно во всем мире. Они объявили, что у меня жена – азербайджанка. А знаете, почему азербайджанка? Потому, что в Сочи много армян, которые недолюбливают азербайджанцев.
Вот пару дней назад вышел фильм при участии Глеба Павловского и Сергея Доренко о моей якобы разрушительной деятельности на посту губернатора в Нижнем Новогороде.
А кто поверит? Не так давно все газеты писали, что вы за шесть лет вывели Нижегородскую область с семидесятого места на седьмое. К вам в Нижний в середине 90-х приезжали тогда главы европейских правительств, посмотреть нижегородское экономическое чудо...
Зато сейчас Доренко и Павловский объявили, что Немцов развалил Нижний Новгород. Фильм был показан 50 раз. Я обратился к Генеральному прокурору, чтобы он возбудил дело по факту клеветы. Но Генеральный прокурор сам у нас стоит на страже путинизма, а не закона. Поэтому он ничего не сделал.
Но на всякий случай говорю, в тот период я был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» за восстановление храмов, у меня еще один орден святого Даниила Московского.
Вы не понимаете, что это такое, вы там на Украине расслабились, не знаете, что такое Геббельс, клевета, отсутствие каких-либо прав.
«Это ж надо было найти для зимней Олимпиады место, где круглый год цветут магнолии и кипарисы»
Вы сделали стержнем предвыборной программы утверждение, что в Сочи, фактически – в субтропиках, нельзя проводить зимнюю Олимпиаду. Губительно для природы, плохо для инфраструктуры. Я на всякий случай выписала все столицы Зимних Олимпийских игр, начиная с 1956 года, и убедилась, что вы - правы. Практически все столицы зимних игр, города - зимой с холодным климатом, древние горнолыжные курорты. Но что вы предлагаете взамен Сочи?
Россия - страна зимняя, но это ж надо было найти для зимней Олимпиады место, где круглый год цветут магнолии и кипарисы. Путин нашел и решил сделать там Олимпиаду. На моем сайте даже опубликован доклад про олимпиаду в Сочи, и чем это грозит. Наш план был такой: Олимпиаду провести только в Красной Поляне, в горной части Сочи, где можно сделать горнолыжный курорт, а вторую часть Олимпиады в Москве, где коньки, биатлон и так далее.
Среди ваших конкурентов на пост мэра на раннем этапе были такие дамы, как Анастасия Волочкова и порно-звезда Елена Беркова. Когда Гарри Каспаров писал статью о кандидатах в мэры, то он деликатно выразился в их адрес так: кардебалет оставим гусарам. Скажите, чьи гусары увели упомянутых «девушек» с выборов? Их ведь уже нет в списке кандидатов.
|Борис Немцов. Фото АР
А, кроме того, они тут распоясались. Ближайший дружок кандидата от власти Анатолия Пахомова по фамилии Корнев, человек, который заведует архитектурой и земельными ресурсами города, был взят сотрудниками УБЭПа с поличным за взятку в 800 тысяч рублей. Эта информация всячески блокируется, ни одна газета об этом не написала. Тут средства массовой информации - скорее средства массовой манипуляции и массовой дезифнормации. Город наводнен слухами, все хотят выкинуть этих негодяев из своих кресел. И, несмотря на все ресурсы, которые есть у Путина и его бригады, наши шансы неплохие.
Ну а в самом Сочи о выборах знают меньше, чем в Москве, в Киеве, Нью-Йорке. Власть в бешенстве, но смертельно боится. И последняя кампания показывает: власть гнилая и трусливая. Если в Украине есть фанаты путинизма, то добро пожаловать в Сочи.
Если бы Борис Ельцин, Царство Небесное, замечательный человек и демократ, предвидел, что будет вытворять чекист-преемник, то он бы, наверное, его "усыпил" еще в колыбели?..
Борис Ельцин…, - задумчиво. - Хороший человек, но ему случалось ошибаться.
Беседовала Лана Самохвалова