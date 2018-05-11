Борис Немцов: Если в Украине есть фанаты путинизма, приезжайте в Сочи

26 апреля состоятся выборы мэра Сочи. В России выборы - дело ничем особо не примечательное, а результат всегда прогнозируемый. Но в этот раз общественный и международный резонанс от Сочинских выборов будет посильнее, чем от президентских. Ведь среди кандидатов – непримиримый борец с властью, уроженец этого города, Борис Немцов. За два дня до голосования мы связались с Борисом Ефимовичем и задали ему несколько вопросов.

«Абхазцы, у которых есть российские паспорта, тоже могут проголосовать на выборах мэра Сочи…»

Борис Ефимович, как проходит ваша избирательная кампания? Как ваше настроение? Где вы с людьми встречаетесь, ведь наверняка вам не дают арендовать приличное помещение?..

У меня настроение боевое. У меня прошло более ста встреч, я встречался с людьми и в электричках, в чебуречных, на улицах, и в санаториях, и в скверах, и в парках. И свой родной город хорошо знаю, и проблемы его тоже знаю. Конечно, власть смертельно напугана моим участием в избирательной гонке. Тут просто тотальная цензура, за время кампании ко мне не подошел ни один сочинский журналист. А здесь есть обслуживающий холуйский персонал, коррумпированный властью, который хочет помочь власти распилить олимпийский бюджет, хочет захватить лучшие сочинские земли. И власть находится в истеричном состоянии и мобилизует все ресурсы. Сейчас уже началось принудительное досрочное голосование. Людей уже несколько дней на автобусах свозят на избирательные участки под страхом увольнения с работы, это учителя и врачи. Уже проголосовало семь с половиной тысяч человек. Второе беспрецедентное явление: руководство сочинского избиркома приняло решение, чтобы абхазцы, у которых есть российские паспорта, тоже могли проголосовать на выборах мэра. Такого беспредела не было нигде: это жители другой страны, не имеющие сочинской прописки...

Тогда на выборы в Сочи можно было позвать и жителей Приднестровья и жителей Крыма, у многих из них есть российские паспорта...

И жителей Израиля тоже можно позвать, ведь у многих из них тоже есть российские паспорта. Вообщем, приезжайте к нам в Сочи, голосуйте все!

В Сочи вовсю работают спецслужбы. Есть тут такой генерал Берилло. Он объявил, что в Сочи готовится Оранжевая революция, сюда стянуты ОМОН. Десять минут назад я просил перестать арестовывать моих агитаторов. По телевизору идет разнузданная геббельсовская пропаганда. Вчера был показан ролик, из которого следует, что я – корейский шпион.

А какой Кореи - Северной или Южной?

Не знаю. Еще говорили тут, что я - гомосексуалист.

Ну, в это не поверит ни одна здоровая женщина России.

И при этом ни на радио, ни на телевидении я даже за свои деньги не могу купить ни одной минуты времени. Я не могу разместить статьи в газетах. Это все из-за страха людей, которые хотят потратить на Олимпиаду 15 миллиардов долларов, хотя цена Олимпиады – 2 миллиарда долларов. Но главное, что готовящаяся в Сочи зимняя Олимпиада, это Олимпиада по-садистски. В результате строительства дворцов собираются выгнать из своих домов три тысячи человек, пока их переселяют в санатории, а потом обещают дать квартиры. Сами дворцы и стадионы будут построены на болоте, потому что место строительства - это Имертинская низменность. Мы сделали доклад, в котором описали, какое воровство и беспредел они планируют. Планируют построить дорогу стоимостью сто сорок миллионов долларов за один километр. Для сравнения: американские автострады стоят три-четыре миллиона долларов за километр, а немецкие – пять миллионов евро. Ну, конечно, в России видели воровство, в Украине тоже его видели. Но такого беспредела мир не видел вообще. Конечно, Путин разозлен, что все это стало известно во всем мире. Они объявили, что у меня жена – азербайджанка. А знаете, почему азербайджанка? Потому, что в Сочи много армян, которые недолюбливают азербайджанцев.

Вот пару дней назад вышел фильм при участии Глеба Павловского и Сергея Доренко о моей якобы разрушительной деятельности на посту губернатора в Нижнем Новогороде.

А кто поверит? Не так давно все газеты писали, что вы за шесть лет вывели Нижегородскую область с семидесятого места на седьмое. К вам в Нижний в середине 90-х приезжали тогда главы европейских правительств, посмотреть нижегородское экономическое чудо...

Зато сейчас Доренко и Павловский объявили, что Немцов развалил Нижний Новгород. Фильм был показан 50 раз. Я обратился к Генеральному прокурору, чтобы он возбудил дело по факту клеветы. Но Генеральный прокурор сам у нас стоит на страже путинизма, а не закона. Поэтому он ничего не сделал.

Но на всякий случай говорю, в тот период я был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» за восстановление храмов, у меня еще один орден святого Даниила Московского.

Вы не понимаете, что это такое, вы там на Украине расслабились, не знаете, что такое Геббельс, клевета, отсутствие каких-либо прав.

«Это ж надо было найти для зимней Олимпиады место, где круглый год цветут магнолии и кипарисы»

Вы сделали стержнем предвыборной программы утверждение, что в Сочи, фактически – в субтропиках, нельзя проводить зимнюю Олимпиаду. Губительно для природы, плохо для инфраструктуры. Я на всякий случай выписала все столицы Зимних Олимпийских игр, начиная с 1956 года, и убедилась, что вы - правы. Практически все столицы зимних игр, города - зимой с холодным климатом, древние горнолыжные курорты. Но что вы предлагаете взамен Сочи?

Россия - страна зимняя, но это ж надо было найти для зимней Олимпиады место, где круглый год цветут магнолии и кипарисы. Путин нашел и решил сделать там Олимпиаду. На моем сайте даже опубликован доклад про олимпиаду в Сочи, и чем это грозит. Наш план был такой: Олимпиаду провести только в Красной Поляне, в горной части Сочи, где можно сделать горнолыжный курорт, а вторую часть Олимпиады в Москве, где коньки, биатлон и так далее.

Среди ваших конкурентов на пост мэра на раннем этапе были такие дамы, как Анастасия Волочкова и порно-звезда Елена Беркова. Когда Гарри Каспаров писал статью о кандидатах в мэры, то он деликатно выразился в их адрес так: кардебалет оставим гусарам. Скажите, чьи гусары увели упомянутых «девушек» с выборов? Их ведь уже нет в списке кандидатов.

Власть ошиблась. Они сначала пытались устроить клоунаду, рассчитывая, что я стану одним из актеров. А потом, когда поняли, что клоунада не получится, они Беркову, Волочкову задвинули. Они поняли, что битва будет между властью и оппозицией, и убрали их с выборов. Мы поломали их сценарий. Тот факт, что они сначала мочили моих агитаторов на улицах, а теперь загоняют в участки избирателей, уже известен всему миру. И они тоже дали по тормозам. В отчаянии, что им придется бороться со мной во втором туре, Путин и компания пошли на то, чтобы позволить голосовать жителям Абхазии. Они трясутся, несмотря на то, что у них в руках «зомбоящик» - путинское телевидение, спецслужбы, админресурс. Люди – запуганы. Я должен вам сказать, что в моем родном Сочи со мной не встретился ни один родственник. Каждому из моих родственников было сказано, что если вы с ним встретитесь, то будете уволены.

А, кроме того, они тут распоясались. Ближайший дружок кандидата от власти Анатолия Пахомова по фамилии Корнев, человек, который заведует архитектурой и земельными ресурсами города, был взят сотрудниками УБЭПа с поличным за взятку в 800 тысяч рублей. Эта информация всячески блокируется, ни одна газета об этом не написала. Тут средства массовой информации - скорее средства массовой манипуляции и массовой дезифнормации. Город наводнен слухами, все хотят выкинуть этих негодяев из своих кресел. И, несмотря на все ресурсы, которые есть у Путина и его бригады, наши шансы неплохие.

Ну а в самом Сочи о выборах знают меньше, чем в Москве, в Киеве, Нью-Йорке. Власть в бешенстве, но смертельно боится. И последняя кампания показывает: власть гнилая и трусливая. Если в Украине есть фанаты путинизма, то добро пожаловать в Сочи.

Если бы Борис Ельцин, Царство Небесное, замечательный человек и демократ, предвидел, что будет вытворять чекист-преемник, то он бы, наверное, его "усыпил" еще в колыбели?..

Борис Ельцин…, - задумчиво. - Хороший человек, но ему случалось ошибаться.

Беседовала Лана Самохвалова