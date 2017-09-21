Боевики пытались обменять Штепу, однако она сама отказалась – Геращенко

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая призывала войну в Украину, отказалась идти на обмен к боевикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила на брифинге, комментируя решение суда о домашнем аресте Штепы.

Геращенко выразила обеспокоенность тем, что за три года расследования как событий 2 мая в Одессе, так и дела Штепы они не доведены до логического конца.

Геращенко возмутилась: «Почему другие мэры, которые призывали войну на территорию Донбасса и бегали там с каким-то флагами, до сих пор не отвечают по закону как причастные к сепаратизму и расколу Украины по этим тяжким преступлениям?».

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По ее словам, Штепу включили боевики в свои так называемые «списки на освобождение», но «сама госпожа Штепа, которая призывала боевиков и войну на территорию Украины, отказалась категорически быть участницей этого обмена, потому что она, пожалуй, как никто другой, знает цену этой войны, которую она призывала».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Ленинский райсуд Харькова изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Штепа должна постоянно находиться по месту жительства в Славянске.

Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.