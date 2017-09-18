Во Львове суд рассматривает дело о "прорыве" Саакашвили (событие завершено)
Михеил Саакашвили уверяет, что законов не нарушал.
Сегодня, 18 сентября, Мостиский райсуд Львова рассматривает дело о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
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Политик пришел на суд в вышиванке и заявил, что законов не нарушал. В этом деле уже избрана мера пресечения нескольким активистам, передает ТСН.
Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".
Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.
По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.