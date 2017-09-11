Аваков: Саакашвили лжет о посещении миграционной службы

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что лишенный украинского гражданства бывшый президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили лжет о посещении Государственной миграционной службы и об изъятии полицией его паспорта.

Об этом Аваков сказал журналистам на брифинге в Киеве.

«Саакашвили лжет. Неоднократно лжет. Это его профессия манипулировать. Мы не располагаем ни паспортом Саакашвили, который он отдал или передал... И мы не располагаем никакими другими официальными шагами Саакашвили», - отметил глава МВД.

«В том числе он лжет о том, что посетил миграционную службу», - добавил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

Сегодня, 11 сентября, Саакашвили заявил, что украинские пограничники не захотели взять его паспорт для проверки, принять его заявление в Государственную миграционную службу, а затем полицейские украли его паспорт, который он оставил в автобусе, на котором ехал в пункт пропуска «Шегини».