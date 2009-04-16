Томенко указал на пикантные детали рекламы от Ющенко и Черновецкого

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что качественной социальной рекламе серьезно мешает отсутствие высокого уровня политической культуры и этики чиновников, которые злоупотребляют такой рекламой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он напомнил, что еще в период президентства Леонида КУЧМЫ стало модным под видом социальной рекламы размещать поздравления с праздниками должностных лиц всех уровней: от Президента до глав райгосадминистраций. Он подчеркнул, что «такая реклама больше отвечает характеру политической рекламы, однако , вполне понятно, что она не оплачивается заказчиками рекламы».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что по закону Украины «О рекламе», социальной рекламой является информация, направленная на достижение общественно полезных целей, популяризацию общечеловеческих ценностей и распространение которой не имеет целью получение прибыли. Социальная реклама не должна содержать ссылок на конкретный товар и/или его производителя, на рекламодателя, на объекты права интеллектуальной собственности, которые принадлежат производителю товара или рекламодателю социальной рекламы.

«Однако, чиновники, которые злоупотребляют идеей социальной рекламы, пытаются сделать подарок своему начальнику, а не украинскому обществу. Поскольку неуместное использование фамилий и должностей лиц, полностью нивелирует популяризацию продвижения общечеловеческих ценностей», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Так, Секретариат Президента хотел сделать подарок Виктору ЮЩЕНКО, разместив к 195-летию со дня рождения Тараса Шевченко по всей стране бигборды с цитатой: «Діла добрих оновляться, діла злих загинуть». Идея чиновников, по-видимому, заключалась в том, чтобы воспользоваться цитатой Шевченко и сказать, что они с Президентом делают добрые дела, а их оппоненты – злые», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также отметил, что и сейчас, накануне праздника Пасхи, в Киеве массово размещены традиционные поздравления политиков разного уровня, а “усердие чиновников опять сыграло злую шутку с такой рекламой. Так, на сити-лайтах по всему городу размещено поздравление «Христос воскрес! Воістину воскрес», под которым содержится подпись «Президент Украины Виктор Ющенко». По форме размещения этой рекламы, выглядит, что Президент будто является автором этого высказывания”.

«Еще пикантнее выглядит поздравление Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с его собственной подписью. Поскольку общеизвестно, что Киевский городской председатель серьезно болен и находится за рубежом уже длительное время, так, возможно, это такая идея чиновников КГГА, что с большим религиозным христианским праздником мэр поздравляет киевлян прямо из Израиля», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, развитие социальной рекламы полезно и необходимо, но «пока чиновники будут пытаться «использовать» социальную рекламу, она не будет играть ту роль, которая ей предназначена и которую она играет в других странах мира».