Насколько бессмертны лидеры Нашей Украины?

Перейдет или не перейдет “Наша Украина” в оппозицию? Останутся или не останутся ее министры в правительстве? Об этом наука умалчивает… Но это уже почти никого не интересует. Равно как и что произойдет в результате паузы между этапами эпохального съезда партии.

Хотя речь идет не только о политическом будущем одной из парламентских партий, но и возможностях Президента Ющенко фактически влиять на политическую ситуацию в Украине.

В принципе, все это Виктор Андреевич довольно безапелляционно высказал на том самом первом этапе им же «сорванного» съезда. Президент не видит свою политсилу (Ющенко неоднократно подчеркивал: „моя партия”) в качестве оппозиционной. Что, впрочем, неудивительно. Личная президентская квота в правительстве не может быть эффективным рычагом влияния на внутриполитические процессы как по количеству „президентских” министров, так и по „качеству” таких должностей. Предполагаемая оппозиционность никоим образом не может помочь в продвижении президентских законодательных инициатив. В Раде НУ, даже в случае тесной работы с БЮТ, или «под БЮТ», может разве что собрать ситуативное большинство. Для эффективной законотворческой работы этого ничтожно мало.

Еще один аспект конфликта «по-нашеукраински» – явные расхождения во взглядах на многие вопросы почетного лидера НСНУ Виктора Ющенко и реального лидера Романа Бессмертного. Президент еще мог бы пойти на некий вариант согласования деятельности «Нашей Украины» с антикризисной коалицией – при условии сохранения «помаранчевих» министров и внешней демонстрации дистанциирования НУ от ПР и КПУ (скажем, не членство в коалиции, а ассоциированное членство, совместная декларация о намерениях, подписанная на основе Универсала или нечто этом роде).

Но распробовавшего партийную власть Бессмертного устраивает лишь жесткий вариант – с публичным битьем посуды и дележом столовых приборов. Хотя никто не говорит, что лидер НУ не прав в принципе. При условии перехода в оппозицию политсила с теперь уже с 6–7-процентным рейтингом просто не может себе позволить делегирование представителей в правительство, оппозиционность которому она намерена декларировать. Или партбилет, или министерский портфель – для оппозиционной «Нашей Украины» возможна только такая постановка вопроса.

Наиболее болезненным ударом для нынешней партийной элиты НУ стало заявление Ющенко о том, что он категорически настаивает на реформировании партии. И не только идеологическом, но и организационном – вплоть до смены высшего руководства партии.

Если верить источникам в Секретариате Президента, больше всего в должности лидера «Нашей Украины» руководитель Секретариата Виктор Балога хотел бы видеть Арсения Яценюка. Ту же фамилию неоднократно называл и Роман Бессмертный. Да и Виктор Андреевич вроде бы откровенного противодействия не оказывал. Так что Яценюк мог бы стать компромиссной фигурой в том смысле, что «дворцовый переворот» в НУ прошел почти бы без шума и пыли.

Не то, чтобы совсем. Первая попытка слива компромата на Яценюка произошла сразу после того, как Президент «разогнал» съезд, предложив «подумать». Правда, убедительной ее не назовешь. Школьное прозвище и разрезанная коллективная фотография третьего класса, даже если не вспоминать о миллионах-домах-квартирах-дачах-машинах-прикидах и т.д. отечественного политикума, – качество «компры» само по себе говорит о многом. Можно только порадоваться за «молодую поросль», не присыпанную (пока что?) грязью ложных и не очень обвинений.

Несомненным негативом предполагаемого назначения Яценюка можно считать полное отсутствие у него навыков партийной работы. А также и явный проигрыш в «рейтинге публичности» предполагаемым оппонентам. Такие мастодонты популизма, как Томенко, вне всяких сомнений, сомнут его, не напрягаясь. Но это не беда. Старшие товарищи, судя по тому, насколько активно Балога продвигает Яценюка, а Бессмертный упоминает его же в комментариях СМИ в качестве «своего» протеже, готовы, где надо, помочь, подсказать, из-под стола порулить и т.д. Разумеется, тут сразу же начнется подковёрное распределение ответственности: первый кукловод – второй кукловод. Но для привычной к перманентным стычкам за доступ «к телу» НУ особой проблемой это стать не должно.

Гораздо более серьезным препятствием на пути реализации такого плана выглядит нежелание самого Яценюка занимать предлагаемую должность. Вон, даже заявление о вступлении в партию он пока не подал. И если это не «политкокетство» с целью выбить некоторые дополнительные льготы, а действительно демонстрация нежелания быть послушным исполнителем чужой воли, – столь редкая в украинской политике позиция достойна всяческого уважения. Кстати, согласно одной из версий, трехнедельный перерыв, объявленный Ющенко, предоставлен не столько НСНУ, сколько Балоге. На то, чтобы попытаться уговорить Яценюка.

На скамейке запасных – Вячеслав Кириленко. Якобы, креатура самого Президента, симпатичного Ющенко, в первую очередь, последовательностью и умением добиваться поставленной цели. Скажем, министерскую должность Кириленко получил именно благодаря личной договоренности с Ющенко, в то время как его непосредственный руководитель (на момент вхождения Руха в НУ) Юрий Костенко подобной чести не удостоился.

С позиций достижения поставленных Ющенко целей – подчистка партии и партийного имиджа, чтобы подправить рейтинговые показатели, а также обеспечить максимально неконфликтный вариант перехода к сотрудничеству с парламентским большинством, – кандидатура Кириленко выглядела бы предпочтительнее Яценюка. Однако сам он весьма уязвим для критики.

«Зацепить» Кириленко можно на любимой «главными говорунами» Тимошенко коррупционной тематике. Довольно вспомнить, что в феврале 2006-го тогдашний вице-премьер Кириленко оказался причастным к скандалу вокруг воровства и злоупотреблений в фонде социального страхования. Допустил ряд грубых ошибок, в том числе и назначение своего ставленника Андрея Мищенко в руководство фонда (в обход требований к кандидатам на эту должность), и личное вмешательство в формирование программ фонда.

Тут стоило бы выделить, так сказать, самовыдвиженцев и теряющую влияние элиту. Николай Катеринчук, безусловно, представитель первой группы в чистом виде. Собственное продвижение к вершине партийной власти председатель политисполкома организовал по правилам демократических митингов: с плакатами и скандированием фамилии.

Роман Бессмертный представляет как бы «смешанный тип», его агитация построена на «инициативе снизу»: спикеры второго ряда в комментариях журналистам настаивают на «консервации» Романа Петровича в его нынешней ипостаси лидера партии.

К сожалению, назначение как Катеринчука, так и Бессмертного, неспособно решить генеральную задачу, поставленную перед партией Президента, – гарантировать Виктору Ющенко плодотворную работу в связке с антикризисной коалицией, сохранив тем самым его влияние во внутренней политике. Катеринчук якобы получил выгодное предложение от Юлии Тимошенко о вхождении в ее оппозиционное формирование. Для Бессмертного единственным выходом также остается увод НУ в оппозицию, пускай «другую», это принципиально дела не меняет.

Идея оставить все как есть, только чуточку не так, то есть «разбавить» нынешний состав политсовета НСНУ «новыми нашеукранцами» из числа молодых дарований Секретариата Президента, также не выдерживает критики. Уже хотя бы в силу того, что в этом случае НУ с высокой долей вероятности фактически перестанет быть партией Президента, оставшись таковой лишь по названию. Пока еще «заправляющие» делами в политсовете «любі друзі” – Порошенко, Жвания, Третьяков, Мартыненко – видимо, чувствуют себя несколько неуютно в непосредственной близости от «донецкого» Кабмина и неоднократно заявляли о намерениях увести НСНУ в более или менее жесткую оппозицию (в зависимости от личных пристрастий заявителей). Некоторые даже не исключали возможности союза с БЮТ, который автоматически поставил бы НУ в положение подчиненной Юлии Тимошенко политсилы. Но даже если этого и не произойдет, оппозиционное положение партии Президента, как уже упоминалось, однозначно лишит самого Президента львиной доли кадрового влияния в Кабинете министров. Тут не помогут ни «уступки» премьера, неоднократно заявлявшего о том, что «нашеукраицев», дескать, никто не гонит с министерских постов, ни недавнее заявление представителя Кабмина Ивана Ткаленко о том, что парламент может и не утвердить заявления об отставках «помаранчевых» министров.

По всему выходит, что привести к власти в партии «младонашеукраинцев» было бы оптимальным решением с точки зрения сохранения НСНУ в качестве «партии Президента», а не просто представленной в парламенте политической силы. Хотя без потерь не обойтись и здесь. С высокой долей вероятности следует ожидать откола группы Катеринчука. Однако «любі друзі” в таком случае вряд ли открыто пойдут против Президента. В оппозиции по Катеринчуку и Тимошенко им будет еще неуютнее, чем в „связке” с донецкими. А это – существенная часть финансового костяка НУ и все еще сохраняемое пока влияние на партийные группы. С частью былых привилегий придется расстаться.

Виктор Андреевич ясно дал понять, что «личные амбиции», невзирая на прошлые заслуги в организации его победы на президентских выборах, больше в расчет приниматься не будут.

К сожалению, время, когда следовало бы начать «капитальный ремонт» «Нашей Украины» уже безвозвратно упущено. И теперь можно лишь говорить о том, что и кого потеряет партия в результате внутренней реконструкции. Тем не менее, раскола не миновать в любом случае.

Вера Сорока