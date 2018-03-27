Тимошенко? - Нет... Янукович? - Нет.. А кто?

Будущий премьер будет продуктом договоренности парламентско-правительственной коалиции, которую должен освятить Президент. Сам Виктор Ющенко неоднократно заявлял, что исключает любую возможность выдвижения кандидатуры премьер-министра от антипрезидентских сил в новой Верховной Раде. Один из лидеров провластной партии «Наша Украина» Роман Бессмертный видит единственную альтернативу «оранжевому» премьеру: роспуск парламента. Вряд ли такая перспектива устроит кого-либо из парламентариев, независимо от партийных цветов. Собственно, и большинство прогнозов относительно состава будущего парламента сводятся к тому, что коалицию новоизбранные депутаты таки будут формировать на базе пропрезидентской «Нашей Украины».

Виктор Янукович

Понимает это и лидер Партии регионов Виктор Янукович, который неоднократно подавал сигналы о готовности конструктивно сотрудничать с некоторыми представителями оранжевых. Впрочем, даже этот реверанс, как и многочисленная фракция за спиной, вряд ли дадут Виктору Федоровичу возможность еще раз возглавить правительство. Трудно представить, чтобы Виктор Ющенко согласился, чтобы его «Десять шагов навстречу людям» осуществлял самый ожесточенный оппонент на прошлых президентских выборах. Для Ющенко это был бы огромный шаг назад, который он точно не сделает.

Кроме этого, сама фигура Януковича за время двух кампаний – президентской и парламентской – усилиями как самого Виктора Федоровича, так и его многочисленных оппонентов, приобрела четкие признаки одиозности. С таким балластом остается лишь мечтать о премьерском кресле. Да и в поддержку некоронованного короля Донбасса, рационального и трезвомыслящего Рината Ахметова рассчитывать, судя по всему, уже не приходится.

Юлия Тимошенко

Первым номером в премьерском лоте, безусловно, видит себя Юлия Тимошенко. Неслучайно лидерка БЮТ даже парламентские выборы всю кампанию выставляла как „вЫбори народного премьер-министра”. Конечно, что им в тяжелой борьбе с Виктором Януковичем должна была стать сама Юлия Владимировна. Невзирая на такую самоуверенность, должны признать, что у нее практически нет шансов возглавить правительство.

Во-первых, надежды лидера БЮТ набрать больше всего голосов в парламенте сегодня выглядят, мягко говоря, нереальными.

Во-вторых, «донецкая» бизнес-элита, которая густо представлена в депутатском корпусе Партии регионов, давно уже не скрывает своих «особенных» чувств к экс-премьеру и ни за что не захочет вместе с ней во второй раз войти в ту же реку. Предыдущая река после отмены свободных экономических зон и так вымыла из авуара экспортносориентированных „донов” сотни миллионов, если не миллиарды, долларов.

В-третьих, прежние союзники Тимошенко по Майдану до сих пор не могут простить ей развала оранжевой команды, который был замешан на премьерских амбициях Юлии Владимировны.

В-четвертых, Юлия Владимировна имела неосторожность четко заявить, что новым премьером станет представитель той силы, которая получит наивысший результат среди оранжевых сил. Заявление было сделано в те золотые для БЮТ времена, когда тимошенковцы шли на уровне с НУ. Но после того, как западноукраинский народ пожалел отставленный общими усилием блока ТЛЯ (Тимошенко – Литвин – Янукович) Єханурова, „Наша Украина” уверенно опередила прежних соратников.

Гайдук, Азаров

По мнению аналитиков, в случае возможного компромисса между "Нашей Украиной" и Партией регионов кандидатом в премьеры может стать человек, который приближен к действующей власти и в то же время имеет нормальные рабочие отношения с теперешней оппозицией в лице Партии регионов. Такой фигурой называют прежнего вице-премьера по вопросам ТЭК Виталия Гайдука. Высокую миссию «премьеєрского» мостика между НУ и “Регионами” кое-кто пророчил и Николаю Азарову, который был единственным из высокопоставленных должностных лиц старой власти, кто отважился появиться на Майдане. Оба могли бы быть вполне проходными кандидатурами, но только по формальным признакам. При кадровых назначениях много значит „бизнес-история”. Вряд ли чиновничьий корень кучмовской команды даст возможность и Гайдуку, и Азарову взлететь в премьерское кресло.

Луценко, Яценюк, Кинах, Порошенко

Некоторые надежды на получение должности премьера лелеют и действующие должностные лица. Например, Юрий Луценко. Социалисты и раньше анонсировали его как вероятного кандидата в премьер-министры. Однако Луценко, как и еще одному гипотетическому поисковику портфеля премьера Арсению Яценюку, может помешать нехватка не только опыта, но и политической поддержки самых влиятельных политсил. Особенно это касается нынешнего министра внутренних дел, которому “Регионы” до сих пор «шьют» дело Колесникова и которым очень не довольна Юлия Тимошенко.

За премьерское кресло могли бы побороться такие «зубры» отечественного политикума, как Анатолий Кинах и Петр Порошенко (прежнее должностное лицо). У Кинаха есть богатый опыт «технического» премьерства во времена Леонида Кучмы. Но вряд ли он будет полезным в нынешней ситуации, когда от правительства ожидают решительных шагов. Порошенко, который уже был кандидатом №1 на должность премьера, все силы и реноме отдал борьбе с Тимошенко за возвращение этого статуса, но свой шанс потерял.

Сергей Тигипко

Существует версия, что на должность премьера будет предложена фигура, которая не имеет четкого политического цвета. В этой связи называют фамилию Сергея Тигипко, прежнего вице-премьера, экс-руководителя избирательного штаба Виктора Януковича, который со скандалом оставил своего патрона после первого тура президентских выборов. В Интернете появилась информация, что уже состоялись конфиденциальные переговоры на тему премьерства между Тигипко и Ринатом Ахметовим. Но прежде чем позвать на премьерство такую противоречивую фигуру, парламентскому большинству придется продемонстрировать буквально чудеса политического компромисса. Во что очень мало верится.

Юрий Ехануров

Допускаем, что в поисках кандидатуры, которая бы устроила политические силы, Президент и парламентское большинство остановят выбор на лице, которое уже сегодня успешно справляется с этими функциями. И.о. премьер-министра Юрий Ехануров не устает повторять, что он является членом команды Ющенко. Так кому же, как не ему, и в дальнейшем выполнять программу реформ самого Президента?

Невзирая на оранжевую партийную принадлежность, Єхануров остается чистым технократом, прагматиком, который руководствуется в первую очередь законами экономики. В отличие от своей предшественницы, он не грешил избыточным администрированием и никому особенно не наступал на бизнесовые мозоли. В конечном итоге, Ющенко уже неоднократно заявлял о том, что после выборов именно Юрия Ивановича будет выдвигать на пост главы правительства.

Хотя и в лучшие для президента времена поддержка гаранта никому и ничего не гарантировала...