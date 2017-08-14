Скандал с "украинским следом" в ракетной программе КНДР: Россия добивается отмены санкций - нардеп

Появление информации о якобы связи "Южмаша" с поставкой ракетных двигателей и технологий в КНДР – это очередная попытка России избавиться от санкционного давления, изменив отношение США к Украине. Такое мнение высказала народный депутат от БПП Ирина Фриз.

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Депутат подчеркнула, что Украина никогда не вела военно-технического сотрудничества с КНДР. Однако, такое сотрудничество было у России.

"Именно Россия до 2014 года получала детали и комплектующие для ракет с украинских предприятий. На то время РФ декларировала, что получала их для собственных нужд. Согласно международному праву, именно покупатель несет ответственность за конечное использование продукции военного и двойного назначения. К сожалению, сегодня мы не знаем, куда и с какой целью Россия осуществляла ре-экспорт ракетных технологий, что получала до 2014 года якобы для нужд собственных вооруженных сил", - написала нардеп на странице в Facebook.

Она считает, российская помощь в развитии ракетной программы Пхеньяна на фоне официальных призывов Кремля отказаться от нее является высшей степенью политического цинизма.

"Нарушение условий экспортного контроля Российской Федерацией и передача технологий КНДР свидетельствует о необходимости введения полного эмбарго на импорт и экспорт российского вооружения, а также проведения международного расследования поставок технологий и комплектующих Российской Федерацией стран, которые находятся под международными санкциями. Не исключаю, что ядерная и ракетная программа Ирана развивается с помощью России. Не зря 13 августа этого года парламент Ирана увеличил расходы на собственную ракетную программу на 0,5 млрд долларов. Это совпало с обострением ситуации вокруг КНДР", - сказано в сообщении.

Фриз напомнила, что ранее в СМИ была информация о поддержке ядерной и ракетной программы КНДР российскими специалистами, которые "принимали участие в работах на территории Северной Кореи, как минимум, с середины 2000-х".

"Существуют данные о доставке морем грузовыми судами продукции военного назначения в КНДР территории РФ. В частности, это подтверждается информацией таких зарубежных изданий, как Sankei Shimbun, а также разведки Южной Кореи в феврале 2016 года. Такого же содержания заявления делал и немецкий ракетостроитель Роберт Шмукер - профессор технического университета в Мюнхене. По его словам, в недавних испытаниях были задействованы принципиально новые для Пхеньяна технологии, которые не могли быть изобретены им самостоятельно. В частности, он заявлял, что двигатели для северокорейских ракет были получены из России", - говорится в сообщении Фриз.

"С советских времен Кремль рассматривал Северную Корею как противовес Соединенным Штатам и его союзникам на Дальнем Востоке. Эта политика продолжается, и российская помощь Пхеньяну в развитии вооружения - это очередная попытка России найти пути для переговоров с Вашингтоном и создания безопасной проблемы для него на тихоокеанском направлении. Соответственно, появление «украинского следа» в ракетной программе КНДР лежит исключительно в попытке России изменить позицию США в том числе насчет Украины и избавиться от санкционного давления. Более того, убеждена, что Кремль координирует действия Северной Кореи", - заявила депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режима Северной Кореи.

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" также утверждает, что никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера. В 2002 году США обвинили Украину в продаже Ираку нескольких радиолокационных комплексов «Кольчуга». Доказать факт продажи «Кольчуг» Соединенным Штатам так и не удалось даже после проведения военной операции в Ираке.