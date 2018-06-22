Более 80% считают Януковича и Мороза марионетками Кремля

Абсолютное большинство посетителей УНИАН-сайта считают премьер-министра Виктора Януковича и Председателя Верховной Рады Александра Мороза “марионетками Кремля”. Именно это объясняет, почему правительство и “антикризисная” коалиция медлят с принятием законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Такого мнения придерживаются более чем 80% респондентов. И только 10% опрошенных считают, что подобными действиями правительство и парламент защищают украинского товаропроизводителя, неконкурентного на мировых рынках.

Вопрос на УНИАН-сайте сформулирован следующим образом: “Почему правительство и коалиция медлят с принятием законов для вступления Украины в СОТ?” Ответы распределились так:

“Янукович и Мороз – марионетки Кремля” – 81,5%;

“Защищают неконкурентного отечественного производителя” – 9,5%;

“Действуют на зло Президенту” – 4,4%;

“Боятся любых изменений, которые могут вызвать недовольство общества”, – 2,4%;

“Не знаю” – 1,2%;

“Свой вариант” – 1%.

В целом в опросе приняли участие 1706 респондентов (по состоянию на 11.00, 25 октября). В представленных результатах суммированы показатели на украинско- и русскоязычной версиях сайта.

Среди “своих вариантов” можно выделить следующие: “У каждого свои причины”; “Иначе работать не умеют”; “Нет законопроектов”; “Нам там ничего делать”; “Как-то противоречит их шкурным интересам”; “Еще не все роздерибанили”; “Это им выгодно, потому что они живут с бонусов за счет всей страны”; “Маневрируют между Кремлем и Западом”; “Боятся порядка”.

Опрос продолжается: смотрите украиноязычнуюи русскоязычнуюверсии сайта.