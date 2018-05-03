Украинский интерес. Девальвация формата, санкции с продолжением и принципиальная Молдова

Двухчасовое обсуждение по телефону перспектив урегулирования конфликта на Донбассе лидерами Нормандского формата не принесло результата, за исключением экономии времени на полет в Берлин или Париж. Все его участники остаются на своих предыдущих позициях. Напомню, что с момента достижения Минских договоренностей в феврале 2015 года Порошенко, Путин, Меркель и Олланд не проводили совместных встреч с прессой, рассказывая о своей работе. Этот факт свидетельствует и о вымученности формата, и о климате за столом переговоров. Телефонное обсуждение практически исключает возможность подписания каких-либо документов, но заявлять о смерти переговорного формата его участники не намерены.

Соединенные Штаты, представители которых до последнего времени были на полях Нормандского формата, рассматривают перспективы своего более активного участия в нем. Об этом свидетельствует интенсивное знакомство спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера с ситуацией на востоке Украины. Американский дипломат не только побывал в Авдеевке, но и подчеркнул, что на Донбассе продолжается горячий конфликт, вызванный вмешательством России. Волкер к тому же дал понять, что ситуация в оккупированном российскими войсками Крыму и ОРДЛО не имеет принципиальных отличий. Впрочем, заявления Волкера не стоит воспринимать как официальную позицию Вашингтона, хотя он, безусловно, повлияет на ее формирование.

Дональд Трамп тем временем упомянул Украину в своем твиттере, обвинив ее в саботаже своей избирательной кампании и подыгрывании Хиллари Клинтон. Та, кстати, написала книгу о своем поражении и утраченном уникальном шансе стать первой женщиной, возглавляющей Соединенные Штаты. Что касается твитта Трампа, то он направлен на внутреннюю аудиторию, поскольку 45-й американский президент пребывает в состоянии перманентного противостояния со своими недоброжелателями. И отвлечь их внимание на «ложный объект» - вполне объяснимый шаг на фоне претензий к сыну и зятю президента со стороны общества и конгрессменов. Заявление Трампа опровергло не только украинское посольство в США, но и поставила под сомнение авторитетная Washington Post.

Конгресс США на этой неделе с примерным двупалатным и двупартийным единодушием принял решение об углублении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, фактически оформив таким образом новую «ось зла». При этом и республиканцы (имеющие большинство в обеих палатах Конгресса), и демократы продемонстрировали стремление не позволить Дональду Трампу единолично отменять санкции против России. Более того – законодатели намерены нанести мощный финансовый удар по перспективах развития и функционирования экспортных трубопроводов России. Эти планы вызвали глубокую обеспокоенность в европейских структурах и поддержку центральноевропейских государств и стран Балтии. Напомню, что энергоресурсы не были объектом санкций со стороны Европейского Союза, а Россия остается стратегическим вопросом в деле поставки Старому Свету нефти и газа.

Интересно развивается ситуация в Молдове, где Конституционный Суд страны признал нелегитимным намерение президента Молдовы провести референдум. Глава государства, не скрывающий своих пророссийских взглядов, не только говорит о стремлении расширить полномочия, но и выразил готовность прибыть в Тирасполь для празднования 25-летия завершения конфликта в Приднестровье. Но правительство не разделяет взглядов Додона, к тому же молдавские спецслужбы не допустили в Кишинев группу артистов и депутата Госдумы от ЛДПР, направлявшихся в столицу самопровозглашенной ПМР. Самолет, на борту которого находился пребывающий под санкциями ЕС вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, 28 июля Румыния не пустила в воздушное пространство Молдовы. Лететь через воздушное пространство Украины Рогозин, пусть и прикрывавшийся другими пассажирами, не рискнул.

Евгений Магда