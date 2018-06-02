Украинский интерес. Дебют Тиллерсона, оптимизм Столтенберга и саммит без итогов

Госсекретарь США в Киеве встретился с реформаторами и президентом Порошенко. Курс на борьбу с коррупцией шеф американской дипломатии подтвердил призывом к созданию антикоррупционного суда. Позицию в отношении конфликта на Донбассе – призывом к России первой пойти на изменения позиции относительно ситуации на востоке Украины. Петр Порошенко подчеркнул, что Тиллерсон сообщил об итогах переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге, а также заверил, что ситуация в Крыму остается в постоянном поле зрения Вашингтона. После отлета госсекретаря США в Киеве на несколько дней остался Курт Волкер – спецпредставитель США по Украине, чиновник с опытом разведчика и дипломата.

Интересно, что в Вашингтоне начали раскручивать тему якобы имевшего место вмешательства украинского посольства в ход президентской кампании 2016 года. Сомневаюсь, что подобные предположения льстят украинским дипломатам, скорее, они больше напоминают отвлекающий маневр от обвинений Дональда Трампа, его родственников и приближенных в избыточных контактах с разными представителями России.

Практически следом за Тиллерсоном в Киев прибыли генеральные секретари ООН и НАТО Антониу Гуттереш и Йенс Столтенберг. Первый ограничился символическими заявлениями о поддержке восстановления суверенитета Украины, шеф Альянса был более многословным и предметным. Он напомнил, что трастовые фонды НАТО выделили Украине более 40 миллионов евро, подчеркнул, что вопрос вступления в Альянс нашей страны будут только его члены. Визит Столтенберга и заседание Совета Украина – НАТО были приурочены к 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Альянсом и Украиной, и за эти годы наша страна неоднократно шарахалась относительно евроатлантического вектора. Хочется верить, что период неопределенной многовекторности официального Киева в отношениях с НАТО закончился.

Вряд ли случайно после упомянутых визитов в украинской прессе появился проект закона о будущей реинтеграции Донбасса, предполагающий смену формата АТО на особый правовой режим, в котором главную роль будет отведена Объединенному оперативному штабу, созданному Генштабом Вооруженных Сил. Хотя эта регулируемая утечка информации больше напоминает зондирование почвы, очевидны и необходимость сменить устаревший формат действий на Донбассе, и повысить уровень правовой защиты украинских военных. Да и формирование законодательства по противодействию гибридной агрессии своей актуальности не теряет как для Украины, так и для других стран Европы.

Саммит Украина – ЕС в Киеве оказался неоднозначным. С одной стороны, сближение получило подтверждение в предоставлении Украине безвизового режима и завершение процесса ратификации Европейским Союзом Соглашения об ассоциации. С другой – нежелание Нидерландов видеть в итоговом заявлении упоминания «европейских устремлений» нашей страны привело к тому, что саммит обошелся без итогового документа. Ничего странного в такой позиции Марка Рютте нет, ведь он пришел к победе на выборах с соответствующими обещаниями. Украине стоит не зацикливаться на отсутствии заявления, а обеспечить реальные преобразования, к которым, кстати, призвал и Жан-Клод Юнкер, и Дональд Туск.

Еще одно отрадное сообщение: Федерика Могерини и Йенс Столтенберг, не сговариваясь, сообщили, что у ЕС и НАТО нет общих подходов с Россией к решению проблем Украины. От посещения Путина Валаама ждут новой эскалации, причем не на фронте, а в религиозных делах – приближается годовщина крещения Руси. Россия тем временем преподала отличный урок своим европейским партнерам, не только завезя без разрешения трибуны от Siemens в находящийся под санкциями Запада Крым, но и оправдываясь как-то совсем по-школярски.

Евгений Магда