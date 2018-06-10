Украинский интерес. Казус Ващиковского, перспективы в Лондоне и G-20 с украинским акцентом

Польско-украинские отношения на современном этапе когда-нибудь смогут войти в учебник истории международных отношений. Причина проста: два государства с непростой общей историей, сегодня не только заинтересованы друг в друге, но и являются одной из главных целей гибридной агрессии Кремля. При этом польские политики, не лишенные рудиментов имперского мышления, раз за разом поучают Украину по самым разным вопросам.

Публичный выпад министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в адрес Украины по уже привычной тематике в отечественном МИДе оценили правильно, протокольно вызвав польского посла Яна Пекло для разъяснений. Очевидно, что в заявлении Ващиковского присутствовали сильные внутриполитические мотивы, связанный с борьбой «Права и справедливости» за избирателя, однако и все чаще прорезающийся комплекс «старшего брата» нельзя оставлять без внимания. Взаимоотношения Польши и Украины от эскапады шефа дипломатии не пострадают, но осадок останется.

Не исключено, что чувством собственной значимости Варшавы существенно вырастет после визита в Варшаву Дональда Трампа. Тот не только освятил контракт о поставках Польше противоракетной системы Patriot, но и подчеркнул, что можно за 15 минут найти общий язык в вопросах поставок из-за океана сжиженного газа. Американский газ может наполнить дополнительным смыслом создание Триморья – амбициозного проекта для стран Адриатики, Балтики и Черноморского региона. Варшава обуславливает участие в нем членством в ЕС, и Украине необходимо приложить усилия, дабы оказаться в числе его участников.

В борьбе за доверие западных партнеров Владимир Гройсман во время Конференции по вопросам реформ в Лондоне постарался убедить, что преобразования в Украине продолжаются, приватизация сможет уже осенью проходить по нормам британского права, а пенсионная и земельная реформа остаются на повестке дня украинской власти. Стоит отметить, что западная традиция предполагает не столько эмоциональные спичи, сколько на цифры и факты, представленные в привычном европейскому и американскому потребителю виде.

В столице Латвии прошел The Riga Stratcom Dialogue, в ходе которого представители стран НАТО, ЕС и их партнеров обсудили реалии современных коммуникаций. Надо сказать, что подходы в этом вопросе меняются стремительно – гибридная агрессия России заставила страны Запада всерьез пересмотреть подходы к распространению информации. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не случайно задался вопросом, сколько еще должно людей погибнуть в Украине, чтобы на Западе начали солидаризоваться с ней. Он отметил, что Россия больше не партнер, а фактор, который необходимо учитывать. И вовсе неслучайно в Риге говорили о фейках и мэмах, популизме и массовой культуре как факторах воздействия на информационную картину мира.

Хотя Украина не дотягивает по своему уровню экономического развития и политического влияния до участия в саммите G-20, о нашей стране говорили в Гамбурге довольно активно. Ситуацию на Донбассе обсудили Ангела Меркель с Дональдом Трампом еще до официального открытия саммита. Уже в его ходе Трамп и Путин договорились о формировании канала связи по Украине, и в этом контексте важным выглядит назначение Курта Волкера американским спецпредставителем по Украине. Встречу на полях саммита российского президента с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном кремлевская пропаганда постарается преподнести в качестве «Норманди без Украины», но это лишь манипуляция.

Евгений Магда