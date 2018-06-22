Выборы в Тернополе: и что это все означает?

В Тернополе прошли скандальные выборы в областной совет. Трехпроцентный барьер проходят Всеукраинское объединение “Свобода”, Единый центр, Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, Блок Украинской народной партии, Народный союз “Наша Украина” и Блок Литвина. О каких тенденциях в общественных настроениях говорят результаты выборов в Тернопольской области? Легитимны ли эти выборы? Об этом мы спросили политиков и экспертов.

Олег Тягнибок, председатель ВО «Свобода»: МИФ О НЕПОКОЛЕБИМОСТИ НЫНЕШНИХ ПОЛИТСИЛ РАЗВЕЯН Победа “Свободы” в Тернополе показала возможность националистов попасть в Верховную Раду.

Предвыборный процесс был чрезвычайно сложным. Это было определенное испытание для Украины и для украинцев. Его можно оценивать как определенный перелом, переход от одной политической властной эпохи к другой.

Время неидеологических цветных мегаблоков из фантиков, гигапартий начинает проходить. Но они так просто не сдаются. Они зубами держатся за власть, потому и избирательная гонка была настолько скандальной. И я не могу сказать, что все это уже завершается. Ожидается, наверно, какое-то опротестование, какие-то дальнейшие попытки сорвать процесс формирования представительской власти в Тернопольской области и дискредитации победителей.

Думаю, основную роль сыграли сами избиратели – люди, которые, несмотря на огромное разочарование, добились защиты своих демократических базовых прав. Народ выразил свой протест. В дальнейшем ожидается сложная процедура защиты результатов этих выборов.

Честно скажу, что не совсем доволен результатом. Мы ожидали лучшего.

Кроме этого, определенную неожиданность представляют результаты наших оппонентов. С Партией регионов мы не будем сотрудничать – это исключено. Собственно, меня больше всего удивил именно их результат, хотя в известной мере это предполагалось из-за общего разочарования и грызни “оранжевых” и “белосердечных” между собой.

С другой стороны – север Тернопольской области, где вокруг Почаевской лавры господствует Московский патриархат, всегда был “красным поясом”, который прогнозируемо поддержал Партию регионов.

Сейчас мы заинтересованы в скорейшем начале работы Тернопольского областного совета. Необходимо формировать руководящие органы и срочно приступать к утверждению программ социально-экономического развития и бюджета на 2009 год.

Мы четко осознаем, что за полтора года будет очень сложно что-то кардинально сделать, но почву для последующих изменений социально-экономического положения области мы обязательно подготовим.

Сложность еще заключается в том, что, возможно, через несколько месяцев состоятся еще и парламентские выборы.

На этих выборах мы окончательно сломали миф последних лет о непроходимости националистов и “Свободы”. Это была основная позиция, которой нас упрекали и которую использовали наши оппоненты. Результаты выборов сломают нынешние стереотипы, и наш рейтинг пойдет вверх по всей Украине. Поскольку те, кто воздержался голосовать за нас из-за возможности зачисления голосов кому-то другому, наверно, уже потеряли такие опасения. Также тернопольские выборы развеяли миф о том, что нынешние политические силы навечно будут оставаться у власти.

Политическая карта Украины теперь начнет серьезно меняться.

Обвинение “Свободы” в антисемитизме и русофобстве – инсинуации с целью сформировать в лице украинских националистов образ врага. Я объяснял тернополянам, чтобы они не поддавались на всевозможные провокации.

Могу четко зафиксировать нашу позицию: мы не выступаем и не выступали против представителей национальных меньшинств, проживающих в Украине. Мы выступаем только за защиту прав национального большинства, то есть украинцев, и хотим, чтобы все с уважением относились к нам.

Василий Киселев, народный депутат (ПР): ПР ДОЛЖНА БЛАГОДАРИТЬ “СВОБОДУ”

Мы выступали не против выборов, а за их законность. Мы как законопослушные граждане, видя нарушение избирательного законодательства, не могли не отреагировать. Когда встал вопрос об отмене выборов, мы проголосовали за это. Но когда суд обязал провести их, мы их полностью поддержали.

Поэтому обжаловать в суде ничего не будем.

Довольны ли мы результатами? Это же не юго-восток Украины, где электоральное поле считается нашим, это Западная Украина – слава Богу, что мы и столько взяли. Хотя рассчитывали на чуть больше – на 12%. Однако, думаю, с бонусами столько и будет.

Партия регионов готова сотрудничать со всеми, кто будет не исповедовать сугубо националистические устремления, а будет работать на преодоление экономического кризиса. Вот наш лозунг.

Неверно считать, что мы улучшили свой результат благодаря тому, что оранжевые в который раз перессорились. Нет, оранжевые сегодня взяли то, что должны были взять, а мы взяли то, что у нас украли на прошлых выборах. Я могу об этом говорить как человек, который занимался выборами в Западной Украине.

В этот раз та же «Свобода», слава Богу, жестко стояла на том, чтобы не применялся админресурс. Таким образом способствовала и нам.

Андрей Шкиль, народный депутат (БЮТ): КАК ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ АВСТРИЙСКОГО НАСИЛЬНИКА?

Я не считаю, что в Тернополе состоялись выборы, потому не буду оценивать их результат. Это не выборы, это что-то другое.

О каком волеизъявлении может идти речь, когда в городе Тернополе явка избирателей составляла 12%. Это о чем-то и говорит... То есть то, что происходило вчера в Тернополе, идентифицировать тяжело. Эти выборы происходили вопреки решению Верховной Рады.

Конечно, Партия регионов на третьем месте, потому что это союзники ЕЦ. Янукович – Ющенко – это единый блок.

Мы не будем обжаловать результаты, потому что, еще раз подчеркну, это были не выборы. Обжаловать результаты этих так называемых выборов – все равно, что обжаловать действия известного австрийского насильника.

Думаю, высший законодательный орган по этому поводу даст свою оценку. Верховная Рада должна сказать, что Конституция уже изменена, ВР не будет принимать решения о выборах Президента, его будет принимать, скажем, Бердичевский суд... Да простит Бердичев...

Понимаете, это издевательство над сутью закона. Не будет никакого облсовета, не будет никакого бюджета.

Выборами только очень циничные люди могут назвать то, что происходило в Тернополе.

Александр Волков, экс-депутат: НЕ ВЕРЮ В ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ Думаю, результаты выборов не соответствуют действительности. Убежден, что в действительности победил БЮТ. И именно здесь для Юлии Владимировны есть сигнал, то есть сегодня уже можно подгонять тот результат, который кому-то нужен.

Над этим ей нужно задуматься. Она должна учесть, что то же самое с ней могут сделать и на президентских выборах. Сегодня все складывается не в ее пользу.

На тернопольских выборах админресурс отработал в полной мере. Ну не верю я в то, что Партия регионов в Тернопольской области могла взять 10%!

Знаю, что Тягнибок имеет большой процент доверия, но то, что произошло, не соответствует действительности.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии: МЫ УВИДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ РАЗОЧАРОВАНИЯ В ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО

Это действительно неприятно... Это следствие какой-то авантюры БЮТ, которую он решил провести.

Сегодня есть основания говорить, что у нас появились основания для роста радикальных настроений общества.

Кстати, этой большой победы национализма могло и не быть, если бы к этому нормально подготовились национал-демократические силы, которые всегда имели преимущество в Тернопольской области.

Думаю, если бы Яценюк принимал участие в этих выборах, то не было бы такой ужасной картины.

Победу «Свободы» на Востоке, к сожалению, воспримут как сигнал для себя. Также это может отразиться и на общенациональном уровне. Однако, думаю, это не трагедия для нашего общества, потому что наша политическая культура такова, которая исключает радикальные политические настроения.

«Свобода» может себя еще проявить в тех областях, где есть радикальное невосприятие тех политических сил, которых подозревают в сотрудничестве с Россией. Но, думаю, во Львовской области такого триумфа не будет, потому что это все-таки культурно более развитая область, чем Тернопольская.

Тимошенко сегодня стала жертвой информации о том, что она вроде бы сотрудничает с Россией.

Тернопольские выборы – это следствие разочарования в Ющенко и Тимошенко. Люди не хотели поддерживать экстремистов, они просто показали Ющенко и Тимошенко, что они способны изменять ситуацию.

Татьяна Монтян, адвокат: БЮТ УПАЛ НИЖЕ ПЛИНТУСА

Считаю, тернопольские выборы можно признать легитимными, и суды подтвердили их легитимность. А то, что сделала Верховная Рада, не укладывается ни в какой здравый смысл. Людей, голосовавших за отмену постановления ВР о назначении этих выборов, нужно судить за грубое насилие над Конституцией. Просто Юле Тимошенко захотелось отменить местные выборы.

Нет большего зла, чем посягательство на право местного территориального общества избирать свой представительский орган власти. То, что они хотели сделать, – беспримерный цинизм и “беспредел”.

Я очень рада, что суды восстановили справедливость и позволили провести эти выборы.

БЮТ хочет обжаловать результаты выборов. Флаг им в руки и ветер во вспотевшую спину. Даже если они купят какой-то суд, – это им ничем не поможет в глобальном плане, потому что 8% на Тернопольщине – их реальный рейтинг.

Пусть они теперь машут своими крыльями, трепещут своими сердцами, делают все, что хотят, но уже вся Украина увидела, что БЮТ упал ниже плинтуса даже на Тернопольщине. Если они теперь проигрывают Партии регионов и другим, то что можно говорить обо всей Украине?

Может ли работать Тернопольский облсовет пока БЮТ будет обжаловать результаты выборов? Если они будут обжаловать, тогда, конечно, это остановит ТИК в определении победителей, в регистрации депутатов. Но для меня остается загадкой – каким образом они будут просить обеспечить свой иск.

Вообще не знаю, чем БЮТ может мотивироваться. Думаю, что в головах у них сейчас опилки, они, бедные, никак не могут очухаться от этого ошеломляющего поражения.

Опрашивала Ксеня Лесив