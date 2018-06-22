Спасет ли Украина Россию от социального взрыва?

В России – новая литературная волна, литературная мода – 2009. Одна за другой издаются книги, повествующие об российско-украинском военном конфликте. Тема сезона. Хит продаж... Поиск внешнего врага «сверху» встречает мощный отклик в маргинальных слоях российского общества…

В роли Империи Добра – Россия, инструмент Мирового Зла – Украина

Конечно, одно такое творение могло бы появиться совершенно случайно. Но чтобы целых пять – и вот так, гарнитуром, а точнее – серией, с броским названием «Война на пороге»? Пять книг пошли в продажу всего лишь за два с небольшим месяца нынешнего года, как пять ракет на цель, одна за другой. Пять – это уже тенденция и серьезный социальный заказ. А ведь возможно, что их и больше пяти – просто не все мне попали под руку. И я почти уверен, что за пятью, уже выстрелеными, последуют и шестая, и седьмая, и восьмая…

Вот они:

Глеб Бобров, «Эпоха мертворожденных».

Федор Березин, «Война 2010. Украинский фронт».

Максим Калашников, Сергей Бунтовский, «Независимая Украина. Крах проекта».

Георгий Савицкий, «Поле боя – Украина. Сломанный трезубец».

Александр Север, «Русско-украинские войны».

Все книги, так или иначе, повествуют о военных конфликтах между Украиной и Россией. В роли Империи Добра, ясное дело, выступает Россия. В роли инструмента Мирового Зла – Украина.

Комментировать эти творения и их авторов, прямо скажу, трудно. Не потому, что эту шкрябанину, крайне бездарную и безграмотную, не так уж сложно разобрать по косточкам, а потому, что там просто нет темы для дискуссии как таковой. То есть, если у читателя этих книг возникает на них нормальная, по моему мнению, человеческая реакция в виде крайнего омерзения, то мне и доказывать ему нечего – ну, в самом деле, какое принципиальное значение имеет то, сколько раз автор передернул: сто раз, или двести раз, или тысячу раз? Сколько раз он соврал, сгустил краски, переврал историю? Нет смысла ловить каждую отдельную вошь, если и для читателя и для меня – для нас обоих – очевидно, что автор вшив с головы до ног.

А если для иного читателя эта вшивость неочевидна, то начинать с ним спорить о качестве книги просто бесполезно. Скорее всего, он уже введен в такой идеологический транс, что с ним вообще бесполезно спорить о чем бы то ни было. Нужно просто выждать, когда какие-то мощные внешние факторы выведут его из-под действия пропагандистского гипноза. И даже в самом лучшем случае, если такой читатель все-таки не утратил связь с реальностью, начинать спор с ним нужно не с книги, повествующей о славных победах русского оружия, а издалека.

Издалека и попробую…

Путин нервничает: население задает неудобные вопросы

Вот совершенно естественный вопрос: почему сейчас? И сразу пять книг – не было, не было – и вдруг бабахнуло? Не совсем, конечно, на пустом месте. Тема грядущего российско-украинского конфликта обсасывалась давно, начиная, пожалуй, с простенькой компьютерной игры по типу классического «морского боя», появившейся сразу после распада СССР и повествовавшей о битве между украинским и российским флотом.

Но это была скорее шутка, эпатаж. Год за годом, мало-помалу эпатаж переплавляли в ненависть – и вот, мы, кажется, вступаем в предпоследний этап. Последний – это, собственно, и есть реальная, а не на бумаге, российско-украинская война. Которая, если дело пойдет прежними темпами, не за горами.

Сии книги странно совпали с первым пиком мирового финансового кризиса. Помимо очевидных бед, которые испытывает население и России, и Украины, кризис этот обладает и целым рядом менее очевидных, но серьезных последствий. Первое: население России – именно России, а не Украины – начинает задавать неудобные вопросы.

Вопросов же масса. Какие антикризисные меры предпринимает правительство России и почему население, особенно в глубинке, не ощущает их в достаточной мере? Куда девался стабилизационный фонд и почему его не используют для смягчения последствий кризиса? Почему «золотые годы» дорогущей нефти и газа не были использованы для модернизации российской промышленности, почему Россия еще сильнее укрепилась в роли сырьевого придатка промышленно развитых стран и в результате, как и всякий производитель сырья, оказалась особенно уязвима в кризисный период? Почему…? впрочем, тут уже идут более сложные вопросы, не будем углубляться в дебри.

В Украине все немного проще. Украина, будучи энергозависима, не могла вкусить преимуществ высоких цен на нефтепродукты. А Россия могла. И вкушала. И не только верхушка – уровень жизни населения больших городов тоже немного надули за счет цен на нефть. А сегодня все это резко сдулось. И ответов на большую часть неприятных вопросов у правительства России нет. То есть дежурные отмазки – да, имеются, но какие-то уж очень неубедительные. Премьер-министр, недавний харизматический президент, на такие неудобные вопросы обижается и реагирует на них нервно.

Армия может не справиться с внутренним врагом

И пока народ пребывает еще в некоторой оторопи, не оценив в полной мере глубины той ямы, в которую ему предстоит упасть, в России происходит невиданное по масштабам укрепление Внутренних войск – то есть как раз тех войск, которые предназначены для усмирения собственных граждан. Что касается «антитеррористических законов», то их успели принять еще до кризиса, опередив его первую волну на несколько месяцев.

Иными словами, центр тяжести оборонной доктрины России переносится на внутреннего врага. И как переносится – по полной программе! Танки и тактическую авиацию ВВ уже получили. Свои морские силы – тоже. Собственно говоря, они получили уже все, кроме ядерного оружия, стратегической авиации и океанского флота. Мне почему-то думается, что в перспективе ближайших 3–5 лет ВВ получит и тактическое ядерное оружие. А военизированные соединения Газпрома, который уже года два как имеет право де-факто создавать собственную армию, получат собственные ракетные войска, ядерный флот и стратегическую авиацию – для охраны своих стратегических интересов. Сбудется давняя мечта российских либеральных реформаторов об армейской реформе – правда, не совсем так, как реформаторы себе это представляли…

И никакой гиперболой и метафорой тут и не пахнет. Я действительно считаю, что если сегодняшние тенденции развития России сохранятся, то все так и произойдет. И не надо крутить пальцем у виска по поводу тактических ядерных зарядов в распоряжении Внутренних войск. Никакой принципиальной разницы между их применением и, к примеру, событиями 1993 года, когда был расстрелян российский парламент, просто нет…

Все это – объективно запрограммированный ход событий. Правительству России просто некуда деваться. Потому что уже сейчас, на первой волне кризиса, около 60% россиян относятся к акциям протеста с пониманием и уважением – это показывают опросы общественного мнения. Правда, число желающих лично принять участие в подобных акциях за последние месяцы не сильно возросло – но это пока. В апреле эксперты предрекают России вторую волну кризиса – и едва ли последнюю. Что касается суммарных последствий кризиса, то он ударит по России очень сильно. Сильнее, кстати, чем по Украине – чему есть ряд объективных причин.

От социального взрыва спасет Украина?

Нынешняя российская элита – это все та же чиновничья элита, поделившая между собой по кускам огромные богатства, доставшиеся от СССР. Прекрасно ощущающая шаткость своего положения. Понимающая, что население России, лишенное подачек в виде крошек от нефтяного пирога, очень быстро дойдет до края, за которым – социальный взрыв. Что защита в виде Внутренних войск – средство, в общем-то, последнее. Что ненависть лучше всего направить вовне. Что маленькая победоносная война под ультрапатриотическими лозунгами способна оттянуть неизбежную расплату на несколько лет, возможно, на десятилетие, а там, глядишь, цены на нефть опять пойдут вверх. Нужен только подходящий образ врага. Украина, по ряду параметров, подходит на эту роль почти идеально.

Предвижу возражения – мол, они, оранжевые, западенцы, бандёровцы и т.п. Любят Бандеру, Петлюру и Мазепу. Памятники им ставят. Насаждают украинский язык. За газ не спешат платить. В общем – сами нарываются. Не хочу спорить и приводить аргумент за аргументом: спорить можно до бесконечности. Замечу лишь очень кратко:

1). Никогда, ни один украинский политик не предлагал поставить памятник любому из перечисленных деятелей на территории России. Но Россия почему-то позволяет себе судить о том, какие памятники Украина вправе воздвигать на своей территории и какие – не вправе. Притом что большинство россиян имеют, мягко говоря, очень смутное и до неприличия сиюминутно-политизированное представление об украинской истории.

2). В Украине – в отличие, кстати, от России – существует реальная многопартийность и реальная политическая борьба. Те, кому не нравится что-то в нынешней украинской политике, в толковании истории и в существующем пантеоне национальных героев Украины могут выдвигать своих представителей – и в Верховную Раду, и на пост Президента страны. Если их, этих недовольных, действительно много, если они – часть народа, а не кучка горлопанов, профинансированных на деньги…впрочем, ладно, не будем углубляться в источники финансирования «русских патриотических движений» в Украине… так вот, если они – ощутимая часть народа, то они вполне могут исправить все эти перекосы. Оставаясь в рамках Украины и не нуждаясь в вооруженной помощи извне.

3). Газ, за который якобы время от времени не платит Украина («якобы» – потому, что газовые расчеты на самом деле весьма запутанная материя), не принадлежит ни России в целом, ни большинству ее граждан. Газ этот у них давно отобран и передан в собственность международной корпорации «Газпром». Кстати, по мере устранения посредников и теневых схем, Украина стала платить за газ аккуратно.

Продолжать? А надо ли? Тех, кто убежден в праве России диктовать условия всему бывшему СССР и даже всему миру, мне все равно не переубедить…

А их много – тех, кто уверен в том, что Россия должна править силой кулака. Потому что курс на поиск внешнего врага «сверху» встречает в современной России мощный отклик снизу – в маргинальных слоях общества, которым нужно сорвать на ком-то свою досаду, свою злость за скотскую, нищенскую, серую жизнь. Кризис умножает ряды таких маргиналов. Выйти на улицы, под дубинки ОМОНа – на это не у каждого хватит запала. А вот поонанировать над романчиком о том, как «наши» лихо смазали по морде «ненашим», «хохлам», выпустить пар и помечтать о сладости победы – оно и безопаснее, и приятнее. Есть заказ сверху – и есть спрос снизу. И на заказ и оплаченный спрос тут же набежали халтурщики – рубить легкую деньгу.

Это еще не самое страшное. Это, к сожалению, только начало. Да, пять перечисленных книжек удивительно бездарны и примитивны – но сейчас, на тот же запах легких денег, потянутся и реальные писатели. И десятая книжка, глядишь, получит премию за литературные достоинства…

Не думаю, что власти России всерьез, так сказать, «в металле», хотели бы реализовать вооруженный конфликт с Украиной. И вовсе не потому, что кровь людская – не водица. Российское чиновничество – правящий класс современной России – с легкостью прольет море крови во имя того, чтобы сохранить собственную власть. Но те, кто наверху этой пирамиды, понимают, что к войне Россия не готова. Максимум, что может позволить себе российская армия, имеющая крайне ограниченное число боеспособных частей, – это локальные конфликты, вроде грузинского – да и он, признаться, выявил весьма большие проблемы российских войск и шел, в принципе, на пределе их возможностей, так что будь грузины хоть чуточку сильнее – победоносной войнушки могло бы и не получиться. Российские власти хотели бы всего лишь канализировать общественное недовольство, поиграв с огнем. Но когда страсти накалены, когда общество морально готово к войне, война иногда вспыхивает и против воли властей. События выходят из-под контроля. Я очень опасаюсь, что российско-украинские отношения как раз и вступили в такой мало управляемый этап своего развития.

Война во имя сокрушения памятников украинским героям?

Последствия войны, если она все-таки случится, будут трагичны для обеих стран. Победителей, по большому счету, не будет вовсе. Не хочу давать прогноз, как будут развиваться события такого конфликта – хотя мог бы…

А может быть, стоит сесть и написать роман о том, как бы все это выглядело на самом деле? Только вот, боюсь, что любителям патриотических фанфар и описаний легких побед такой роман особо не понравится….

Я хочу спросить читателей, получивших удовольствие от названных пяти произведений: вы готовы к тому, что ваши грезы сбудутся? Готовы ли вот буквально завтра – пойти и умереть? Причем не факт, что в бою. Весьма вероятно – от побоев сослуживцев. Или просто от голода – как, к примеру, умирали матросы-тихоокеанцы на острове Русский? Или сгинуть безвестно в плену – забытыми и брошенными? Во имя торжества официального российского взгляда на историю. Во имя сокрушения украинского языка и памятников украинским историческим деятелям, почему-либо нелюбимым в России – все это, конечно, под прикрытием разговоров о «вечном братстве двух славянских народов». А на деле – во имя сверхдоходов топ-менеджеров Газпрома. Готовы пойти на смерть сами и послать на смерть своих сыновей? Не в романе – а в жизни. Всерьез. Точно готовы? Хорошо подумали? Готовы начать строить храм славянского братства на крови?

Пятикнижие о победоносной войне России с Украиной напомнило мне эпизод из другой книги – повести «Бегство мистера Мак-Кинли». Не могу удержаться от искушения привести отрывок из нее – да простит меня читатель за обширное цитирование:

«Представленные Фармацевтическим обществом на наше рассмотрение так называемые оптимистические таблетки созданы для защиты расшатанной психики населения от некоторых... я бы сказал, все более усложняющихся впечатлений атомного века и представляют собою довольно благодетельное, хотя, на мой взгляд, чрезмерно сильное, я бы даже сказал – двойного действия! – средство...

…Любые воздействия на подопытную личность, включая выстрелы холостым пушечным зарядом почти в самое лицо испытуемого, неизменно вызывали у него после приема всего только двух пилюль припадок гебефренического... признаться, довольно заразительного для окружающих смеха. Если позволительно польстить присутствующим здесь авторам, то мне еще не приходилось наблюдать ничего равного по силе воздействия на кору головного мозга... если не считать травматическое вмешательство – скажем, наезд автомобиля или падение с крыши небоскреба! Число залпов доводилось нами до семи... Примечательно, что в дальнейшем самый показ пилюли вызывал у клиента немедленный приступ такого же рефлекторного веселья, благодаря которому он становился совершенно безразличен к окружающей обстановке. Единственным минусом средства надо считать остаточные явления слабоумия длительностью до полугода и выше».

Чем-то мне названные антиукраинские книжки напомнили оптимистические таблетки доктора Липпинстока, описанные в повести. Не желаете принять?

Сергей Ильченко, Москва