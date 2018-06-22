Хроника тяжелого перехода в оппозицию

“Наша Украина” так давно декларирует свою оппозиционность, что это больше напоминает мыльную оперу, чем политическую деятельность. Так и не получив реальную власть после последних выборов и явно не желая становиться на противоположную от власти сторону баррикад, “нашеукраинские” политики заявляют, предупреждают, угрожают, обещают уйти в оппозицию вот уже несколько месяцев. Официальных, полуофициальных и неофициальных заявлений от блока было так много, что из них уже можно составлять летопись партии.

ИЮЛЬ 7 июля В первый день безвозвратного развала Помаранчевой коалиции и создания «антикризисной» при участии СПУ на заседании президиума партии "Наша Украина» зародилась идея о переходе партии в оппозицию.

АВГУСТ 4 августа Первые признаки раскола в НУ – ее депутат Николай Катеринчук заявил, что часть его однопартийцев не пойдут в коалицию. А Петр Порошенко высказал предположение о возможном переходе в оппозицию. "Я буду в оппозиции однозначно, если там будет Президент, если это будет решение Президента".

СЕНТЯБРЬ 10 сентября

Народный рух Украины, который входит в блок НУ, заявил, что считает для себя неприемлемым участие в “антикризисной” коалиции. Однако его представители не отказались принимать участие в переговорах.

14 сентября Во время длительных переговоров “Наша Украина” неоднократно заявляла о возможном переходе в оппозицию в связи с тем, что Партия регионов не придерживается договоренностей. Анатолий Матвиенко обвинил “регионалов” в том, что именно они затягивают переговорный процесс. Из-за этого, по его мнению, ситуация сведена до абсурда. Партия регионов, по его словам, должна определиться, будет ли создана широкая коалиция. Ему ответил Евгений Кушнарев. Он заверил, что процесс идет, и коалиция будет создана.

15 сентября “Нашеукраинец” Матвиенко предупредил Партию регионов: «Если в десятидневный срок мы не увидим от “регионалов” шагов навстречу, то уйдем в оппозицию, и я заверяю, что она будет эффективная”.

19 сентября

Депутат от “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко отметил, что Партия регионов своими действиями (голосованием в поддержку брюссельских заявлений премьера, которые противоречили Универсалу) побуждает к созданию «мощной оппозиции».

22 сентября

“Нашеукраинцы” открестились от участия в общей с БЮТ коалиции. Борис Беспалый опроверг заявление Тимошенко о том, что якобы во вновь созданное межфракционное объединение перейдет большая часть фракции НУ. «Она исправно, вот уже несколько месяцев подряд, анонсирует образование мощной парламентской оппозиции при участии “Нашей Украины” и БЮТ”.

ОКТЯБРЬ 2 октября После заседания политсовета блока НУ ее руководители заявили: либо в соглашении о коалиции будет полный текст Универсала национального единства, либо председатель партии будет инициировать переход в оппозицию.

3 октября

Неофициальная информация о решении НУ относительно завершения переговоров и начало трансформации в оппозиционном направлении

4 октября Завершен переговорный процесс по созданию широкой коалиции. НУ опять заявила, что ее место – в оппозиции. «Есть правительственная коалиция и есть “Наша Украина”, которая находится в оппозиции к правительственной коалиции", – заявил лидер НУ Роман Бессмертный после завершения переговоров на уровне лидеров ПР, СПУ, КПУ и “Нашей Украины”. “Нет ничего более приятного, – отметил Бессмертный, – чем принятое решение, хуже всего быть между “там и здесь”. Бессмертный сказал, что «мы пережили еще одну страницу нашей истории”.

5 октября

Перед чиновниками от НУ партия поставила ультиматум: либо они с партией, либо с правительством Януковича. Следующий шаг “нашеукраинцев” – создание оппозиционной конфедерации «Европейская Украина». Бессмертный пригласил туда всех единомышленников – “как в парламенте, так и вне парламента”. “По инициативе политсовета, – сказал он, – партия встретилась с Президентом и поинформировала Президента о решении партий, решении политсовета и решении фракции. Мы поинформировали Президента также о том, что мы будем настаивать на выходе наших министров из правительства». Бессмертный констатировал, что партнеры по коалиционным переговорам «отказались внести полный текст Универсала в коалиционное соглашение.

Николай Мартыненко также выразил свое «фэ» по этому поводу: ««Регионали», утверждая, что "Донецк порожняк не гонит", доказывают своими действиями, что, к большому сожалению, все же "гонит", потому что они поставили свою подпись под Универсалом, который теперь, к сожалению, не выполняют»... Мартыненко сообщил о том, что решение перейти в оппозицию к правительству было принято Советом партии единогласно.

6 октября Бессмертный еще раз подтвердил, что коалиционные переговоры завершены, решение об оппозиционности НУ принято. Он заявил также, что через 10 дней, то есть 16 октября “Наша Украина” утвердит план своей деятельности в оппозиции и пообещал, что оппозиция «будет системной».

7 октября Вячеслав Кириленко подчеркнул, что для создания широкой коалиции Универсал должен быть поддержан Советом в поименном режиме как документ. Иначе... (Дальше известно).

9 октября

Бессмертный рассказал о новой оппозиции представителям ПАСЕ.

10 октября Давид Жвания подтвердил, что "Наша Украина” перешла в оппозицию, и это позиция всех партий, которые входят в парламентскую фракцию.

11 октября

Дальше то же сделали Петр Порошенко и Борис Беспалый, который сказал: «Точка!»

16 октября

Фракция “Нашей Украины” обсудила план деятельности фракции в оппозиции. Основой деятельности фракции в оппозиции, сказал Бессмертный, должна стать альтернатива так называемой “антикризисной” коалиции.

17 октября Лидер "Нашей Украины" Роман Бессмертный с парламентской трибуны (наконец!) официально объявил о переходе фракции в оппозицию. Правда, теперь ему никто не поверил – ни потенциальные партнеры по оппозиции, ни представители коалиции. “Бютовец” Александр Турчинов назвал действия НУ политическими выкрутасами, а представитель Партии регионов Евгений Кушнарев заявил, что для настоящего перехода в оппозицию “Наша Украина” должна была бы вывести всех своих людей из власти: “Невозможно быть одной ногой во власти, второй – в оппозиции... На таком шпагате любые штаны треснут”.

Следующих заявлений об оппозиции, очевидно, следует ожидать на съезде НСНУ, что состоится в ближайшую субботу. Может, наконец будет объявлено о полной и окончательной оппозиционности...

Хронику вел Дмитрий Стаховский