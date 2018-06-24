Вехи недели. Тектонический безвиз, Рада на распутье и Аваков на авансцене

11 июня стало днем посрамления многочисленных (чего греха таить) скептиков, считавших, что ритуальные танцы вокруг безвизового режима между ЕС и Украиной будут продолжаться бесконечно. Больше суток наши сограждане, обладающие биометрическими паспортами (их численность увеличивается на тысячи ежедневно), могут посещать государства Европейского Союза без получения виз. Для них кануло в Лету унизительное порой стояние в консульства и выматывание нервов в визовых центрах. Безвиз стал и демонстрацией способности Украины выполнять свои обязательства, пусть несколько медленнее, чем ожидали многие. Возможность по-свойски посещать Европу способна серьезно изменить украинское общество, и, среди прочего, увеличить общественный запрос на преобразования.

Пока же парламентарии наслаждаются возможностью жить и работать по-ленински: шаг вперед – два назад. Решение о возвращении в разряд внешнеполитических приоритетов вступления Украины в НАТО далось Верховной Раде куда легче, чем старт медицинской реформы. Андрей Парубий может бросать пренебрежительно-гневные реплики в адрес отсутствующих в сессионном зале коллег, но законодатели фактически работают полноценно всего два дня из четырех, и пока не видны инструменты, способные заставить их действовать интенсивнее.

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Среди исключений в неспешном парламентском житье – политическая активность отдельных персонажей. Юлия Тимошенко, участие которой в подписании газового контракта фракция БПП предложила расследовать НАБУ и САП, оперативно обвинила Петра Порошенко в использовании технологий Януковича. Дескать, она является наиболее опасным конкурентом действующего президента, и тот попытается посадить ее в тюрьму. Пока отметим, что глава государства говорит исключительно о политической ответственности за подписание контраверсийного газового контракта. Тимошенко же публично апеллирует к цене газа несколько лет назад и сегодня, но элегантно не упоминает разницу в объемах прошлых и нынешних субсидий из государственного бюджета на закрытие прорех в смете доходов и расходов «Нефтегаза Украины».

Не все гладко и на фронте борьбы с коррупцией. Процесс формирования Совета общественного контроля НАБУ вызвал ряд вопросов к чистоте процедуры. Один из самых известных антикоррупционеров страны Виталий Шабунин нервно воспринял вручение повестки из военкомата группой из нескольких военнослужащих. Член НАЗК Руслан Рябошапка подал в отставку, напоследок сказав пару «ласковых и нежных» о методах управления Натальи Корчак. Если тенденция сохранится, то антикоррупционный порыв не всегда сможет подменять реальные изменения в разных сферах жизни.

Пока в правительстве ожидают заполнения вакансий, образовавшихся за последние недели и следят за приготовлениями к схватке Омелян – Балчун, на авансцену вышел искушенный в политическом пиаре Арсен Аваков. Министр внутренних дел изящно совместил награждение давшей отпор киллеру Амины Окуевой новым личным оружием с утверждением, что для легализации короткоствольного оружия для граждан время пока не наступило. После этого шеф МВФ отправился в Одесскую область, где провел переговоры с активистами в Одессе и принял участие в презентации подразделения Национальной гвардии в Измаиле.

Евгений Магда