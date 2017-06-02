Призыв офицеров запаса: в Генштабе озвучили планы на июнь

Около тысячи офицеров запаса уже в июне должны пополнить ряды Вооруженных сил Украины, их призовут на срочную службу. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода офицер управления по связям с общественностью ВСУ Владислав Селезнев.

"В течение июня мы должны призвать в ряды ВСУ около тысячи военнообязанных – офицеров запаса по примерно 80 военным специальностям. Все эти военнослужащие будут проходить службу в тыловых подразделениях, и только по желанию, на основании контракта, будут направляться в район АТО", – отметил он.

Читайте такжеВ Генштабе объяснили, кого из офицеров запаса обойдет призыв

Как сообщал УНИАН, 30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, который вступит в силу после визирования Министерством юстиции.

Так, могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, окончившие военные кафедры, имеющие высшее образование не ниже бакалавра и которым присвоено первичное офицерское звание. Срок военной службы для этих лиц составляет 18 месяцев.