Вехи недели. Президентская "трешка", неугомонный Луценко и сюрприз для премьера

Петр Порошенко остается одним из главных действующих игроков в украинской политике. Исходя из парламентско-президентской структуры власти и вызовов, с которыми столкнулась наша страна в последние годы, это позиционирование можно считать серьезным достижением, дающим нынешнему главе государства реальную возможность претендовать на переизбрание на второй срок. Участие в будущих президентских выборах для действующего гаранта Конституции – фактически обязательная программа, но для победы в 2019-м (политическая конъюнктура сейчас не позволяет предположить досрочные выборы президента) Порошенко придется запастись новыми аргументами и готовиться к напряженной борьбе.

Хотя выступление генерального прокурора Юрия Луценко с парламентской трибуны некоторые эксперты посчитали предвестником его президентских амбиций, Юрий Витальевич напрочь отрицает их наличие. Похоже, для него куда важнее добиться успехов на нынешнем посту, что объективно подтверждает и выказанная Луценко решимость продолжать массовые облавы на высокопоставленных нарушителей закона, подобную той, которая была проведена на минувшей неделе против бывших соратников Александра Клименко и Сергея Курченко. Печерский суд благодаря всплеску гуманизма не позволил завершиться массовому задержанию по сценарию фильма об итальянской мафии, и поэтому Луценко обещает новый дубль, и становится интересным, кому в нем достанется публичная благодарность Анатолия Матиоса.

В отношениях с депутатским корпусом Луценко использовал тактику кнута и пряника, приостановив представления на Андрея Лозового и Евгения Дейдея и подтвердив, что Геннадий Бобов заплатил налоговую недоимку в почти 1,5 миллиона долларов. Еще одно обещание генерального прокурора, заслуживающее внимание – готовность масштабно доказывать вину Виктора Януковича и в государственной измене, и в преступлениях на Майдане.

Кроме громкого процесса против бывшего президента власти было бы неплохо подумать о перспективах информационного сопровождения действий правоохранителей, поскольку судебная реформа, как показала судьба фигурантов «антиналогового» рейда в Печерском суде, еще далеко не дала свои хотя бы миниатюрные плоды. Второй раз «судейским милосердием» оправдать отсутствие результатов будет непросто.

Законодатели, к примеру, так и не сумели продемонстрировать свою готовность работать на протяжении двух пленарных недель кряду с высоким КПД. После принятия законопроекта, вводящего 75-процентную квоту украинского языка для национальных телеканалов, слуги народа как-то сникли и стали безынициативными. Громко вброшенное в информационное пространство обещание ввести визовый режим для России оказалось на поверку отвлекающим маневром от неспособности Верховной Рады играть первым номером в политической системе страны. Попыталась исправить недоработки коллег, пожалуй, только Юлия Тимошенко, но и та – с нескрываемым стремлением напомнить о себе. Юлия Владимировна хорошо знает, как много неопределившихся с политическими симпатиями граждан сегодня в Украине, и пытается напомнить им о себе.

Владимир Гройсман только на словах педалировал вопрос голосования в парламенте за вотум недоверия Кабинету Министров и премьеру лично. В реальной жизни глава правительства получил неожиданный сюрприз от подчиненного министра АПК и продовольствия – Тарас Кутовой подал в отставку, тем самым увеличив количество портфелей для кадрового торга в случае, если речь пойдет об укреплении коалиции. Но говорить о запуске земельной, пенсионной или медицинской реформ пока всерьез не приходится – большинство парламентариев больше думает об отпуске, чем о преобразованиях, актуальность которых давно перезрела.

Евгений Магда