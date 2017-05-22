СМИ назвали дату возможной встречи Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин 29 мая внепланово посетит Париж, где встретится с новоизбранным главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает со ссылкой на источники российское издание КоммерсантЪ.

Отмечается, что поводом для визита станет открытие в Версале, резиденции французских королей, выставки, посвященной Петру Первому. Однако, как сказал "Коммерсанту" высокопоставленный источник в Кремле, «повестка визита будет насыщенной» и едва ли ограничится торжественной церемонией в Версале.

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По словам собеседника издания в Париже, «трудно себе представить, что господин Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом».

Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений — она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.

Как сообщал УНИАН, новый президент Франции Макрон начал исполнять свои обязанности 15 мая.

14 мая в Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации нового президента. 39-летний бывший банкир, который является самым молодым главой государства со времен Наполеона, пообещал восстановить ведущие позиции Франции в мире.

16 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже произошел первый контакт его администрации с командой Макрона.