Каськив обвиняет Омельченко

- Господин Каськив, Вы уже много комментировали вчерашний инцидент, когда милиционер ранил одного из активистов “Поры”, развешивавшего плакаты. Скажите четко: кого персонально Вы обвиняете?

- Мы сегодня можем абсолютно ответственно сказать о том, что Омельченко использует правоохранительные органы, которым дал указание блокировать нашу избирательную кампанию. Дошло до того, что выстрелом в спину представители правоохранительных органов ранили нашего активиста, который вел агитацию.

Я уж не говорю о том, что Омельченко давал прямое указание срывать биг-борды Кличко. В Киеве наблюдаются массовые и масштабные факты черного пиара и злоупотребления административным ресурсом.

Но факты черного пиара по отношению к Омельченко неодиночны и с вашей стороны...

Я могу абсолютно ответственно заявить, что эти действия абсолютно односторонни – только Омельченко использует черный пиар. Со стороны Кличко - я не знаю ни одного факта, по крайней мере публичного, чтобы кто-то обвинил его в том, что он ведет нечестную кампанию против Омельченко.

- Киевляне недавно получили в почтовые ящики газету “Правда о Кличко”, где речь идет о его связях с Игорем Бакаем...

- Я не могу такое комментировать. Во-первых, я лично не был свидетелем встреч, переговоров, каких-либо контактов между Кличко и Бакаем, если такие и были. От себя скажу, что я сомневаюсь в том, что у них есть какие-то общие интересы.

- Вас обвиняют в том, что ваш блок украл символику “Нашей Украины”...

- Я не принимал участия в разработке этой символики. И достаточно неоднозначно ее воспринимаю. Это дело технологов, а не политиков – комментировать символику. Кроме того, я считаю, что от символики не так много зависит. Для нас намного важнее суть того, что мы делаем, а не форма, через которую это презентуется.

- Немало ваших коллег из блока (“пеэрписты”) сейчас в лагере Юлии Тимошенко. Какие ваши отношения с БЮТ?

- Позиция Юлии Тимошенко, к сожалению, подорвала создание оранжевой коалиции уже тогда, когда это было реальностью, когда были согласованы все технические вопросы. Что касается отношений, то наша критика всегда открыта, честна и не ставит целью дискредитировать БЮТ. Агитации против Блока Юлии Тимошенко мы не ведем, даже наши пикеты против БЮТ назывались “дружескими”.

- Намерены ли вы продолжать какую-либо деятельность в Беларуси, когда стало очевидно, что мощных акций протеста там не будет?

- На днях мы отправили несколько десятков наших активистов в Беларусь для участия в демонстрациях в знак солидарности с белорусским народом.

“Пора” категорически не признает результаты выборов в Беларуси. Мы настойчиво призываем украинские власти ясно заявить свою позицию в отношении фальсификаций и требуем прекратить все официальные отношения между Беларусью и Украиной. Наше государство должно занять позицию, тождественную позиции Европейского Союза в отношении белорусских выборов.

Вы, наверное, хорошо знаете, что недавно меня в Беларуси объявили персоной нон-грата, и я был депортирован режимом Лукашенко.

Мы сотрудничаем с белорусскими организациями давно. Наш традиционный партнер, еще со времен зарождения гражданской кампании “Пора” - белорусская общественная организация “Зубр”. Почти два года назад мы подписали меморандум о сотрудничестве. Мы активно сотрудничаем с белорусскими демократическими организациями, наши активисты постоянно посещают Беларусь.

Украина должна занять очень активную позицию на постсоветском пространстве по поддержке демократических движений. Она является сегодня надеждой для тех народов, которые находятся под игом тоталитарных режимов.