Украина осуждает последний запуск Северной Кореей баллистической ракеты

Украина осуждает последний запуск Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) баллистической ракеты средней дальности, который грубо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

«Несмотря на санкции, введенные международным сообществом, руководство КНДР предпринимает дальнейшие дерзкие агрессивные действия», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, переданном УНИАН.

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Отмечается, что, направляя остатки государственных ресурсов на развитие ядерной и ракетной программ, официальный Пхеньян вызывает дальнейшие страдания собственного народа, а регион подвергает крайне опасному витку дестабилизации с непредсказуемыми последствиями.

«Украина считает, что продолжающиеся провокации со стороны Пхеньяна требуют более решительного и эффективного реагирования, и поддерживает применение всех необходимых рычагов воздействия для возвращения КНДР в международно-правовое поле», - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, 21 мая КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности. В Пхеньяне запуск сочли успешным. За ним наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который распорядился начать серийное производство этой ракеты.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций намерен во вторник, 23 мая, провести встречу, чтобы обсудить последние ракетные испытания Северной Кореи.

В последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон не раз выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, что представляет угрозу как для самих США, так и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Корее грозились потопить американский авианосец "Карл Винсон", который проводил совместные учения с японскими ВМС.