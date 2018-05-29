Украинский интерес. Сюрприз от Банковой, окончательный безвиз и потепление с Израилем

Возможно, впервые за годы противостояния с Россией украинская власть сыграла проактивно, а не реактивно. Трудно назвать решение об ограничении использования российских социальных сетей нелогичным, ведь в современных условиях борьба идет не столько за территории, сколько за сознание людей, а миллионы украинцев являются активными пользователями «Одноклассников» и «Вконтакте». Вал возмущения внутри страны говорит о заметной инфантильности украинского общества, а прозвучавшие в эфире «России 24» рекомендации об обходе блокирования – о заинтересованности российского руководства в продолжении использования соцсетей как инструмента воздействия. Об этом, кстати, говорят и представители СБУ.

Международная реакция на решение украинской власти выглядит показательной. Если Human Rights Watch и Совет Европы выступили с осуждением и даже требованием его отменить, то в НАТО и ЕС к стремлению официального Киева ограничить российскую кибер-активность отнеслись скорее с пониманием. Это дает основания говорить об определенной эволюции восприятия действий России нашими западными партнерами.

На фоне массовых стенаний украинских граждан об утраченных фотоархивах и потерянном доступе к бесплатным аудио-файлам стало менее заметным даже официальное решение Европейского Союза о визовой либерализации с Украиной. И напрасно – поскольку в ночь с 10 на 11 июня для обладателей биометрических паспортов произойдут революционные изменения. ЕС решением о предоставлении безвиза показал, что заинтересован в развитии отношений с Украиной, а нашей стране не лишним будет помнить о механизме приостановки безвизового режима.

Пока президент общался с европейскими политиками, премьер Владимир Гройсман совершил отложенный визит в Израиль. После украинского голосования в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, осуждающую строительство поселений на арабских территориях, Тель-Авив показательно свернул отношения с рядом стран, среди которых оказалась и Украина. Однако пауза, вопреки апокалиптическим прогнозам некоторых экспертов, продолжалась недолго, поскольку взаимные интересы между Украиной и Израилем существенны и заметны. Во время встреч с руководством Израиля Гройсман не только говорил о необходимости признания Голодомора геноцидом, но и подчеркивал необходимость расширения сфер сотрудничества между нашими странами.

Сосредоточился на развитии международных связей Украины и Арсений Яценюк. Лидер «Народного фронта» побывал за океаном, где встретился с Бараком Обамой и Джо Байденом и другими представителями истеблишмента США и Канады, подчеркнув, что Украина намерена вступить в НАТО и требует поставок летального оружия. Наверное, публичная дипломатия в исполнении известного политика – наиболее адекватное поведение в условиях партийного «фронтового» рейтинга, балансирующего в районе статистической погрешности.

Эммануэль Макрон свою первую встречу провел, как и ожидалось, с Ангелой Меркель. В этом нет ничего удивительного: ось Берлин – Париж уже давно является символом европейской стабильности, а от Макрона во внешней политики ожидают продолжения линии его предшественника Франсуа Олланда. 20 мая Меркель примет в Берлине Петра Порошенко, и о результатах этой встречи мы расскажем в следующем «Украинском интересе».

Евгений Магда