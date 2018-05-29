Закрытые выборы Конституционного суда

Должность председателя Конституционного суда Украины вакантна с 18 марта – в этот день закончился официальный трехлетний срок полномочий Юрия Баулина. Далее он, как самый старший из судей КСУ, остался исполняющим обязанности главы КСУ.

Поскольку, согласно регламенту, председатель Конституционного суда избирается не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность освободилась, – оттягивать назначение нового руководителя дальше некуда. Выборы состоятся 18 мая в три часа дня.

По мнению аналитика программы реформирования правоохранительной и судебной системы «Украинского института будущего» Александра Евсеева – не стоит ждать, что в этот день вопрос с новым руководством КСУ будет закрыт. «Конституционный суд Украины представляет собой очень сложный коллектив. Там работают не только профессиональные судьи, но также бывшие представители депутатского корпуса и ученые-правоведы, которые всю жизнь проработали преподавателями юриспруденции. Поэтому сказать, что столь разноплановые, имеющие разный социальный опыт судьи с легкостью изберут наиболее достойного среди них, я думаю, нельзя», – говорит он.

Евсеев обращает внимание, что и в прежние годы, когда к Конституционному суду было приковано гораздо меньше внимания СМИ, бывали случаи, когда проводилось несколько пленарных заседаний, разделенных между собой во времени, потому что судьи искали консенсус, выбирая наиболее достойного на должность главы КСУ.

Согласно закону, глава Конституционного суда выбирается из числа судей КСУ самими же судьями путем тайного голосования. Срок полномочий, три года. Для избрания кандидату необходимо получить голоса более половины конституционного состава суда. Согласно Основному закону, состав КСУ – 18 судей: по шесть от президента, парламента и съезда судей. Однако на сегодняшний день в КСУ недокомплект – есть только 15 судей (полностью заполнена президентская квота, не хватает двух судей от парламента и одного от съезда судей). Как бы там ни было, чтобы новый глава был избран, за него должны отдать свои голоса не менее 10 судей КСУ.

Кто может возглавить Конституционный суд сегодня – можно только гадать. В открытых источниках речь идет о двух кандидатурах, но их фамилии не уточняются.

Руководитель проектов по вопросам Конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко считает, что беспрекословной поддержки коллег нет ни у одного из судей Конституционного суда. «Начиная с марта, когда должность главы суда стала вакантной, происходило постоянное затягивание [выборов председателя]. Это всегда свидетельствует о том, что полной поддержки среди коллег нет ни у одного судьи Конституционного суда. Поэтому, я думаю, сейчас нельзя делать однозначные предположения, кто станет главой», – говорит она.

По мнению Александра Евсеева, с обязанностями председателя мог бы хорошо справиться судья КСУ Станислав Шевчук. «По количеству поднятых решений, как судья-докладчик, Станислав Шевчук для меня фаворит. Кроме того, он одно время исполнял обязанности судьи ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, – УНИАН)», – подчеркивает эксперт.

Как известно, Станислав Шевчук также был директором Центра европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции Украины и преподавал в университете.

В поддержку его кандидатуры на посту председателя Конституционного суда высказываются и его коллеги из Ассоциации конституционного правосудия в странах Балтии и Черноморского региона, а также один из авторов украинской Конституции, научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова Виктор Мусияка.

Помимо Шевчука, он считает достойными кандидатами судей Николая Мельника и Сергей Саса. «Я их знаю и доверяю им. Это честные, профессиональные люди, которые неоднократно при вынесении позорных решений Конституционным судом имели свою точку зрения. К примеру, касательно решения о толковании слов «следующая очередная сессия», касательно проекта внесения изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности. Есть ряд неконституционных положений, о которых КСУ сказал – все прекрасно, – а они обратили внимание», – говорит Мусияка.

Николай Мельник – в прошлом научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова. Сергей Сас – 20 лет был народным депутатом.

Согласно регламенту КСУ, если никто из судей не получит необходимой минимальной поддержки (10 голосов коллег), возможно, следующее голосование. Повторно выдвигать кандидатуры нельзя – это может произойти, только если все пятнадцать судей были выдвинуты, но не прошли.

«Однако, как правило, если никто из судей не набирает необходимого количества голосов, суд работает без председателя и, по регламенту, самый старший судья выполняет обязанности председателя. Если так случится сейчас, то исполняющим обязанности останется Баулин, а после него самый старший судья КСУ – это Виктор Кривенко», – объясняет Юлия Кириченко.

Кстати, в СМИ Виктор Кривенко известен благодаря своей электронной декларации, в которой оказалось 13 земельных участков (6 из них принадлежат супруге), торгово-развлекательный комплекс, жилой дом, мини-гостиница и другие предметы роскоши…

Кириченко отмечает, что, если в ближайшее время судьи Конституционного суда не выберут себе нового председателя, после июня это сделать будет намного сложнее. «Двое судей, это бывший глава КСУ Баулин и еще один его коллега, уйдут в отставку (у них заканчивается девятилетний срок пребывания на должности судьи). И дальше судей Конституционного суда будет тринадцать, соответственно, возможность какому-то судье набрать десять голосов коллег еще больше усложнится», – сообщает экспертка.

Подобная возня вокруг кандидатов на должность главы КСУ – не удивительна, если участь, что, по словам Виктора Мусияки, КСУ – далеко не независимый орган. И для субъектов власти – будь-то президент или парламент, очень важно иметь «своего» председателя суда.

Впрочем, даже если главой КСУ станет не такая одиозная личность, как Кривенко, а независимый кандидат, то, по мнению Мусияки, ему придется противостоять серьезному политическому давлению. «Если председателем станет кто-то из тех троих, которых я назвал (Шевчук, Мельник или Сас, - УНИАН), перед ним будет множество серьезных вызовов. Нужно будет сопротивляться серьезному политическому воздействию. И я считаю, что эти люди будут наиболее устойчивыми», - убежден он.

Вместе с тем, по его словам, если главой КСУ станет кто-то из тех, кто давно под влиянием властей, «то они будут подбирать необходимое количество голосов для принятия решений-заказов со стороны власти, а нам – рассказывать о том, каким независимым должен быть их орган». В подтверждение своих слов Виктор Мусияка напоминает, что в составе КСУ по-прежнему остаются судьи, которые, в свое время, принимали незаконное решение 2010 года об отмене Конституционной реформы, что позволило Виктору Януковичу фактически узурпировать власть. Речь идет о Юрии Баулине, Сергее Вдовиченко, Михаиле Гультае, Михаиле Запорожце и Наталии Шаптале. Всех этих судей 24 февраля 2014 года, сразу после Революции Достоинства, Верховная Рада рекомендовала досрочно уволить, но это так и не было сделано.

В свою очередь, глава Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко убежден: факт политического влияния на Конституционный суд не зависит от председателя. «Да, неформальное влияние существует, потому что у нас привыкли все вопросы решать через главу. Но если, например, глава КСУ будет «неудобен» для решения каких-либо вопросов, то просто будут решать их не через него», – считает он.

Игорь Колиушко отмечает, что с правовой точки зрения любой из судей Конституционного суда может быть выбран председателем. Однако, конечно, лучше, чтобы это был человек, способный хорошо совмещать две прямые функции главы КСУ – модерирование заседаний и представительство суда. «Но у меня нет никаких преференций ни по одному из судей Конституционного суда. Для деятельности Конституционного суда абсолютно не имеет никакого значения, кто будет его председателем», – говорит глава Центра политико-правовых реформ.

Александр Евсеев согласен с таким мнением и добавляет, что для единственного органа конституционной юрисдикции намного более важен не вопрос нового председателя, а принятие нового демократического закона, который бы регулировал деятельность КСУ.

Напомним, что 11 апреля этого года парламент провалил закон «О Конституционном суде Украины». Документ предусматривал изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей КСУ, а также введение института конституционной жалобы, который заключается в том, что гражданин может обратиться в КСУ, если считает, что примененный в конечном судебном решении по его делу закон не соответствует Конституции. Кроме того, предлагалось ввести конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда.

В ходе обсуждения 911 поправок депутаты изъяли почти 30 поправок, рекомендованных профильным комитетом. Больше всего замечаний депутатов было относительно зарплаты судьям КСУ, которую предполагалось установить на уровне 300 тысяч гривен, предоставления судьям служебной машины и компенсации за жилье.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий неоднократно ставил на голосование предложение направить законопроект в комитет на повторное второе чтение, но не было необходимой поддержки в зале: дважды это предложение набирало 223 голоса, дважды – 219. Рада рассматривала новую редакцию законопроекта о КСУ в течение всего рабочего дня. Ни один другой проект закона, указанный в повестке дня, рассмотрен не был.

Между тем, на сегодняшний день в парламенте уже зарегистрировано два законопроекта — №6426 и №6427 — которыми предлагается внести изменения в Закон «О Конституционном Суде Украины».

По мнению Евсеева, по сравнению с действующим регламентом Конституционного суда и законом от 1996 года, принятие любого нового законопроекта было бы «шагом вперед». Эксперт напомнил, что еще в прошлом году были приняты поправки президента Украины Петра Порошенко в Конституцию в части правосудия, которые несколько изменили, в том числе, конституционный статус Конституционного суда. «Действующий регламент закон 1996 года пока еще не учитывают этих поправок. Поэтому любое новое законодательство, которое соответствует по сути и по духу конституционным поправкам, уже вступившем в законную силу, является априори лучше, чем старый, вот уже 20-летней давности, закон, пусть и с некоторыми изменениями и дополнениями», – говорит Евсеев.

К сожалению, даже по самым оптимистичным прогнозам, законопроект «О Конституционном суде» начнут рассматривать уже после летних парламентских каникул. Другими словами, перспектива внедрения новшеств отложились еще на полгода, и никакой новый глава КСУ этого, увы, уже не изменит.

Ирина Шевченко