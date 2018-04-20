Гражданство Украины: прекратить нельзя лишиться

Скандал с то ли лишением, то ли прекращением, то ли утерей гражданства народным депутатом Андреем Артеменко, заставляет снова вернуться к проблеме множественного гражданства в Украине. Официально у нас такого явления, вроде бы, не существует, а в реальности почти каждый созыв парламента кто-то нет-нет, да и намекнет, что десятков пять народных избранников не имеют права на такое народное доверие, поскольку прячут в закромах один-два (а то и больше) паспортов других государств.

Впрочем, это касается не только парламентариев, а и депутатов областных или городских советов, да и других чиновников разных уровней. Правда, до сегодняшнего дня, никому из них это никаких проблем не доставляло. Зато, что вполне вероятно, давало хорошие возможности для ведения бизнеса за рубежом, так как позволяло, в принципе, безнаказанно, выводить средства за пределы Украины. Пример – прошлогодний «панамский» скандал с опубликованием компанией Mossack Fonseca списков собственников офшоров, среди которых засветилось немало наших соотечественников. Тогда оказалось, что украинские чиновники, «скромно» живущие на невысокие зарплаты, спокойно владеют изрядным куском украинского экономического пирога через офшоры…

Гром грянул в конце апреля. Народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал на своей странице в Facebook фото якобы указа президента Украины Петра Порошенко о приостановлении украинского гражданства вышеупомянутому Артеменко и еще нескольким людям, среди которых, к примеру, экс-советник Михаила Саакашвили, депутат Одесского городского совета Александр Боровик.

В начале мая подтверждение подлинности этого документа предоставила Государственная миграционная служба. В сообщении было сказано, что материалы в отношении Артеменко, «предоставленные ГПУ через МВД, проработаны Государственной миграционной службой и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины» были рассмотрены на заседании Комиссии еще 25 апреля. И после этого, «согласно указу президента Украины народный депутат потерял гражданство Украины...».

Также в миграционной службе напомнили, что прекращение гражданства – конституционная норма. Основаниями для потери гражданства перечислены в ст. 19 соответствующего закона и среди них, в частности, есть пункт о добровольном приобретении гражданином Украины гражданства другого государства (а именно это вменяется Артеменко и другим).

Сложность быть гражданином

Но, как это часто бывает в Украине, появились нюансы. Так, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, член Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины Валерий Пацкан заявил, что в конце апреля комиссия по вопросам гражданства не рассматривала вопрос его прекращения народному депутату Андрею Артеменко.

Сам «негражданин» Артеменко заявил, что намерен бороться за свое украинское гражданство, и уверен, что одержит победу. «Нельзя незаконно, неконституционным способом лишить украинского гражданства. Его можно лишить только в том случае, когда гражданин по собственному желанию обратится к президенту», - напомнил он.

Собственно, вопрос неконституционности – первая и главная претензия к президентскому указу, которая уже несколько дней обсуждается на все лады. Так, часть специалистов убеждены, что президентский указ о приостановлении гражданства грубо противоречит Конституции и даже здравому смыслу. Мол, с таким же успехом можно приостановить право собственности или любое из других фундаментальных прав. Их оппоненты отмечают, что гражданин вполне может «потерять» гражданство, и это – вполне конституционно.

«В украинском законодательстве есть норма, согласно которой, если человек, который взял украинское гражданство, в течение двух лет не сдал паспорт другой страны, то он действительно теряет украинское гражданство… Украина дает два года на то, чтобы сдать свой предыдущий паспорт. И те иностранцы, которые были в украинском правительстве, они этим воспользовались. Это не противоречит Конституции», - отметила юрист-криминолог Анна Маляр.

В свою очередь, глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директора Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что ситуация с президентским указом демонстрирует «слишком черно-белое отношение к проблеме гражданства в целом». «Он следует такой логике: поскольку в Украине - единое гражданство, то наличие информации о том, что человек имеет второе гражданство, означает, что украинского его можно лишить…», - возмущается правозащитник.

По его словам, в других странах существует так называемое спящее гражданство, и Украина вполне могла бы применить его принцип у себя. «Например, все граждане Израиля, которые приехали на ПМЖ из Украины и стали на консульский учет, сохранили гражданство Украины – оно у них спящее. Однако, ровно до тех пор, пока они не приедут обратно и не решат жить в Украине. А, как только они вернутся в Израиль – снова будут иметь израильское гражданство. В такой ситуации находятся десятки, если не сотни тысяч людей. И поэтому такой указ, по моему мнению, очень сомнительный», - рассказал он.

Законодательные коллизии высшего порядка

По большому счету, все эти замечания не лишены смысла. Дело в том, что статья 25 Основного закона гласит: гражданин Украины не может быть лишен гражданства. А относительно его прекращения, в Конституции имеется отсылка к законам, которыми устанавливается порядок прекращения гражданства. В то же время, закон Украины «О гражданстве» одним из оснований для его утраты предусматривает то самое добровольное обретение гражданства другого государства.

В том же законе также определяются условия принятия в гражданство Украины. Так, иностранцы в течение двух лет с момента принятия гражданства Украины должны предоставить документальное подтверждение своего личного обязательства о прекращении всех иностранных гражданств. Вместе с тем, далеко не всегда это работает. Вспомнить, к примеру, историю Айвараса Абромавичуса, который, отвечая на множество запросов украинских СМИ, рассказывал, что соответствующие документы будут им предоставлены до истечения двухлетнего срока пребывания в украинском гражданстве. Но, поскольку Абромавичус покинул Кабинет министров Украины раньше этого срока, доказательств отказа от гражданства Литвы этим персонажем в Украине так и не дождались.

Схожая ситуация, кстати, сложилась и с Александром Боровиком. Это сейчас он рассказывает, что причин для лишения его украинского гражданства нет. Мол, после предоставления украинского гражданства второе гражданство он не принимал и на службе у иностранных стран не находился. Но еще год назад, подавая в отставку с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации после вступления в силу нового закона о госслужбе, который запрещает госслужащим иметь какое-либо гражданство, кроме украинского, он писал на своей странице в Facebook иное. «Закон запрещает государственным служащим иметь какое-либо гражданство, кроме украинского. Я никогда не скрывал, что я гражданин ЕС. Я очень благодарен правительству Германии, которое, по моей просьбе, предоставило мне исключение из запрета на двойное гражданство, которое действует в ФРГ, для того, чтобы я мог поработать в Украине в период трансформации», - говорилось в его сообщении.

При этом он заявил, что сосредоточится на работе в городском совете (хотя сегодня говорит, что такого органа для него не существует), депутатом которого стал.

И вот в этом месте, действительно, появляются вопросы к ГМС. Как так получилось и какая проверка проводилась (если проводилась) в отношении кандидата в депутаты местного совета Александра Боровика, если в законе Украины о выборах местных советов черным по белому написано, что таким депутатом может быть избран только гражданин Украины. О лицах с двойным гражданством в документе речь не идет. И, по-хорошему, Боровик вообще не должен был получить депутатский статус. Более того, удивляет, что такое несоответствие никто не заметил и после вышеупомянутого сообщения Боровика в Facebook.

С другой стороны, нынешний скандал как раз может свидетельствовать, что миграционная служба, пусть и с опозданием, но отреагировала на действия и заявления самого Боровика. Ведь, в случае, если иностранец в течение двух лет с момента принятия гражданства Украины, не предоставляет документального подтверждения выполнения своего обязательства об отказе от гражданства другого государтсва, миграционная служба направляет соответствующие материалы и представления о потере гражданства в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Украины.

По мнению политического эксперта Тараса Чорновола, разговоры о конституционности этого вопроса в истории Александра Боровика не стоят выеденного яйца. «Конституция действительно не допускает лишения украинского гражданина гражданства. Норму специально ввели в Конституцию, чтобы выполнить условия Конвенцию о недопущении появления лиц без гражданства. Но Боровика никто не лишал гражданства! Эта норма и не реализовалось из-за невыполнения лицом таких же конституционных требований относительно единого гражданства в Украине», - отмечает он.

Чорновол напоминает, что Боровик возмущен неконституционным лишением его гражданства Украины. «Но, дело в том, что, получая украинский паспорт, он брал обязательство прекратить гражданство Германии, хотя сознательно знал, что никогда этого делать не будет. Таким образом, осуществлялось мошенничество, в результате чего вхождение в гражданство Украины уже было недействительным и неконституционным», - убежден эксперт.

Другими словами, гражданства не лишают принудительно, а всего лишь признают, что оно для человека, из-за его мошеннических действий или невыполнения взятых обязательств, оказалось недействительным.

Доказать недоказуемое

Несколько иная ситуация с гражданством Андрея Артеменко. Действительно, представление о потере гражданства Украины готовится и направляется миграционной службой также в случае, если имеется документально подтвержденная информация о добровольное приобретение гражданства другого государства совершеннолетним гражданином Украины. Но дело в том, что, по словам самого Артеменко, он отказался от гражданства Канады еще в 2014 году. С другой стороны, методов, чтобы проверить, действительно ли украинский чиновник отказался от второго гражданства, в принципе, не существует – такие механизмы в несовершенном украинском законодательстве отсутствуют.

«Доказать наличие гражданства другой страны достаточно сложно. Не все страны раскрывают информацию о своих гражданах. В частности, Израиль полностью отказывается выдавать документы, подтверждающие наличие израильского паспорта. Не все европейские страны предоставляют такую ​​информацию», - рассказывает политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

С ним соглашается и политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. По его словам, если таким образом узнать о наличии второго или третьего гражданства у высокопоставленного украинского чиновника не представляется возможным, следует возложить на него большую ответственность за предоставление ложных данных о себе при поступлении на ту или иную должность. «К тому же, необходимо законодательно прописать четкую процедуру, что и как происходит, если выявлен факт того, что государственный служащий имеет двойное гражданство», - считает он.

«Я считаю, что чиновники и политики, люди, которые влияют на государственную политику в стране, не должны иметь гражданство другого государства», - добавляет Виталий Кулик.

Эксперты соглашаются, что украинское законодательство, регулирующее и получение гражданства, и его утерю, требует качественного обновления. «Возможно, стоит перейти к принципу соглашения – если человек соглашается подписывать общественный договор проживания на территории данного государства, то тогда и у этого государства также должен быть инструмент лишения гражданина гражданства (если он осуществил действия, которые противоречат этому общественному договору). Такой принцип сейчас обсуждается, в частности, в некоторых странах ЕС. И, кстати, он, вроде как, будет заложен в будущий конституционный процесс в Украине», - отмечает Кулик.

Однако и тут важно соблюсти баланс. Поскольку без него президент может стать последней инстанцией, которая решает вопрос приобретения или лишения гражданства Украины, что позволяет ему использовать этот инструмент, к примеру, против политических оппонентов.

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко