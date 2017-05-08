Лавров обвинил Киев в "саботировании" Минских соглашений

Киев продолжает "уклоняться от выполнения" Минских соглашений и "саботирует" их. Об этом в интервью российскому телеканалу "Мир" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, у российского МИДа вызывает "большую озабоченность" то, что происходит с выполнением Минских соглашений. В частности, "саботаж со стороны киевских властей".

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"Это касается и полного саботирования политического процесса, и организации на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ считает, что "фактов на этот счет предостаточно", в том числе "в отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

При этом он добавил, что президент России Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель не видят альтернативы минским соглашениям, поскольку "ничего более конструктивного" сейчас "разработать не удастся".

Поэтому, отметил глава российского МИД, необходимо продолжить работу в рамках нормандского формата и контактной группы по украинскому урегулированию.