Украинский интерес. Посиделки в Сочи, тест в Страсбурге и "волчий" рейд

Общение с Владимиром Путиным уже давно превратилось для западных лидеров в своеобразный ритуал. Если проанализировать заявления в Москве Рекса Тиллерсона и Федерики Могерини, сопоставить их с позицией Ангелы Меркель, высказанной в Сочи, становится понятным, что западные VIP-ы перестали учитывать в диалоге с Россией «фактор своего поля», делая выпады, заставляющие Кремль все чаще и чаще делать хорошую мину при плохой игре. Вот и в начале мая визит бундесканцлерин в Сочи ознаменовался ее демонстрацией смелости в отношении возможных кибератак на немецкую избирательную систему. Приезд Меркель в «Бочаров ручей» был подгадан под годовщину трагических событий в Одессе, о которых с опереточным возмущением напомнил Путин. Впрочем, это не помешало Ангеле Меркель выразить обеспокоенность положением геев в Чечне и запретом на деятельность Свидетелей Иеговы в России.

Приверженность Берлина и Москвы выполнению Минских договоренностей вряд ли вводит в заблуждение тех, кто наблюдает за ситуацией на Донбассе. В Германии до осенних парламентских выборов в Бундестаг не намерены отказываться от Нормандского формата, хотя Ангела Меркель признает его неэффективность. Она подчеркнула, что Украина должна установить контроль над своей восточной границей, что не стало благой вестью для Кремля Путин вновь вытащил замусоленную домашнюю заготовку с предложением усадить участников конфликта за стол переговоров без посредников, дабы получить возможность публично умыть руки и дистанцироваться от поддержки сепаратистов. Лидеры России и Германии (кстати, как и президенты РФ и Турции) не сумели в Сочи добиться продвижения ни по одному значимому вопросу, хотя на людях и говорили о растущей взаимной заинтересованности.

Российский МИД был вынужден потерять лицо, официально отказавшись выполнять решение Кабинета Министров Совета Европы о восстановлении Меджлиса в оккупированном Крыму. На Смоленской площади предпочли подобный невежливый отказ после провала попыток российской дипломатии торпедировать принятие решения в Страсбурге. И хотя система международных отношений не предусматривает механизма принуждения России к выполнению решений международных организаций, но каждый отказ Кремля бьет по остаткам его авторитета на мировой арене.

Накануне Дня Победы Кремль использовал уже проверенный инструмент влияния на Центральную Европу: «ночных волков» Залдостанова не без проблем впустили на территорию Европейского Союза. Кремлевские байкеры не просто посещают места захоронения советских воинов, но и рассказывают там об «украинском нацизме», напоминая европейцам, что в Москве неплохо освоили инструменты «мягкой силы». Стоит отметить, что в ряде европейских стран, где уже поняли, что с волками жить – по-волчьи выть, настырным гостям готовят «теплый прием».

Финал французской президентской гонки ожидается с повышенным интересом. Во время телевизионных дебатов Эммануэль Макрон сумел переиграть Марин Ле Пен, сумев поставить на место опытную носительницу популистских идей на глазах десятков миллионов телезрителей. Ответный удар оказался асимметричным: хакерская атака привела к взлому почтовых серверов штаба Макрона и обнародования нескольких гигабайт его переписки. Осталось понять, повлияет ли этот информационный гейзер на электоральную температуру французского общества в целом.

Евгений Магда