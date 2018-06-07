"Планы" Путина и Донбасс как "чемодан без ручки"

Очередная волна обсуждения очередного «плана Путина» по Донбассу началась с недавней публикации Bloomberg. Речь в ней шла о реальной стратегии Путина в Украине – «полностью отделить два пограничных региона. Известные как Донбасс, путем постепенной интеграции их в Россию». Ссылаясь на свои источники в Москве, издание отмечает, что ни аннексировать, как Крым, ни официально признавать марионеточные «республики» прямо сейчас, Кремль не намерен. Однако будет работать над интеграцией экономик «ЛНР» и «ДНР» с российской экономикой. Мол, это позволит снизить затраты на субсидирование захваченных украинских территорий.

В качестве доказательств таких долгоиграющих планов Bloomberg напомнил о признании Россией паспортов, выданных в ОРДЛО, а также обещания Кремля облегчить жителям «ЛНР» и «ДНР» получение российского гражданства. Впрочем, такие доказательства выглядят очень хлипкими, если учесть, что на четвертом году аннексии Крыма жители украинского полуострова, в 2014 году радостно встречавшие «вежливых зеленых человечков» с российскими флагами, до сих пор не ощущают себя полноценными гражданами РФ, даже имея на руках паспорта с двуглавым орлом.

К примеру, в начале марта 2017 года в сеть попало видео, на котором женщина с российским гражданством и крымской пропиской (город Ялта) безуспешно пыталась приобрести в кредит мобильный телефон. В каждом из магазинов, в который наведывалась покупательница, несмотря на несколько банков-партнеров, предоставляющих потребительские кредиты, ей отказывали. Некоторые консультанты магазинов техники ссылались на некие ограничения банков, другие честно признались – «республика Крым», указанная в качестве регистрации в российском паспорте, попросту не занесена в базу данных российских банков, не желающих попадать под западные санкции, так как Крым – не российский. На вопрос россиянки с крымской пропиской «Крым еще не наш?» некоторые консультанты отвечали: «Получается, что нет».

Таким образом, якобы признание Россией якобы документов, выдаваемых контролируемыми ею бандитами на Донбассе, в реальности ничего не означает. А тем, кто в «ДНР» и «ЛНР» ощущает себя полноценными гражданами «республик», вряд ли стоит надеяться на лучшее, нежели к «гражданам РФ» из Крыма, к себе отношение и иную реакцию на «паспорт», который за пределами оккупированных территорий не более, чем простая бумажка.

В Кремле, кстати, от планов, озвученных Bloomberg, открестились. Но это вовсе не означает, что Москва, называя «Л/ДНР» исключительно «внутриукраинской проблемой», вовсе их не вынашивает. Об этом, в частности, свидетельствуют «настроения» кремлевских марионеток, того же «лидера ДНР» Александра Захарченко.

К примеру, пытаясь «впарить» разрушенный и разграбленный Донбасс Украине, путем проведения на оккупированных территориях «выборов», Россия (и об этом писалось не раз), в том числе, рассматривала возвращение нам из-за поребрика Виктора Януковича, заварившего всю эту кашу, а также ряд членов бывшей Партии регионов, пытающихся закрепиться и осесть в РФ. Естественно, все рычаги контроля этих территорий при этом оставались бы в Москве. Планы эти озвучил сам беглый экс-президент Украины, которого, время от времени, выпускают пообщаться с российской прессой (без свидетелей и, тем более, без видео этих встреч). «Конечно, мы все мечтаем вернуться на родину для того, чтобы принять участие в восстановлении нормальной жизни», - заявил он в конце февраля 2017 года.

Мол, будет добиваться «начала восстановления разрушенного Донбасса, моей малой родины, где я родился и прожил более 50 лет».

Но просто скинуть этот балласт России не удалось: такие планы возмутили других, подконтрольных Кремлю, бандитов – нынешних «лидеров» Донбасса. Захарченко даже разразился гневным выступлением, назвал Януковича предателем и заявил, что въезд и ему, и другим «регионалам» в молодую «республику» заказан. Но, учитывая, что Захарченко – такая же несамостоятельная фигура, как и Янукович, не исключено, что мечты одного и резкая реакция на них другого – хорошо разыгранная партия, чтобы прощупать ситуацию.

Поскольку заявлений этих «донбасских лидеров» в Украине никто не заметил – а, даже если бы и заметил, то не принял бы всерьез – планы Путина снова претерпели изменения, естественно, трансформировав и риторику бандитов «ДНР». Так, в понедельник, 24 апреля, Захарченко, до этого в который раз обещавший к 9 мая взять Киев, вдруг заявил, что готов вести диалог с Украиной о «существовании на конфедеративных началах». И начать этот разговор предложил «уже сейчас».

«Такие заявления абсолютно ничего не значат. Захарченко – попугай, ретранслятор. Ему приходят инструкции из Москвы, или просто «в штабе» сидит человек из России, который дает вводные, которые нужно озвучивать, и он их озвучивает», - напоминает политолог Алексей Голобуцкий.

По его мнению, судя по всему, у России нет конкретного плана, что делать с Донбассом. «Политика в России сейчас определяется по принципу: кто последний вышел из кабинета Путина. Есть сторонники присоединения Донбасса к России, есть сторонники возвращения его назад в Украину на определенных условиях, есть сторонники превращения в Приднестровье. Каждому из них это дает возможность брать бюджетные деньги на какие-то «проекты»», - объясняет он.

Однако решить вопрос Донбасса можно в течение одной недели: «России достаточно просто вывести свои войска и «эвакуировать» тех, кто этого хочет, в Россию». «Но я не вижу готовности в РФ просто так на это пойти. Тем более, это все-равно не решит проблему Крыма и санкций (они начинались именно с Крыма). Это – серьезнейшее нарушение международных правил, поэтому сейчас все международные переговоры проходят испытание Крымом», - отмечает политолог.

Для России же это значит, что, пока есть Крым, будет и Донбасс. «К сожалению, пока не решится вопрос с Крымом, Донбасс будет для них козырем», - считает Голобуцкий.

В свою очередь, политический эксперт Олеся Яхно-Белковская соглашается с тем, что у России сегодня «по-прежнему нет красивого варианта выхода по Донбассу». «Логика военного шантажа, на которую, скорее всего, рассчитывала Россия, а также навязывание Украине легализации и легитимации того, что происходило в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», провалилась… На сегодня никто из западных партнеров не навязывает Украине необходимость проведения каких-либо политических изменений без реальной демилитаризации региона. Логика России не сработала», - говорит она.

С другой стороны, отступить, учитывая, что в 2018 году Россию ожидают президентские выборы, Кремль тоже не может. «Поэтому нереалистичный взгляд на происходящее в Украине, озвучивание каких-то идей о конфедерализации, - не более, чем попытка российских властей создать определенное впечатление внутри РФ о том, что Москва все еще держит в страхе и Украину, и Запад, которые должны вот-вот поддаться», - считает она.

Таким образом, фактически главный план Путина сегодня – тянуть время. Россия рассчитывала на смену политических элит вначале в США, теперь – в ряде европейских стран, главным образом, во Франции и в Германии, в которых в этом году проходят выборы, чтобы понимать, с кем и как торговаться, пытаясь разменять, к примеру, какие-то свои уступки по Донбассу на уступки других геополитических игроков по Сирии.

Параллельно с этим выжиданием, Кремль продолжает и военный шантаж. Именно поэтому Россия собирает свои военные мощности не только на границе с Украиной, но и с Беларусью и странами Балтии.

В Москве это объясняют исключительно подготовкой к российско-белорусским учениям «Запад-2017», которые пройдут будущей осенью. Однако, военные эксперты не исключают возможных провокаций. В частности, спецслужбы Литвы утверждают, что в сценарий таких учений может быть заложен вооруженный конфликт с НАТО и допускают провокации. Как утверждают в Литве, укрепление военных мощностей в западной части РФ и в Калининградской области, позволяют Кремлю начать боевые действия против Балтийских стран в течение 24-48 часов.

Подозрительно к так называемым учениям относятся и у нас. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов полагают, что «Запад-2017» может быть использован для прямой агрессии и диверсионных действий против Украины.

Но даже если такие подозрения конкретно в этом случае беспочвенны, три года гибридной российской агрессии научили всех, кто граничит с Россией, быть готовыми к любым «планам Путина» и подлостям Кремля.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская