Виктор Пилипишин: Я не знаю такой должности, как дочь Черновецкого

Виктор , лидер киевской команды блока Литвина, глава Шевченковской райгосадминистрации Киева, позволяет себе критиковать мэра и обнародовать цифры, которые не размещены на сайте горадминистрации. Мы поставили господину Пилипишину несколько вопросов.

ЧИТАЕШЬ ИНФОРМПОВОДЫ ОТ МЭРИИ И ДУМАЕШЬ, ЧТО ВСЕ СПЯТИЛИ

Виктор Петрович, каким будет дефицит киевского бюджета в этом году?

Чтобы говорить о дефиците, следует понимать, что город будет делать. Потому что если Киев только намерен выплачивать зарплату, то дефицита не будет. Но тогда следует честно сказать, будет выплачиваться заработная плата на минимальном уровне, но больше ничего не будет делаться.

А если власть решит выполнять другие свои обязательства, то дефицит будет измеряться десятками миллиардов гривен. Мэр заявлял, что бюджет Киева будет равняться бюджету Украины. Я думаю, что бюджет Киева будет на уровне двух миллиардов долларов. Киев сегодня просто валится.

Мы насчитали более двух десятков инициатив Леонида Черновецкогопо наполнению бюджета и условно разделили их на три группы: экзотичные, налоговые и налогово-криминальные. Какие из них на Ваш взгляд, могут быть обжалованы в суде?

Хочу сказать, что политическая сила, которую я возглавляю в Киеве, готовит иски на некоторые решения Киевсовета. Но, перефразируя классиков, могу повторить: “Глупость законов на Руси компенсируется необязательностью их выполнения”. Просматривая инициативы, которые исходили из мэрии, я не знаю, что было сделано, за исключением пайков “любимым бабушкам” и одной станции метрополитена, которая протекает и которая была заложена еще в 2004 году. Ничего принципиально важного для развития Киева за последние три года не было сделано. Поэтому большинство этих инициатив не только не будут реализованы. Думаю, что на них даже документы не будут оформлены.

А Вам как председателю Шевченковской райадминистрации не дали поручения подбирать одиноких пенсионеров для программы “Кращий будинок” дочери мэра, или искать там людей, которые готовы выселиться из своих квартир на первых этажах?

А разве существует такая должность - дочь Черновецкого? Я с уважением отношусь к должности киевского городского председателя, потому что есть определенная иерархия в управлении. Но советники мэра города мной руководить не будут, потому что это не входит в их функциональные обязанности.

Однако думаю, программа “Кращий будинок” не будет иметь перспектив.

Потому что слишком очевидны намерения власти?

Во-первых, есть сопротивление общественного мнения - и не только одиноких пенсионеров, но и политических партий. Во-вторых, нужно уметь все организовать. В-третьих, чтобы реализовать что-то, необходимо, чтобы твою инициативу поняли твои подчиненные и видели, как это делать. Администрация сама не понимает за счет каких средств это будет делаться, какая технология процесса.

А в принципе это большая глупость. Так же, как и отселение людей с первых этажей...

Идея в целом хорошая. На Западе это нормальная практика: людям предлагают квартиры вместо их помещения на первом этаже, но там у муниципалитетов есть свои фонды - обменные, жилищные. У нас сегодня свыше ста тысяч жителей на квартирной очереди. А мы будем заниматься чем угодно, только бы не выполнять основную работу...

Если кто-то хотел обменять свои квартиры и продать, люди это давно сделали.

Думаю, что все эти пиар-акции имеют целью отвлечь внимание киевлян от проблем города. 90 процентов вопросов и информповодов, которые создает власть, - это вопросы ни о чем. Читаешь, что пишется о Киеве, и кажется, что все спятили - политики, журналисты, жители... И это свидетельствует только о том, что работает технология, которая отвлекает внимание. Но если на определенном этапе, когда бюджет наполнялся, все эти обсуждения - кто на ком женится, кто в каких трусах ходит, с какой луны кто прилетел, - давали плюсы, то сегодня, когда городской бюджет полупустой, когда отключают воду, свет, тепло, когда в больницах не за что лечить и кормить, когда люди по несколько месяцев получают жалкие зарплаты, - то мне кажется, технологи перетрудились. Они настолько заигрались, что не могут понять, где реальная жизнь, а где вымышленный мир.

ПОБОРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЭРОМ, БУДУТ РАСКЛАДЫВАТЬСЯ ПО КАРМАНАМ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Скажите, мэр - известный, успешный в прошлом предприниматель. Как воспринимается эта его риторика, что богатые заплатят за бедных, в кругах бизнеса. И не становится ли самому Черновецкому неловко за все эти вещи?

Когда машина срывается с дороги и ее несет, то чувства неловкости никто не испытывает. Мне кажется, что водители чувствуют только страх. Их понесло. Об этом свидетельствуют информповоды администрации и его хаотические несистематизированные идеи по наполнению бюджета.

Он пытается сделать из Киева город нищих со звериными инстинктами. Продуманная политика “богатые заплатят за бедных” привела к тому, что у нас было четыреста тысяч льготников. Сейчас хотят сделать восемьсот тысяч льготников - чтобы увеличить себе электоральную базу.

Что будут делать почти миллион льготников, кто их будет кормить? Власть должна была создать условия, чтобы появилось как можно больше зажиточных и богатых людей, которые бы наполняли бюджет через налоги, а не через городские поборы. Причем эти поборы будут собираться не традиционным путем: будут создаваться коммунальные предприятия, и деньги будут раскладываться по карманам.

Как вы думаете, почему сейчас штампуется столько коммунальных предприятий? С одной стороны, хотят создать огромное количество льготников, которые будут стоять в очередях за сомнительными благами, и так же создают инструменты, чтобы собирать деньги, чтобы провести избирательную кампанию.

А почему Киевсовет голосует за решения Черновецкого?

Было бы интересно посмотреть, проголосуют ли депутаты за решение о том, чтобы обложить налогами самих себя. Наблюдая за сессиями Киевсовета, я сам не могу понять, о чем то или иное решение. И главное, когда решение принято, с ним нельзя ознакомиться месяцами!

Мне так же интересно, понимают ли пенсионеры, что паек за двадцать гривен их дети заплатят в пять раз дороже.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РУКОВОДЯТ ГОРОДОМ, НАКОНЕЦ ПОЙМУТ, КАК БЕЗДАРНО ПРОФУКАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ

Горадминистрация планировала сократить количество киевских районов, в том числе и Ваш. Какую цель преследовал мэр? Какие у Вас тут вкусные активы?

Наверно, мэр хотел заменить председателей районов на других председателей, которые готовы более гибко сотрудничать с мэрией.

Это не так связано с активами, как с электоральными настроениями и желанием администрации максимально подчинить себе все, что есть.

Как Вам удается руководить районом, если критикуешь своего шефа - городского градоначальника?

Я пытаюсь делать свою работу, насколько это возможно. Хотя с каждым месяцем это делать труднее и труднее, потому что главное задание мэрии - отобрать полномочия у районов и сделать из них козлов отпущения. Я не могу понять этой политики, потому что в конце концов и мэр, и его команда должны понять: им придется отвечать за последствия свои деятельности в городе Киеве. У такой политики нет перспектив. Нет развития города, нет его будущего. Для успешного человека, который многое сделал в бизнесе и в политике, сделать что-то в Киеве должно было бы стать делом принципа и личного престижа. Власть или деньги - это не главное, что может быть.

Думаю, через некоторое время люди, которые руководят городом, поймут, как они бездарно профукали возможность что-то сделать для столицы.

Вы когда-то принимали участие в аукционе Черновецкого по распродаже раритетных машин. Даже соревновались с мэром за машину Щербицкого. Для чего?

Я не хотел, чтобы аукцион был контролируемым.

А что Вы сделали с “чайкой”, которую купила для Вас депутат Киевсовета Елена Антонова. И поинтересовались ли Вы судьбой денег, которые заплатили?

Я той машины, признаться, после этого больше не видел. А куда пошли деньги с аукциона, интересно. Так же интересно, где деньги, которые заплатили бизнесмены, отобедавшие с мэром за сто тысяч. Нужно будет поинтересоваться...

Похоже, руководство города предпринимает непопулярные шаги чужими руками. Решение о поднятии тарифов на транспорт принимает комиссия во главе с Зинченко, а чтобы поднять цены на ЖКУ, мэрия ссылается на какое-то постановление правительства, которое имеет к этому очень опосредствованное отношение...

Знаете, никогда не бывает много денег, а тарифы не могут быть слишком низкими. Город развивается. Заправка автомобиля стоит 300 гривен, содержание одной квартиры - также 300 гривен. Соотношение не в пользу квартиры. Тарифы следует пересматривать.

Но когда говорим о справедливом тарифе, следует говорить и о минимальной зарплате 600 гривен, которая также не является справедливой. И уровень тарифов, и уровень доходов должны пройти обсуждения в обществе, чтобы было ясно, какие деньги куда идут. Как формируются платежи, должен понимать каждый житель города. А когда это понимают жители, то брать ответственность и предпринимать шаги, даже непопулярные, намного проще.

Беседовала Маша Мищенко